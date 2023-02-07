Chiều tối 6.2, TS Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang cho biết, vụ việc những người bị ngộ độc thực phẩm do ăn chè miễn phí ở Chợ Mới đang khẩn cấp cứu chữa cho các bệnh nhân. "Sau khi nắm được thông tin, chúng tôi đã nhanh chóng chỉ đạo và trực tiếp đến tận nơi để cập nhật tình hình và động viên đội ngũ thầy thuốc nỗ lực cứu chữa", TS Hiền cho biết.

Theo thông tin từ Báo Lao Động, các thầy thuốc đang nỗ lực cứu chữa 4 bệnh nhân trong vụ ngộ độc thực phẩm do ăn chè miễn phí.

Qua khai thác bệnh nhân, ghi nhận do ăn chè đậu trắng. Ngay sau đó, từ lúc 01 giờ đến 19 giờ ngày 5.2, Trung tâm Y tế có tiếp nhận thêm 34 ca cùng triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy. Qua khai thác bệnh nhân ghi nhận đều do ăn chè đậu trắng.

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới, vào lúc 23h ngày 4.2, nơi đây tiếp nhận 1 ca bệnh nhập viện trong tình trạng nôn ói kèm tiêu chảy.

Bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang. Ảnh: Lao Động

Sáng ngày 6.2, Trung tâm Y tế kết hợp với Trạm Y tế xã Long Điền A điều tra vụ ngộ độc. Bước đầu xác định chè đậu trắng do bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết (44 tuổi, địa chỉ ấp Long Hoà 2, xã Long Điền A, huyện Chợ Mới) nấu và cấp phát miễn phí.

Cụ thể, bà Tuyết cho biết, đã mua 20kg đậu trắng, 8kg nếp, 10kg dừa nạo sẵn, 24kg đường cát. Sau khi nấu xong đã phát miễn phí cho người dân ở gần nhà và người đi đường.

Cũng theo Báo Người Lao Động, chiều 7-2, ông Trần Quốc Phú, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) thông tin thêm, 53 người ngộ độc nhẹ, tự sơ cứu tại nhà; 35 người được chuyển đến Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới cấp cứu. Sau đó, 4 người ngộ độc nặng được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang tiếp tục điều trị.

4 bệnh nhân tiên lượng xấu. Ảnh: Người Lao Động

"Hiện sức khỏe của 31 người điều trị Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới đã ổn định. Trong sáng nay, sau khi thăm khám, chúng tôi cho hơn 20 người về nhà, số bệnh nhân còn lại vẫn đang được theo dõi. Riêng 53 người không đến bệnh viện, chúng tôi vẫn cử cán bộ y tế đến thăm khám và theo dõi sức khỏe tại nhà" – ông Phú cho biết.

4 người ngộ độc đang điều trị Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, Giám đốc Sở Y tế Trần Quang Hiền cho biết cả 4 được đưa vào bệnh viện trong tình trạng sốc nhiễm trùng rất nặng. Trong đó, 2 bệnh nhân suy đa cơ quan, phải lọc máu liên tục và điều trị hồi sức tích cực. Đến nay, 1 bệnh nhân chưa có nhiều tiến triển, tiên lượng nguy cơ tử vong cao.

"Bệnh viện đã rất tích cực điều trị nhưng bệnh nhân này có nhiều bệnh nền trước khi bị ngộ độc, lại thêm tuổi cao nên việc điều trị rất khó khăn. Bệnh nhân bị hôn mê, suy đa cơ quan, phải thở máy, lọc máu liên tục và điều trị hồi sức tích cực nhưng đến nay vẫn chưa tiến triển tốt, tiên lượng nguy cơ tử vong cao" – ông Hiền lo ngại.