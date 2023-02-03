Trước đó, tại Uzbekistan đã ghi nhận 19 trẻ em tử vong sau khi uống thuốc ho của hãng Marion Biotech (Ấn Độ). Phân tích của Bộ Y tế Uzbekistan cho thấy hai loại siro Ambronol và DOK-1 Max, do Marion Biotech sản xuất, có chứa chất ethylene glycol độc hại.

Theo Báo Người Lao Động, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã rà soát danh mục các thuốc được nhập về Việt Nam.Theo đó, qua kiểm tra cho thấy hai loại siro ho Ambronol và DOK-1 Max do Marion Biotech sản xuất chưa được cấp phép số đăng ký và cũng không nộp hồ sơ đăng ký thuốc tại Việt Nam.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng từng thông báo hàng chục trẻ nhỏ ở Gambia, một quốc gia ở Tây Phi, tử vong do tổn thương thận cấp tính có thể liên quan đến siro trị ho, cảm bị nhiễm độc do một nhà sản xuất thuốc của Ấn Độ sản xuất.

Kết quả rà soát của Cục Quản lý Dược cho thấy Việt Nam chưa cấp số đăng ký nào cho Công ty Maiden Pharmaceuticals Ltd; chưa cấp số đăng ký cho 4 sản phẩm thuốc ho Promethazine Oral Solution, Kofexmalin Baby Cough Syrup, Makoff Baby Cough Syrup và Magrip N Cold Syrup đồng thời Công ty Maiden Pharmaceuticals Ltd cũng không có hồ sơ nào đang nộp tại Cục.

Cục Quản lý Dược khuyến cáo người dân chỉ nên mua các sản phẩm thuốc có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đã được cấp số đăng ký lưu hành, không mua và sử dụng các sản phẩm trôi nổi.

Theo VietNamPlus, trước đó, WHO nêu rõ 2 loại siro ho do công ty công nghệ sinh học Marion Biotech của Ấn Độ sản xuất không đạt tiêu chuẩn, không đảm bảo an toàn, đặc biệt là với trẻ em, do có thể gây tổn thương hoặc tử vong.

Kết quả phân tích các mẫu siro tại các phòng kiểm định chất lượng của Uzbekistan cho thấy "lượng hoạt chất độc hại diethylene glycol và/hoặc ethylene glycol ở mức không thể chấp nhận được."

WHO cho biết thêm rằng cả hai sản phẩm này có thể đã được cấp phép lưu hành ở các quốc gia khác trong khu vực. Chúng cũng có thể đã được phân phối thông qua các thị trường không chính thức đến các quốc gia hoặc khu vực khác.

Marion Biotech là nhà sản xuất dược phẩm thứ hai của Ấn Độ bị đưa vào diện điều tra kể từ tháng 10. Ảnh: VietNamPlus

WHO đưa ra cảnh báo trên sau khi giới chức trách Uzbekistan hồi tháng 12 vừa qua thông báo ít nhất 20 trẻ nhỏ đã tử vong liên quan việc sử dụng siro Dok-1 Max của Marion Biotech.

Uzbekistan đã kiện đơn vị đại diện của công ty Marion Biotech tại quốc gia Trung Á này, đồng thời yêu cầu tất cả các cửa hàng dược phẩm trên cả nước thu hồi thuốc Dok-1 Max dạng viên và dạng siro.