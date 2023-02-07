Bé 4 tháng tuổi phát hiện xuất huyết não nghi do xốc nách, rung lắc khi được mẹ đưa đi chơi

Tin y tế 07/02/2023 21:18

Sau khi trở về nhà, bé 4 tháng tuổi đã phải nhập viện với triệu chứng hôn mê, thở nấc, tím môi…, bác sĩ chẩn đoán: Xuất huyết não.

Thông tin được đưa theo VietNamNet cho hay, ngày 7/2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa thông tin về trường hợp bệnh nhi đưa vào cấp cứu ngày 24/1.

Bé chào đời ngày 22/9/2022, sinh thường đủ tháng, không sặc sữa, ngủ bằng nôi không rung lắc mạnh, không có tiền sử té ngã.

Ngày 22/1, trẻ được mẹ đưa đi chơi, sau đó chuyền tay qua nhiều người bế ẵm, xốc nách và rung lắc trẻ. Hôm sau, trẻ có triệu chứng li bì, bú kém, thở nấc nên được gia đình đưa vào viện.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Huy - Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, cho biết, tình trạng trẻ khi nhập viện hôn mê, thở nấc, tím môi, nhịp tim rõ đều, thóp trước phồng, bụng mềm, không tiêu chảy, không sốt. Qua kiểm tra cận lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán: Xuất huyết não (xuất huyết dưới nhện và tụ máu dưới màng cứng) nghi do hội chứng rung lắc.

Bé 4 tháng tuổi phát hiện xuất huyết não nghi do xốc nách, rung lắc khi được mẹ đưa đi chơi - Ảnh 1
Bé 4 tháng tuổi chảy máu não nghi bị người lớn xốc nách, rung lắc. Ảnh: Internet

Bệnh nhi được điều trị hồi sức tích cực bằng các biện pháp thở máy, điều chỉnh rối loạn thông khí, điều chỉnh rối loạn điện giải, truyền máu, cắt cơn co giật, nuôi dưỡng tĩnh mạch. Sau 7 ngày điều trị nội khoa hồi sức tích cực, trẻ tỉnh, được cai máy thở rút ống nội khí quản. Đến ngày 6/2, trẻ tỉnh táo, bú tốt, dấu hiệu sinh tồn ổn định hoàn toàn, dự kiến ra viện trong vài ngày tới.

Theo bác sỹ Trần Văn Phúc, Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Xanh Pôn chia sẻ trên Báo Công an nhân dân cho biết: Rất nhiều trẻ bị hội chứng rung lắc có các tổn thương não xảy ra đã khá lâu mà gia đình không hề hay biết.

Do vậy, đa số trẻ bị hội chứng rung lắc ở Bệnh viện Xanh Pôn đều được phát hiện muộn - khi trẻ đã ít nhiều chịu các di chứng của tàn phế não. Trẻ chỉ được đưa tới cơ sở y tế khi đã bị chảy máu não, đứt sợi trục thần kinh, phù não, tổn thương vùng tuỷ cổ, ngừng thở, ngừng tim, thậm chí tử vong đột ngột.

Trẻ bị hội chứng rung lắc thường có những triệu chứng khác nhau như: chậm phát triển tinh thần và vận động, yếu hoặc liệt tay chân, co giật, hôn mê.... Tuy vậy, bác sỹ Phúc cho biết thêm, có nhiều trẻ bị hội chứng lắc nhưng không có triệu chứng hoặc biểu hiện rất mờ nhạt, đến một lúc nào đó, thậm chí khi đứa trẻ đã trở thành một cụ già, những triệu chứng đó mới xuất hiện rõ rệt.

Trên toàn thế giới, có tới khoảng 33% trẻ bị chấn thương sọ não là do hội chứng lắc, trong đó có tới 8% trẻ bị tử vong, số còn lại bị ảnh hưởng di chứng thần kinh nặng nề trong suốt cuộc đời. Ở Việt Nam, tuy chưa có con số thống kê cụ thể, nhưng theo kinh nghiệm thực tế của bác sỹ Phúc, số bệnh nhi chắc chắn không thể ít hơn số thống kê trên. Hội chứng lắc hay gặp ở trẻ dưới 2 tuổi, đặc biệt từ 6 tuần đến 4 tháng tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất. Trẻ càng lớn, hội chứng lắc càng ít xảy ra.

Tuy vậy, khái niệm về hội chứng rung lắc trẻ vẫn còn khá mới mẻ đối với người dân và cả không ít cơ sở y tế. Trên thực tế, những cử chỉ gây nguy hiểm cho trẻ như trẻ đang nằm được bế thốc dậy, nhấc bổng trẻ lên cao, xốc nách nhấc trẻ lên cao rồi hạ xuống, xô đẩy, tung đỡ trẻ… vẫn diễn ra khá phổ biến.

Khi trẻ quấy khóc, nghịch ngợm…, nếu người lớn cáu giận tát, đánh vào đầu hay có những hành động bạo hành làm đầu trẻ bị di chuyển nhanh và mạnh cũng có thể gây hội chứng rung lắc.

Cũng theo VietNamNet, dấu hiệu trẻ bị hội chứng này bao gồm rối loạn tri giác ở nhiều mức độ, lừ đừ, vật vã, hôn mê, co giật, nôn ói, bú kém hoặc bỏ bú, nhịp thở chậm và bất thường, thóp phồng. Ngoài ra, trẻ bị thương tổn liên quan đến bạo lực như bầm tím mặt, da đầu, cánh tay, lưng hoặc bụng.

Khi trẻ xuất hiện những dấu hiệu nghi ngờ mắc hội chứng rung lắc, phụ huynh cần:

- Gọi xe cấp cứu, không nên vận chuyển bằng các phương tiện thông thường.

- Không bế xốc trẻ lên, hay cố gắng lắc thêm làm cho trẻ tỉnh lại, không cho trẻ ăn, bú.

- Nếu trẻ ngừng thở trước khi có cấp cứu hỗ trợ, cần tiến hành hô hấp nhân tạo.

- Nếu chấn thương cổ nên cố định cổ và tránh xoay trở trẻ.

- Nếu trẻ nôn và không có chấn thương cổ, cần xoay nhẹ đầu trẻ về một bên để tránh sặc và ngừng thở.

 

 

Vụ ngộ độc sau khi ăn chè đậu trắng ở An Giang: 4 người nhiễm trùng nặng, tiên lượng xấu

Vụ ngộ độc sau khi ăn chè đậu trắng ở An Giang: 4 người nhiễm trùng nặng, tiên lượng xấu

Tổng cộng 88 người có vấn đề sức khỏe nghiêm trọng sau khi ăn chè miễn phí trong ngày Rằm tháng Giêng.

Xem thêm
Từ khóa:   xuất huyết não rung lắc trẻ tác hại của rung lắc

TIN MỚI NHẤT

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 4 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 4 giờ 54 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 54 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 49 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản