Thông tin từ Báo Người Lao Động cho hay, trong dữ liệu mới nhất mà WHO thống kê được (tính từ ngày 2 đến 29-1), toàn thế giới có thêm 20 triệu ca COVID-19 trong tháng qua, nâng tổng số ca ghi nhận từ đầu đại dịch lên hơn 753 triệu. Số ca tử vong toàn cầu trong tháng qua tăng vọt 65% so với tháng trước, tận 114.372 ca, trong đó Tây Thái Bình Dương tăng tận 173% so với tháng trước với 76.354 ca.

Tây Thái Bình Dương cũng là khu vực dịch tễ "nóng nhất" khi chiếm tới 80% ca COVID-19 toàn cầu trong tháng qua, tiếp nối nhiều tháng "đầu bảng" trước đó với tỉ lệ thấp hơn khoảng 40-50%.