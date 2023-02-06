Một loại kem trị chàm sữa của Việt Nam nghi bị nhiễm chì

Tin y tế 06/02/2023 17:04

Loại kem trị chàm sữa, viêm da phổ biến của Việt Nam nghi nhiễm lượng chì trong máu cao.

Thông tin từ Zing News cho hay, cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) thông báo thu hồi dòng sản phẩm Kem Diệp Bảo được bán bởi Shop Me Ca vì chúng có khả năng bị nhiễm chì.

Kem Diệp Bảo được bán thông qua trang Facebook Shop Me Ca và nhiều nhóm Facebook của các bà mẹ Việt Nam như Hội Mẹ Việt Nuôi Con Tại Mỹ, Mẹ Việt Tại Mỹ, Chuyên Đồ Bầu và Chăm Sóc Sau Sinh, Nguyễn Ngọc. Các nhóm Facebook này không được liên kết với Shop Me Ca.

Sản phẩm có dạng ống nhựa màu trắng và được đóng gói trong hộp bìa cứng màu trắng với trọng lượng 10 g. Tất cả nhãn mác đều bằng tiếng Việt. Mặt dưới của hộp có ghi ngày sản xuất là 1/5/2021 và hạn sử dụng là 5/7/2023.

Một loại kem trị chàm sữa của Việt Nam nghi bị nhiễm chì - Ảnh 1
Việc bán sản phẩm đã bị đình chỉ trong khi FDA và công ty tiếp tục điều tra nguồn gốc của vấn đề. Ảnh: Zing News

Theo FDA, sau khi dùng loại kem này, 2 trẻ sơ sinh bị phát hiện có nồng độ chì trong máu tăng cao. Một trường hợp được xác định sau bài đăng đầu tiên trên nhóm Facebook của các bà mẹ Việt Nam vào tháng 12/2022 để cảnh báo khách hàng về sản phẩm.

Trường hợp thứ hai được Cơ quan Y tế Oregon báo cáo vào tháng 1 năm nay. Shop Me Ca ban đầu đăng trên trang Facebook của họ vào tháng 12/2022 rằng các sản phẩm có kết quả dương tính với chì.

Cũng theo VietNamNet, cửa hàng khuyến cáo những khách hàng đã mua tuýp Diệp Bảo 10g ngưng sử dụng và tiêu hủy. Khách hàng có thắc mắc có thể liên hệ với cửa hàng.

Ngộ độc chì cấp tính có thể gây ra một loạt các triệu chứng, bao gồm đau bụng, yếu cơ, buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, sụt cân, đi tiểu ra máu hoặc giảm lượng nước tiểu.

Trẻ em đặc biệt dễ bị nhiễm độc chì. Nếu một đứa trẻ tiếp xúc với lượng chì đủ lớn trong khoảng thời gian dài (vài tuần trở lên) thì hệ thống thần kinh trung ương có thể bị tổn thương vĩnh viễn. Điều này có thể dẫn đến rối loạn học tập, khiếm khuyết phát triển và các vấn đề sức khỏe lâu dài khác.

 

 

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