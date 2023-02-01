Dịch COVID-19: Bất ngờ tăng trở lại, số ca nhiễm giảm nhưng vẫn ở mức cao

Cũng theo VietNamPlus, đây là ngày thứ 2 trong vòng 2 tuần qua, Việt Nam ghi nhận số ca mắc cao.

Theo Báo Người Lao Động, về dịch COVID-19 mới nhất trong ngày, Bộ Y tế cho biết số nhiễm mới giảm 17 ca so với hôm qua những vẫn ở mức cao so với nhiều ngày trước đó. Từ 16 giờ ngày 30-1 đến 16 giờ ngày 31-1, cả nước ghi nhận 36 ca mắc, so với ngày hôm trước là 53 ca. Ở những thời điểm trước đó, những con số khả quan ghi nhận dưới 20 ca/ngày. Hiện nay, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.526.497 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.484 ca nhiễm).

Số bệnh nhân khỏi bệnh: Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 15 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.612.462 ca.

Số bệnh nhân đang thở ôxy là 3 ca, trong đó thở ôxy qua mặt nạ: 3 ca; thở ôxy dòng cao HFNC: 0 ca; thở máy không xâm lấn: 0 ca; Thở máy xâm lấn: 0 ca; ECMO: 0 ca.

Số bệnh nhân tử vong: Ngày 30/1, Việt Nam không ghi nhận ca bệnh tử vong do COVID-19. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 0 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 139/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 21/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 3 ASEAN).

Tình hình tiêm chủng

Trong ngày 30/1 có 24.510 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 266.095.661 liều, trong đó số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.731.229 liều: mũi 1 là 71.082.192 liều; mũi 2 là 68.700.870 liều; mũi bổ sung là 14.534.328 liều; mũi nhắc lại lần 1 là 51.900.199 liều; mũi nhắc lại lần 2 là 17.513.640 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.892.893 liều: mũi 1 là 9.127.824 liều; mũi 2 là 8.957.064 liều; mũi nhắc lại lần 1 là 5.808.005 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.471.539 liều: mũi 1 là 10.246.055 liều; mũi 2 là 8.225.484 liều./.