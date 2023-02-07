Bé trai nguy kịch sau khi gia đình tự mua thuốc cầm tiêu chảy cho con uống

Tin y tế 07/02/2023 05:55

Bé trai nhập viện trong tình trạng nguy cấp, hôn mê nghi viêm não sau khi uống thuốc tiêu chảy khoảng 4 tiếng.

Thông tin từ Báo Sức khỏe và đời sống cho hay, đại diện Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cho biết, vừa qua, Khoa Hồi sức tích cực và chống độc tiếp nhận trường hợp trẻ nhập viện trong tình trạng ngất lịm do tiêu chảy.

Sự việc xảy ra hôm mồng 3 Tết, bé H.A.D (trú tại phường Ngọc Châu, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương) ở quê ngoại tại TP. Hải Phòng ăn Tết. Khi cả nhà đang vui vẻ thì bé H.A.D bị tiêu chảy, được người thân ra hiệu thuốc gần nhà mua thuốc cầm và cho cháu uống 1 viên. Sau khi uống khoảng 4 giờ, bé H.A.D. lịm dần và ngay lập tức được gia đình đưa đến Khoa Thần kinh- Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng.

Qua khai thác thông tin từ gia đình, mẹ cháu bé cho biết, đã cho con uống Loperamid (thuốc này cấm dùng cho trẻ nhỏ).

Bé trai nguy kịch sau khi gia đình tự mua thuốc cầm tiêu chảy cho con uống - Ảnh 1
Bệnh nhi được bác sĩ Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cấp cứu kịp thời. Ảnh: VietNamNet

Bác sĩ đánh giá tình trạng của bé, nếu chậm một vài giờ nữa nếu gia đình không đưa trẻ vào viện kịp thời, rất có thể bé sẽ ngưng thở, đe dọa tính mạng.

Ngay lập tức, bệnh nhi được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực và chống độc của bệnh viện. Bệnh nhi được kíp nhân viên trực thực hiện rửa dạ dày, truyền dịch, tiêm thuốc giải độc. Sau 2 giờ tích cực cấp cứu, cháu bé đã tỉnh táo.

Chia sẻ về thông tin nguy hiểm này, theo Báo VietNamNet, tiêu chảy là bệnh đường tiêu hóa rất thường gặp và thường có thể tự khỏi sau khoảng 5 đến 7 ngày. Với trẻ nhỏ, bệnh có thể trở nên nghiêm trọng nếu không được bù nước và điều trị kịp thời.

Theo các bác sĩ khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi Trung ương, tiêu chảy là tình trạng trẻ đi ngoài từ 3 lần trở lên trong ngày và phân nhiều nước. Tiêu chảy có thể gây ra tình trạng mất nước nghiêm trọng, đe dọa tính mạng chỉ trong thời gian ngắn. Cần cho trẻ đi khám bác sĩ nếu thấy trẻ có dấu hiệu mệt mỏi, đau đầu, buồn ngủ, tiểu ít, khô miệng và khô da.

Đối với trẻ bị tiêu chảy, vấn đề đầu tiên và quan trọng nhất là phải bồi phụ lại lượng nước đã mất do trẻ đi vệ sinh nhiều lần. Phương pháp bù bằng đường miệng là tốt nhất, trong đó, dung dịch muối đường (Oresol) là loại dung dịch được dùng phổ biến nhất, lưu ý cha mẹ cần pha đúng tỷ lệ theo hướng dẫn.

Trẻ bị tiêu chảy, khát nước thì cho trẻ uống theo nhu cầu, khi khát. Sau mỗi lần trẻ đi vệ sinh, cần cho uống thêm một cốc dung dịch trên. Nếu trẻ bị nôn thì cho bé uống ít một và tăng số lần lên.

Khi có những triệu chứng nặng của bệnh, gia đình nên đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được các bác sĩ theo dõi và kê đơn thuốc tiêu chảy với liều lượng phù hợp. Bởi môt số thuốc làm giảm triệu chứng thường được dùng cho người lớn nhưng không phù hợp, thậm chí gây nguy hiểm đối với trẻ em.

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