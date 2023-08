Dịch COVID-19: Bất ngờ tăng trở lại, số ca nhiễm giảm nhưng vẫn ở mức cao

Theo Báo Người Lao Động, về dịch COVID-19 mới nhất trong ngày, Bộ Y tế cho biết số nhiễm mới giảm 17 ca so với hôm qua những vẫn ở mức cao so với nhiều ngày trước đó. Từ 16 giờ ngày 30-1 đến 16 giờ ngày 31-1, cả nước ghi nhận 36 ca mắc, so với ngày hôm trước là 53 ca. Ở những thời điểm trước đó, những con số khả quan ghi nhận dưới 20 ca/ngày. Hiện nay, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca.

Cũng theo VietNamPlus, đây là ngày thứ 2 trong vòng 2 tuần qua, Việt Nam ghi nhận số ca mắc cao.