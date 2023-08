 Khánh Hòa: Ăn nhầm so biển với sam tại quán ăn, 3 người nhập viện

Trên đường đưa 3 bệnh nhân chuyển viện thì ông N.V.S. (35 tuổi, ở phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa) có biểu hiện ngưng tim, ngưng hô hấp, hôn mê sâu nhưng may mắn được các y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu kịp thời.

Hai người còn lại phải nhập viện cấp cứu là N.G.H. (16 tuổi, trú phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa; cháu gọi ông S. bằng dượng) và N.P.Q. (19 tuổi, trú phường Ninh Hà, thị xã Ninh Hòa; nhân viên quán). Hiện tại, bệnh nhân H. đã dần ổn định sức khỏe nên chuyển về khoa nội tổng hợp thần kinh, bệnh nhân Q. đã tỉnh lại tuy nhiên vẫn phải nằm tại khoa hồi sức tích cực và chống độc.

Hai con sam nghi ngờ là so biển được chế biến tại quán - Ảnh: VnExpress

Trong hôm 5-2, Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm đã đến làm việc với các bệnh nhân để lấy thông tin.

"Các bệnh nhân chuyển viện vào khoảng 2h sáng 5-2, khoảng 5-6 người ăn thì 3 người này nặng nhất, số còn lại thì nôn ói, choáng nặng. Khi hỏi bệnh nhân và chủ quán thì họ không xác định được con này là con sam hay con so. Đêm hết khách họ mang ra nấu ăn thì bị", phía bệnh viện thông tin thêm.

Hiện Công an thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) cũng đang làm rõ vụ nghi ngộ độc khi ăn sam biển. Theo thông tin ban đầu, nghi vấn những người này đã ăn nhầm con so biển (có hình dáng rất giống con sam).

Một con sam nghi ngờ là con so tại quán này - Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo VnExpress, con sam, tên khoa học là Tachypleus tridentatus, có vỏ cứng như mai cua, thân hình tròn vẹt, đường kính khoảng 20 cm, dưới bụng có 8 chân càng nhỏ, nặng 2 kg, bò như cua, thường đi theo cặp.

Còn con so biển, tên khoa học là Carcinoscorpius rotunicauda, có hình dáng giống nhưng nhỏ hơn con sam, chỉ đi một mình. Chất độc giết người trong loài so biển là tetrodotoxin, gây tác động lên thần kinh trung ương, tê liệt cơ thể, ngừng tuần hoàn, dẫn đến tử vong nhanh chóng. Đặc biệt, chất độc này chịu được nhiệt độ cao, dù có đun sôi, phơi hay sấy khô, độc tố vẫn tồn tại. Do đó, thức ăn được đun nấu chín cũng rất nguy hiểm.

Tetrodotoxin được hấp thu nhanh qua đường tiêu hóa trong khoảng 10-15 phút sau ăn, đạt nồng độ cao nhất trong máu sau 20 phút và các triệu chứng ngộ độc sẽ xuất hiện sau vài giờ. Liều tử vong đối với người là 1-2 mg, trong đó nguyên nhân gây chết là hạ huyết áp và liệt cơ hô hấp.