Thông tin từ Báo Sức khỏe và đời sống cho hay, đại diện Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cho biết, vừa qua, Khoa Hồi sức tích cực và chống độc tiếp nhận trường hợp trẻ nhập viện trong tình trạng ngất lịm do tiêu chảy.

Sự việc xảy ra hôm mồng 3 Tết, bé H.A.D (trú tại phường Ngọc Châu, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương) ở quê ngoại tại TP. Hải Phòng ăn Tết. Khi cả nhà đang vui vẻ thì bé H.A.D bị tiêu chảy, được người thân ra hiệu thuốc gần nhà mua thuốc cầm và cho cháu uống 1 viên. Sau khi uống khoảng 4 giờ, bé H.A.D. lịm dần và ngay lập tức được gia đình đưa đến Khoa Thần kinh- Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng.