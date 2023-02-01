Kết luận chính thức vụ bé trai nghi hóc hạt bí tử vong ngày Tết Nguyên đán 2023

Tin y tế 01/02/2023 14:29

Thông qua báo cáo, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đã đưa ra kết luận, chẩn đoán chính thức về nguyên nhân bé trai tử vong khi nhập viện ngày 26/1 (tức mùng 5 Tết) vừa qua.

Cụ thể, trong báo cáo số: 136/BC-SYT của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận kết quả chụp X-Quang bé T.Đ.L. (35 tháng tuổi, bệnh nhân nghi hóc hạt bí) trước khi tử vong, không có dị vật cản quang đường hô hấp. Chẩn đoán tử vong ngoại viện không rõ nguyên nhân. Người nhà của cháu bé đồng ý không mổ tử thi và xin đưa bé về nhà.

Trong báo cáo, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cũng nêu rõ bệnh nhi được bác sĩ tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi thăm khám đầy đủ và Sở Y tế cũng “chưa phát hiện các cá nhân, tập thể khoa có vi phạm” trong quá trình tiếp nhận, ra y lệnh, chăm sóc, theo dõi và điều trị đối với bệnh nhi Đ.L. vào ngày 26,27/1 vừa qua.

Kết luận chính thức vụ bé trai nghi hóc hạt bí tử vong ngày Tết Nguyên đán 2023 - Ảnh 1
Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: VnExpress

Tại buổi Kiểm thảo tử vong, sau khi nghiên cứu hồ sơ bệnh án, phân tích, đánh giá quá trình khám, chữa bệnh, quy trình kỹ thuật chuyên môn của nhân viên y tế trong tua trực ngày 26/01/2023 đối với bệnh nhi T.Đ.L. (3 tuổi), Hội đồng chuyên môn kết luận, các bác sĩ, điều dưỡng trong tua trực tối ngày 26/1 đã tiếp đón, thăm khám, chẩn đoán, chỉ định làm các xét nghiệm cận lâm sàng đầy đủ, điều trị kịp thời, và đúng quy trình kỹ thuật chuyên môn.

“Trong quá trình điều trị, có thời điểm bệnh diễn tiến tốt hơn nhưng đáng tiếc người nhà bệnh nhi tự ý đưa trẻ về, không được theo dõi sát ở bệnh viện. Khi bệnh nhi quay trở lại bệnh viện thì đã tử vong”, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi nêu trong báo cáo.

Cũng theo VnExpress, trước đó, các bác sĩ hội chẩn thống nhất chẩn đoán cháu bị viêm thanh khí phế quản cấp, chẩn đoán phân biệt dị vật đường thở, chuyển về khoa Nhi hô hấp điều trị, thở khí dung. Bệnh nhi sau đó đỡ khó thở, tỉnh táo, môi hồng, đỡ khò khè. Lúc 23h15 cùng ngày, điều dưỡng khoa Nhi hô hấp đến chăm sóc bệnh nhưng không có bé trai vì người nhà đã tự ý đưa về.

Kết luận chính thức vụ bé trai nghi hóc hạt bí tử vong ngày Tết Nguyên đán 2023 - Ảnh 2
Người nhà bệnh nhân tại bệnh viện. Ảnh: Lao Động

Khoảng 4h ngày 27/1, người nhà đưa bệnh nhi trở lại khoa Cấp cứu bệnh viện, được nhân viên y tế tua trực chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc. Trẻ lúc này đã hôn mê, da tái, mạch cổ không bắt được, huyết áp không đo được, lồng ngực không di động, tim không đập, đồng tử giãn to, bụng chướng, ngưng thở, ngưng tim ngoại viện không rõ nguyên nhân.

Bệnh nhân được bác sĩ, điều dưỡng Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc thực hiện các biện pháp hồi sức ngừng tuần hoàn hô hấp. Sau hơn một giờ hồi sức tình trạng bệnh không cải thiện, bệnh nhi tử vong.

Kết quả chẩn đoán "bệnh nhi tử vong ngoại viện không rõ nguyên nhân". Người nhà không đồng ý mổ tử thi và xin đưa trẻ về nhà vì "muốn con lành lặn". Ngày 30/1, gia đình đã an táng cháu bé.

Trước đó, sau khi cháu bé tử vong, đoạn video quay cảnh người cha khóc phản ứng với bệnh viện lan truyền trên mạng xã hội. Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế xác minh và báo cáo sự việc. Chia sẻ thông tin, người cha giải thích đưa con về đến nhà lúc 0h48 ngày 27/1 để tắm rửa, thay quần áo và cho ngủ hơn một giờ rồi đi taxi trở lại bệnh viện.

 

 

Nhập viện nguy kịch do ngộ độc rượu sau tiệc khai xuân

Nhập viện nguy kịch do ngộ độc rượu sau tiệc khai xuân

Nhiều ca ngộ độc rượu sau tiệc khai xuân, trong đó có người trẻ hôn mê sâu, tổn thương não rất nặng nề.

Xem thêm
Từ khóa:   bé hóc hạt bí bé 35 tháng tuổi hóc hạt bí nguyên nhân bé hóc hạt bí

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 1 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 2 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 3 giờ 52 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 52 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 22 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 2 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 7 giờ 14 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 8 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản