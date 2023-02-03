từ 16 giờ ngày 1-1 đến 16 giờ ngày 2-2, cả nước ghi nhận 14 ca mắc, tăng nhẹ trong 24 giờ qua.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, Bộ Y tế cho biết số mắc chỉ tăng thêm 3 ca trong 24 giờ qua, nhưng số người khỏi bệnh gấp hơn 50 lần

Trong ngày, cả nước có thêm 715 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.613.194 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 2 ca.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.526.522 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.484 ca nhiễm).

Biểu đồ dịch COVID-19

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 quốc gia, vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 139/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 21/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 3 ASEAN).

Cũng theo Sức khỏe và đời sống, lần thứ 3, tại TP HCM không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong ngày. Trong báo cáo gửi Bộ Y tế và UBND TP HCM về hoạt động phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, Sở Y tế TP xác nhận trong ngày 1/2, qua hệ thống giám sát của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (HCDC) không ghi nhận ca mắc COVID-19.

Tổng số mũi vaccine COVID-19 đã tiêm ở nước ta là trên 266 triệu liều, tuy nhiên vẫn có nhiều địa phương tiêm chậm, thấp. Ảnh: Sức khỏe và đời sống

Như vậy, đây là ngày thứ ba sau hai năm, TP HCM không ghi nhận có ca COVID-19 nào (trước đó là ngày 26/1 và 28/1/2023). Theo số liệu báo cáo, các ngày còn lại số ca mắc COVID-19 của TP HCM cũng khá ít, chỉ một vài ca.

Hiện nay, số ca đang điều trị tại bệnh viện của TP HCM là 16 ca; có 7 ca đang được cách ly tại nhà. Tuy số ca mắc COVID-19 có chiều hướng giảm nhưng lãnh đạo ngành y tế TP HCM cảnh báo người dân không được chủ quan. Theo báo cáo của Bộ Y tế, đến ngày 2/2, tổng số mũi tiêm vaccine COVID-19 ở nước ta là : 266.174.235

Số mũi tiêm thực hiện trong ngày 2/2 là 31.508 mũi tiêm tại 10 tỉnh, trong đó 10.726 mũi tiêm cho người từ 12 tuổi trở lên, 20.782 mũi tiêm cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi. Đây là ngày có số lượng tiêm vaccine nhiều nhất trong khoảng 2 tuần qua.