Xót xa thai phụ qua đời sau cơn đa ối, nguy kịch: Bệnh viện lí giải nguyên nhân do thiếu kinh nghiệm và bệnh lý hiếm

Tin y tế 03/02/2023 16:12

Sau khi nhập viện, sản phụ rơi vào tình trạng tụt huyết áp, tăng nhịp tim, qua đời không lâu khi ca cấp cứu bất thành.

Theo SGGP, ngày 3-2, lãnh đạo Bệnh viện Bà Rịa đã thông tin về trường hợp sản phụ H.T.B.L. (SN 1990, ngụ ấp Phú Lộc, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc) tử vong sau hồi sức ngưng tim, ngưng thở hậu phẫu mổ lấy thai.

Theo Bác sĩ Phan Văn Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Bà Rịa, vào lúc 21 giờ ngày 30-1, sản phụ trên nhập viện và được kiểm tra là đa ối. Các bác sĩ ca trực đã thăm khám và xác định sản phụ hoàn toàn bình thường và được theo dõi chờ sinh. Đến 2 giờ ngày 31-1, sản phụ rơi vào tình trạng kích thích, bứt rứt, huyết áp tụt xuống, nhịp tim tăng, nữ hộ sinh đã báo lại bác sĩ ca trực.

Tuy nhiên, do thiếu kinh nghiệm nên bác sĩ trực chính đã không nhận định được đây là thuyên tắc ối (trong y khoa, thuyên tắc ối không có tiêu chuẩn vàng nên rất khó xác định). Sau 20 phút, huyết áp của sản phụ càng tụt thấp hơn, mạch đập nhanh, bứt rứt, vật vã nhiều, suy tim thai.

Bác sĩ đã cho mổ cấp cứu để cứu thai nhi, sau đó hồi sức hô hấp tuần hoàn, hồi sức rối loạn đông máu cho người mẹ nhưng không cứu sống được người mẹ.

Xót xa thai phụ qua đời sau cơn đa ối, nguy kịch: Bệnh viện lí giải nguyên nhân do thiếu kinh nghiệm và bệnh lý hiếm - Ảnh 1
Ảnh minh họa.

Riêng đứa trẻ ngay sau khi mổ đã ngưng thở và được cấp cứu tạm thời duy trì được mạch, huyết áp, nhịp thở nhưng tri giác của đứa trẻ rất xấu. Sau đó, đứa bé được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 2 – TPHCM để cấp cứu và hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Trao đổi về nguyên nhân vụ việc, Bác sĩ Phan Văn Thành cho rằng có nguyên nhân khách quan và chủ quan. Khách quan là sản phụ bệnh lý hiếm gặp, diễn tiến nhanh, còn chủ quan là do bác sĩ thiếu kinh nghiệm trong nhận định tai biến sản khoa, thiếu kinh nghiệm xử lý, không phải tắc trách hay thiếu tinh thần trách nhiệm.

Cũng theo Báo Tuổi Trẻ, thời gian gần đây, nhiều bệnh viện tiếp nhận các ca sinh trong trường hợp nguy cấp. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng vỡ ối đã lâu, có dấu hiệu nhiễm trùng, sốt cao.

Nguy hiểm hơn, do nước ối đã cạn từ trước khi vào viện nên tính mạng của sản phụ và sức khỏe thai nhi bị đe dọa. Sản phụ cho biết đây là lần sinh mổ thứ hai, do chồng chị luôn quan niệm sinh con nên tránh những ngày "năm cùng tháng tận" vì cho rằng không may mắn, lại khó nuôi.

Xót xa thai phụ qua đời sau cơn đa ối, nguy kịch: Bệnh viện lí giải nguyên nhân do thiếu kinh nghiệm và bệnh lý hiếm - Ảnh 2
Ảnh minh họa.

Khi được các bác sĩ giải thích và nhận thấy sự nguy kịch của vợ con, người chồng mới ân hận. May mắn cả hai mẹ con đã qua cơn nguy kịch và đã được xuất viện.

Bác sĩ Thành khuyến cáo mẹ bầu và người nhà không nên quá mê tín, cứng nhắc bởi việc chọn ngày, chọn giờ để "ép" đứa trẻ ra đời sớm hơn hay muộn hơn đều rất nguy hiểm đến tính mạng hai mẹ con sản phụ.

Thông thường, bác sĩ khuyến cáo sản phụ sinh thường, trường hợp bất khả kháng sẽ được chỉ định sinh mổ.

Tuy nhiên, khi thai đủ ngày, đủ tháng, xét nghiệm hoàn toàn khỏe mạnh, bác sĩ trao đổi với gia đình và cân nhắc sinh con theo nguyện vọng nhưng không được đặt niềm tin mê tín lên trên chuyên môn mà chỉ "du di" trong giới hạn cho phép.

Dịch COVID-19 hôm nay: Số ca khỏi bệnh tăng đến hơn 50 lần, số ca mắc tăng nhẹ

Dịch COVID-19 hôm nay: Số ca khỏi bệnh tăng đến hơn 50 lần, số ca mắc tăng nhẹ

Các ca bệnh COVID-19 trong ngày được báo khỏi bệnh bất ngờ tăng mạnh, hiện cả nước chỉ còn 2 ca thở nặng.

Xem thêm
Từ khóa:   sản phụ tử vong bệnh viện Bà Rịa Thuyên tắc ối

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 1 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 2 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 3 giờ 53 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 53 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 23 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 3 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 7 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 8 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản