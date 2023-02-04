Vỡ thai ngoài tử cung, sản phụ sốc mất máu nguy kịch: Bệnh lý thường xuyên gặp nhưng dễ bị bỏ qua

Tin y tế 04/02/2023 09:59

Trong quá trình mang thai, bệnh nhân thường xuyên bị ra ít máu đen lẫn máu đỏ tươi. Nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch dù có thể phát hiện sớm.

Theo thông tin từ báo giadinh.suckhoedoisong, bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) vừa thực hiện ca phẫu thuật cứu sống sản phụ bị sốc mất máu do chửa ngoài tử cung vỡ. Đây là bệnh lý rất thường gặp nhưng dễ bị bỏ qua gây hậu quả nghiêm trọng và đe dọa tính mạng bệnh nhân.

Theo đó, sản phụ H.T.T (41 tuổi, trú tại huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn) được nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng nhiều, ra nhiều máu âm đạo, choáng ngất tại phòng khám, da niêm mạc nhợt nhạt, chi lạnh, mạch nhanh huyết áp tụt. Đáng chú ý, bệnh nhân đang mang thai khoảng 3 tháng; trong quá trình mang thai, sản phụ thường xuyên bị ra ít máu đen lẫn máu đỏ tươi trong âm đạo và không bị đau bụng. 

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ bệnh viện nhanh chóng thăm khám, thực hiện các xét nghiệm, siêu âm cấp cứu chẩn đoán kết hợp hồi sức tích cực. Kết quả siêu âm cho thấy, khối chửa ngoài tử cung tương đương thai 12 tuần và có nhiều dịch tự do ổ bụng.

Quá trình hội chẩn chuyên khoa xác định, sản phụ bị sốc mất máu do chửa ngoài tử cung vỡ. Cùng với việc tích cực cấp cứu cho bệnh nhân, ca phẫu thuật cho sản phụ được thực hiện gồm các chuyên khoa: Cấp cứu - Phụ sản - Gây mê hồi sức - Huyết học truyền máu.

Vỡ thai ngoài tử cung, sản phụ sốc mất máu nguy kịch: Bệnh lý thường xuyên gặp nhưng dễ bị bỏ qua - Ảnh 1

Ca phẫu thuật cứu sống sản phụ sốc mất 2 lít máu do chửa ngoài tử cung bị vỡ. Ảnh: Zing News

 

Khi phẫu thuật, các bác sĩ đã tiến hành hút 2.000ml máu ổ bụng, kẹp cắt khối chửa ngoài tử cung vỡ đang chảy máu tại vị trí loa vòi tử cung bên phải; đồng thời kết hợp hồi sức tích cực và truyền máu, huyết tương trong mổ. Sau 3 ngày trải qua ca phẫu thuật, sức khỏe người bệnh đã ổn định.

Cũng theo Zing News, thai ngoài tử cung là trường hợp trứng được thụ tinh, làm tổ và phát triển ở ngoài buồng tử cung. Thường gặp nhất là vòi tử cung (còn gọi là vòi trứng) chiếm tới 95% hoặc ở vị trí khác như buồng trứng, cổ tử cung, ổ bụng. Tỷ lệ chửa ngoài tử cung chiếm 1-2% thai nghén. Đây là nguyên nhân tử vong cao nhất trong sản khoa trong 3 tháng đầu thai kỳ (4-10%).

BSCKI Tô Thị Kim Quy, Trưởng khoa Phụ Sản, cho biết: "Thai ngoài tử cung là bệnh lý rất phổ biến, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như mất máu nhiều, dẫn đến sốc, thậm chí tử vong.

Tuy nhiên, bệnh lý này hoàn toàn có thể phát hiện từ rất sớm, điều trị ngoại khoa hoặc điều trị nội khoa mà không cần phải phẫu thuật khi bệnh nhân được chẩn đoán sớm. Trường hợp chị T. có khối chửa tại loa vòi tử cung bên phải to tương đương 12 tuần là rất hiếm và nguy hiểm".

Hàng năm, khoa Phụ sản, Bệnh viện Bãi Cháy tiếp nhận, phẫu thuật cấp cứu rất nhiều trường hợp bệnh nhân chửa ngoài tử cung. Trong đó, nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch, sốc mất máu do vỡ khối chửa, phải cắt khối chửa, vòi trứng gây ảnh hưởng đến chức năng sinh sản.

Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ khi mang thai cần tìm hiểu thêm kiến thức về sức khỏe sinh sản, khám thai định kỳ tại cơ sở y tế uy tín để kịp thời phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường.

Phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có một trong những dấu hiệu như: Chậm kinh, đau bụng, ra máu âm đạo… cần đến cơ sở y tế khám ngay để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Đặc biệt, nếu có sẹo mổ cũ ở tử cung, bạn cần được thăm khám định kỳ để xác định chính xác vị trí của thai nhi, tránh bỏ sót chửa ngoài tử cung và chửa tại sẹo mổ lấy thai cũ.

Uống rượu ngâm củ ấu tẩu, hai người đàn ông nguy kịch

Uống rượu ngâm củ ấu tẩu, hai người đàn ông nguy kịch

Sau khi uống loại rượu tự ngâm được cho là tốt cho sức khỏe, hai bệnh nhân ngộ độc nặng.

Xem thêm
Từ khóa:   thai ngoài tử cung sốc mất máu sản phụ

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 1 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 2 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 3 giờ 53 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 53 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 23 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 3 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 7 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 8 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản