Thông qua báo cáo, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đã đưa ra kết luận, chẩn đoán chính thức về nguyên nhân bé trai tử vong khi nhập viện ngày 26/1 (tức mùng 5 Tết) vừa qua.

Cụ thể, trong báo cáo số: 136/BC-SYT của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận kết quả chụp X-Quang bé T.Đ.L. (35 tháng tuổi, bệnh nhân nghi hóc hạt bí) trước khi tử vong, không có dị vật cản quang đường hô hấp. Chẩn đoán tử vong ngoại viện không rõ nguyên nhân. Người nhà của cháu bé đồng ý không mổ tử thi và xin đưa bé về nhà. Trong báo cáo, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cũng nêu rõ bệnh nhi được bác sĩ tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi thăm khám đầy đủ và Sở Y tế cũng “chưa phát hiện các cá nhân, tập thể khoa có vi phạm” trong quá trình tiếp nhận, ra y lệnh, chăm sóc, theo dõi và điều trị đối với bệnh nhi Đ.L. vào ngày 26,27/1 vừa qua.

Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: VnExpress Tại buổi Kiểm thảo tử vong, sau khi nghiên cứu hồ sơ bệnh án, phân tích, đánh giá quá trình khám, chữa bệnh, quy trình kỹ thuật chuyên môn của nhân viên y tế trong tua trực ngày 26/01/2023 đối với bệnh nhi T.Đ.L. (3 tuổi), Hội đồng chuyên môn kết luận, các bác sĩ, điều dưỡng trong tua trực tối ngày 26/1 đã tiếp đón, thăm khám, chẩn đoán, chỉ định làm các xét nghiệm cận lâm sàng đầy đủ, điều trị kịp thời, và đúng quy trình kỹ thuật chuyên môn. “Trong quá trình điều trị, có thời điểm bệnh diễn tiến tốt hơn nhưng đáng tiếc người nhà bệnh nhi tự ý đưa trẻ về, không được theo dõi sát ở bệnh viện. Khi bệnh nhi quay trở lại bệnh viện thì đã tử vong”, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi nêu trong báo cáo.

Cũng theo VnExpress, trước đó, các bác sĩ hội chẩn thống nhất chẩn đoán cháu bị viêm thanh khí phế quản cấp, chẩn đoán phân biệt dị vật đường thở, chuyển về khoa Nhi hô hấp điều trị, thở khí dung. Bệnh nhi sau đó đỡ khó thở, tỉnh táo, môi hồng, đỡ khò khè. Lúc 23h15 cùng ngày, điều dưỡng khoa Nhi hô hấp đến chăm sóc bệnh nhưng không có bé trai vì người nhà đã tự ý đưa về. Người nhà bệnh nhân tại bệnh viện. Ảnh: Lao Động Khoảng 4h ngày 27/1, người nhà đưa bệnh nhi trở lại khoa Cấp cứu bệnh viện, được nhân viên y tế tua trực chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc. Trẻ lúc này đã hôn mê, da tái, mạch cổ không bắt được, huyết áp không đo được, lồng ngực không di động, tim không đập, đồng tử giãn to, bụng chướng, ngưng thở, ngưng tim ngoại viện không rõ nguyên nhân. Bệnh nhân được bác sĩ, điều dưỡng Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc thực hiện các biện pháp hồi sức ngừng tuần hoàn hô hấp. Sau hơn một giờ hồi sức tình trạng bệnh không cải thiện, bệnh nhi tử vong. Kết quả chẩn đoán "bệnh nhi tử vong ngoại viện không rõ nguyên nhân". Người nhà không đồng ý mổ tử thi và xin đưa trẻ về nhà vì "muốn con lành lặn". Ngày 30/1, gia đình đã an táng cháu bé. Trước đó, sau khi cháu bé tử vong, đoạn video quay cảnh người cha khóc phản ứng với bệnh viện lan truyền trên mạng xã hội. Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế xác minh và báo cáo sự việc. Chia sẻ thông tin, người cha giải thích đưa con về đến nhà lúc 0h48 ngày 27/1 để tắm rửa, thay quần áo và cho ngủ hơn một giờ rồi đi taxi trở lại bệnh viện.

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