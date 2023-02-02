Theo Báo Người Lao Động thông tin từ Sở Y tế TP HCM cho biết, từ ngày 27-1-2023, toàn bộ Bệnh viện Ung bướu cơ sở mới tại TP Thủ Đức đã chính thức hoạt động thay thế cho cơ sở tại số 1 Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh hiện nay. Tại cơ sở mới, người bệnh được phục vụ đầy đủ tiện ích, phòng rộng rãi, thiết bị hiện đại. Đồng thời, ngay trên nóc bệnh viện còn có sân bay sẵn sàng trở thành điểm tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu được chuyển đến bằng máy bay trực thăng trong tương lai không xa.

Cơ sở khang trang hiện đại, chấm dứt nỗi ám ảnh của bệnh nhân ung thư tại TP.HCM. Ảnh: VietNamNet

Tại cơ sở này, bệnh viện được ngân sách trung ương đầu tư xây dựng mới với quy mô 1.000 giường theo tiêu chuẩn quốc tế. Cơ sở này được khởi công vào ngày 26-6-2016. Đến ngày 12-10-2020, khu khám bệnh đi vào hoạt động nhằm giải áp tình trạng quá tải tại cơ sở 1. Sau đó, đến 6-2021, khu hóa trị cũng được triển khai. Đến ngày 27-1-2023, toàn bộ cơ sở 2 chính thức hoạt động thay thế cho cơ sở 1. Theo thống kê, ngày 30-1, tại cơ sở này đã tiếp nhận 2.315 người bệnh đến khám.