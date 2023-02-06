Không may gặp phải tai nạn giao thông nghiêm trọng, gia đình tìm đủ mọi cách thuê trực thăng chạy chữa cho con.

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe và đời sống cho hay, do không mua được vé máy bay vào đất liền, gia đình dù nghèo khó nhưng đã thuê riêng một chuyến máy bay trực thăng đưa bệnh nhân từ Côn Đảo vào cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy - TPHCM.

Cũng theo thông tin từ Báo Người Lao Động, sáng 4-2, Bệnh viện Chợ Rẫy hoàn tất thủ tục xuất viện cho trường hợp được chuyển vào cấp cứu khá đặc biệt. Bệnh nhân là em H.H (15 tuổi, ngụ Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông, được chuyển vào cấp cứu ngày 29-1.

Ngoài chi phí thuê máy bay hơn 100 triệu đồng, gia đình tạm ứng 17 triệu đồng viện phí, tất cả đều là tiền đi vay mượn. Ngày 3-2, tình trạng của H. đã ổn định, được cho chuyển về Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Chị T.T.T.H (mẹ bệnh nhân) hoàn tất các thủ tục để nhận lại toàn bộ số tiền tạm ứng 17 triệu đồng - Ảnh: Người Lao Động

Cảm thông với hoàn cảnh khó khăn của gia đình nhưng đã nỗ lực tìm mọi cách để cứu chữa cho con sau khi gặp tai nạn, TS-BS Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, đã chỉ đạo miễn viện phí cho bệnh nhân.

"Ngày con tôi bị tai nạn, gia đình hoang mang lo lắng lắm. Lúc đấy chẳng còn biết gì cả, chỉ bảo chồng bằng mọi giá phải cứu con, rồi chuyện gì đó từ từ tính tiếp. May vào đến được các y bác sĩ tận tình cứu chữa, động viên, tôi cảm động vô cùng. Hôm nay con tôi được xuất viện, tôi xin gửi lời cảm ơn đến Ban Giám đốc bệnh viện, các y bác sĩ và Phòng Công tác Xã hội đã quan tâm, giúp đỡ, miễn viện phí cho con tôi"-chị T.T.T.H (mẹ em H.) xúc động chia sẻ.

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