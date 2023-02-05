Hà Nội: Người đàn ông bất ngờ bị đâm xuyên thấu ngực, tràn khí màng phổi nguy kịch

Tin y tế 05/02/2023 10:39

Khi đang bán hàng, người đàn ông bất ngờ bị đâm 3 nhát bằng vật sắc nhọn vào lưng xuyên thấu ngực dẫn đến nguy kịch.

Theo Báo Công an nhân dân thông tin cho hay, ngày 4/2, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết đã tiếp nhận bệnh nhân sau khi bị đâm trọng thương. Nam bệnh nhân được sơ cứu, truyền dịch, băng vết thương từ tuyến dưới và nhanh chóng chuyển lên Khoa Cấp cứu của Bệnh viện trong tình trạng sốc mất máu.

Lúc này cách vụ tai nạn 2 tiếng, bệnh nhân rơi vào tình trạng lơ mơ, da niêm mạc nhợt, khó thở, mạch nhanh nhỏ. Kết quả chụp cắt lớp vi tính lồng ngực tràn khí - tràn dịch khoang màng phổi trái mức độ nhiều, tràn khí màng phổi phải.

Xác định đây là tình trạng nguy hiểm, có thể sốc không hồi phục nếu không được xử trí sớm, ngay lập tức kíp cấp cứu đã bù dịch, giảm đau, đặt dẫn lưu khoang màng phổi cho bệnh nhân, dẫn lưu ra gần 2 lít máu không đông.

Hà Nội: Người đàn ông bất ngờ bị đâm xuyên thấu ngực, tràn khí màng phổi nguy kịch - Ảnh 1
Hình ảnh chụp cắt lớp vết thương thấu ngực của nam bệnh nhân. Ảnh: Báo Công an nhân dân

Cũng theo Báo An ninh thủ đô, trong quá trình phẫu thuật, ê kíp mổ phát hiện màng phổi trái của bệnh nhân còn khoảng 800 ml máu đông lẫn máu tươi, vết thương rách nhu mô thùy dưới phổi trái, máu đỏ tươi chảy ra tại động mạch gian sườn. Bệnh nhân được phẫu thuật mở màng phổi, khâu vết thương nhu mô phổi, rửa - dẫn lưu khoang màng phổi, hút liên tục.

Theo các bác sĩ Bệnh viện 108, với các trường hợp sốc mất máu do vết thương thấu ngực, tỷ lệ tử vong lên đến 31% trong vòng 2 giờ đầu, tăng thêm 12% trong 2-24 giờ tiếp theo, và lên đến gần 55% sau 1 ngày. Với trường hợp trên may mắn đã được cấp cứu và phẫu thuật kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch.

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