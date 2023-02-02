Các nghiên cứu cho thấy trong ngày đầu tiên của bệnh, khoảng 20-30% người tử vong, trong 48 giờ đầu có 50%, tỷ lệ sống sót sau một tháng khoảng 10% nếu không được điều trị kịp thời.

Đây là một trong những nguyên nhân chính gây ra đột tử ở người khỏe mạnh. Bệnh thường xuất hiện ở những người có bệnh lý nền như cao huyết áp, một số bệnh bẩm sinh của mô liên kết như hội chứng Marfan, xảy ra nhiều hơn khi thay đổi thời tiết từ nóng sang lạnh.

Theo PGS Ước, lóc động mạch chủ cấp tính rất nguy hiểm, có thể dẫn tới tử vong nhanh chóng do vỡ vào khoang màng tim, màng phổi hay suy tim cấp.

Lóc động mạch chủ. Ảnh: Internet

PGS Sơn cũng cho hay, nguyên nhân phần nhiều từ các thói quen sinh hoạt có hại như hút thuốc lá, thuốc lào; đồng thời các căn bệnh do tăng huyết áp, đái tháo đường, mỡ máu cao; bia, rượu.

Bệnh gây đột tử ở người trẻ

Theo thông tin từ Báo Tin tức, bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết năm 2022, bệnh viện đã tiếp nhận và phẫu thuật điều trị 101 bệnh nhân bị lóc động mạch chủ type A cấp tính với tỷ lệ tai biến biến chứng thấp, tỷ lệ tử vong là dưới 10%. Đây là kết quả tương đương với các trung tâm lớn trên thế giới.

Riêng trong vòng một tuần qua, các bác sĩ của bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị 10 ca tổn thương động mạch chủ, trong đó có 3 ca lóc động mạch chủ type A cấp tính, 2 ca chấn thương eo động mạch chủ, 2 ca vỡ phình động mạch chủ bụng dưới thận, 3 ca lóc động mạch chủ type B cấp tính.

Bệnh có các biểu hiện như: Cơn đau đột ngột vùng ngực hoặc bụng phía sau cột sống thắt lưng, cơn đau đột ngột dữ dội có thể lan từ bụng lên ngực hoặc từ ngực xuống bụng gây choáng ngất vã mồ hôi lạnh. Các nghiên cứu cho thấy trong ngày đầu tiên có khoảng 20-30% bệnh nhân tử vong, trong 48 giờ đầu có 50%, tỷ lệ sống sót sau mộ tháng khoảng 10% nếu không được điều trị kịp thời.

Lóc động mạch chủ, một trong những nguyên nhân chính gây đột tử ở người trẻ. Ảnh: Zing News

Với sự phát triển của y học, nhiều bệnh lý đã được điều trị bằng can thiệp nội mạch, tuy nhiên với lóc động mạch chủ type A cấp tính thì phẫu thuật cấp cứu vẫn là biện pháp duy nhất giúp cứu tính mạng của người bệnh.

“Việc tiếp cận giải quyết các phần động mạch chủ còn lại bằng can thiệp nội mạch, phẫu thuật, hybrid tùy thuộc theo thương tổn, cá thể hoá từng bệnh nhân đã mang lại lợi ích tối đa cho người bệnh và tránh được những biến chứng không mong muốn. Đây là một ưu thế tuyệt đối của các các bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Ước cho biết thêm.

Tất cả các bệnh nhân lóc động mạch chủ, dù chưa được can thiệp, phẫu thuật hoặc đã can thiệp, phẫu thuật đều phải đi khám kiểm tra định kỳ theo hẹn. Khám sàng lọc cho người thân của những người bệnh đã được bác sĩ kết luận là bệnh động mạch chủ di truyền. Khi được cơ sở tuyến dưới chẩn đoán lóc động mạch chủ cần được chuyển đến bệnh viện có khả năng điều trị thực sự, tránh chuyển qua nhiều tuyến sẽ mất cơ hội của bệnh nhân.