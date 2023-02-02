Cơ sở mới của bệnh viện Ung bướu, TP Thủ Đức: 1.000 giường tiêu chuẩn quốc tế, 2,7 ha đất khu nhà nghỉ, có cả sân bay trên nóc

Tin y tế 02/02/2023 12:15

Cơ sở 2 của bệnh viện Ung bướu tại TP Thủ Đức đã tiếp nhận 2.315 người đến khám trong ngày 30/1, cơ sở vật chất khang trang, hiện đại.

Theo Báo Người Lao Động thông tin từ Sở Y tế TP HCM cho biết, từ ngày 27-1-2023, toàn bộ Bệnh viện Ung bướu cơ sở mới tại TP Thủ Đức đã chính thức hoạt động thay thế cho cơ sở tại số 1 Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh hiện nay. Tại cơ sở mới, người bệnh được phục vụ đầy đủ tiện ích, phòng rộng rãi, thiết bị hiện đại. Đồng thời, ngay trên nóc bệnh viện còn có sân bay sẵn sàng trở thành điểm tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu được chuyển đến bằng máy bay trực thăng trong tương lai không xa.

Cơ sở mới của bệnh viện Ung bướu, TP Thủ Đức: 1.000 giường tiêu chuẩn quốc tế, 2,7 ha đất khu nhà nghỉ, có cả sân bay trên nóc - Ảnh 1
Cơ sở khang trang hiện đại, chấm dứt nỗi ám ảnh của bệnh nhân ung thư tại TP.HCM. Ảnh: VietNamNet

Tại cơ sở này, bệnh viện được ngân sách trung ương đầu tư xây dựng mới với quy mô 1.000 giường theo tiêu chuẩn quốc tế. Cơ sở này được khởi công vào ngày 26-6-2016. Đến ngày 12-10-2020, khu khám bệnh đi vào hoạt động nhằm giải áp tình trạng quá tải tại cơ sở 1. Sau đó, đến 6-2021, khu hóa trị cũng được triển khai. Đến ngày 27-1-2023, toàn bộ cơ sở 2 chính thức hoạt động thay thế cho cơ sở 1. Theo thống kê, ngày 30-1, tại cơ sở này đã tiếp nhận 2.315 người bệnh đến khám.

Ngoài ra, bên cạnh các tiện ích phục vụ người bệnh ung thư ở cơ sở mới, TP HCM còn dành 2,7 ha đất cạnh bệnh viện để xây dựng khu nhà nghỉ cho thân nhân, khu nhà nghỉ cho các chuyên gia, học viên đến nghiên cứu, học tập. Sở Y tế cũng kiến nghị UBND TP HCM sớm mở tuyến xe buýt kết nối trạm dừng metro với bệnh viện để phục vụ việc di chuyển của nhân viên y tế do cơ sở mới cách cơ sở cũ 20km.  

Cơ sở mới của bệnh viện Ung bướu, TP Thủ Đức: 1.000 giường tiêu chuẩn quốc tế, 2,7 ha đất khu nhà nghỉ, có cả sân bay trên nóc - Ảnh 2

Khu phòng mổ rộng rãi, hiện đại tại cơ sở 2 Bệnh viện Ung bướu TP HCM. Ảnh: Người Lao Động

Cũng theo Báo VietNamNet, Sở Y tế TP.HCM khẳng định với cơ sở khang trang hiện đại, thời gian chờ mổ, chờ xạ trị… của người bệnh ung thư sẽ được rút ngắn dần so với trước đây. Từ đó, nâng cao chất lượng phục vụ và điều trị bệnh nhân.

Bệnh viện Ung bướu TP.HCM là bệnh viện chuyên khoa đầu ngành về ung bướu ở phía Nam. Không chỉ phục vụ người bệnh của thành phố, nơi đây còn tiếp nhận rất đông người bệnh ung thư cả nước với các kỹ thuật hiện đại, chuyên sâu, hiệu quả cao.

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