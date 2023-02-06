Tin COVID-19: Trung Quốc dự báo dịch tái bùng phát, số ca ở Việt Nam giảm sâu

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.526.566 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.485 ca nhiễm).

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, tình hình COVID-19 mới nhất tại Việt Nam trong ngày từ 16 giờ ngày 4-2 đến 16 giờ ngày 5-2, cả nước ghi nhận 7 ca mắc, giảm so với ngày trước đó. Đây là cũng ngày có số ca mắc thấp nhất trong gần 2 tuần qua.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Trong ngày, cả nước có thêm 5 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.614.586 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 3 ca.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 139/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 21/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 3 ASEAN).

Trong khi đó, theo Thanh Niên, Trung Quốc kết thúc làn sóng Covid-19 mới nhất khi số ca tử vong hằng tuần giảm phân nửa, trong khi dịch có thể tái bùng phát vào tháng 6 hoặc tháng 7.

Số ca tử vong liên quan Covid-19 ở Trung Quốc tính theo tuần đã giảm hơn phân nửa, với xu hướng giảm mạnh số ca nhiễm và tử vong cho thấy nước này đã bước khỏi làn sóng lây nhiễm mới nhất.

Trung Quốc ghi nhận 3.278 ca tử vong liên quan Covid-19 từ ngày 27.1-2.2, trong đó có 131 ca tử vong do suy hô hấp và 3.147 ca do bệnh nền kết hợp nhiễm Covid-19. Trước đó, số ca tử vong là 6.364 tính từ ngày 20-26.1. Đỉnh của đợt dịch trên cả nước được cho là đã trôi qua. Có 3.000 ca tử vong từ ngày 27.1-2.2 là ở những người nhiễm vào giữa tháng 1, chứ không phải mới nhiễm.

Tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc. Ảnh: Thanh Niên

Chuyên gia trên cảnh báo rằng việc bước khỏi làn sóng mới nhất không có nghĩa là dịch Covid-19 đã hết. Do khả năng xuất hiện các biến thể mới và mức kháng thể trong cộng đồng giảm, Trung Quốc dự báo sẽ chứng kiến đợt tái bùng phát mới vào khoảng tháng 6 hoặc tháng 7, theo chuyên gia ẩn danh.

Trong một diễn biến khác, Yonhap ngày 5.2 đưa tin số ca nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc ở dưới mức 15.000 trong 3 ngày liên tiếp, cho thấy khả năng nước này đã bước qua khỏi đỉnh đợt lây nhiễm mùa đông.