Tuy nhiên, do thiếu kinh nghiệm nên bác sĩ trực chính đã không nhận định được đây là thuyên tắc ối (trong y khoa, thuyên tắc ối không có tiêu chuẩn vàng nên rất khó xác định). Sau 20 phút, huyết áp của sản phụ càng tụt thấp hơn, mạch đập nhanh, bứt rứt, vật vã nhiều, suy tim thai.

Ảnh minh họa.

Riêng đứa trẻ ngay sau khi mổ đã ngưng thở và được cấp cứu tạm thời duy trì được mạch, huyết áp, nhịp thở nhưng tri giác của đứa trẻ rất xấu. Sau đó, đứa bé được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 2 – TPHCM để cấp cứu và hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Trao đổi về nguyên nhân vụ việc, Bác sĩ Phan Văn Thành cho rằng có nguyên nhân khách quan và chủ quan. Khách quan là sản phụ bệnh lý hiếm gặp, diễn tiến nhanh, còn chủ quan là do bác sĩ thiếu kinh nghiệm trong nhận định tai biến sản khoa, thiếu kinh nghiệm xử lý, không phải tắc trách hay thiếu tinh thần trách nhiệm.

Cũng theo Báo Tuổi Trẻ, thời gian gần đây, nhiều bệnh viện tiếp nhận các ca sinh trong trường hợp nguy cấp. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng vỡ ối đã lâu, có dấu hiệu nhiễm trùng, sốt cao.

Nguy hiểm hơn, do nước ối đã cạn từ trước khi vào viện nên tính mạng của sản phụ và sức khỏe thai nhi bị đe dọa. Sản phụ cho biết đây là lần sinh mổ thứ hai, do chồng chị luôn quan niệm sinh con nên tránh những ngày "năm cùng tháng tận" vì cho rằng không may mắn, lại khó nuôi.

Ảnh minh họa.

Khi được các bác sĩ giải thích và nhận thấy sự nguy kịch của vợ con, người chồng mới ân hận. May mắn cả hai mẹ con đã qua cơn nguy kịch và đã được xuất viện.

Bác sĩ Thành khuyến cáo mẹ bầu và người nhà không nên quá mê tín, cứng nhắc bởi việc chọn ngày, chọn giờ để "ép" đứa trẻ ra đời sớm hơn hay muộn hơn đều rất nguy hiểm đến tính mạng hai mẹ con sản phụ.

Thông thường, bác sĩ khuyến cáo sản phụ sinh thường, trường hợp bất khả kháng sẽ được chỉ định sinh mổ.

Tuy nhiên, khi thai đủ ngày, đủ tháng, xét nghiệm hoàn toàn khỏe mạnh, bác sĩ trao đổi với gia đình và cân nhắc sinh con theo nguyện vọng nhưng không được đặt niềm tin mê tín lên trên chuyên môn mà chỉ "du di" trong giới hạn cho phép.