Chỉ trong gần một tháng, tại Trung tâm Chống độc đã tiếp hơn 10 bệnh nhân bị nhiễm độc thuốc đông y và thuốc nam “rởm”. Trong đó nhiều ca nhiễm độc kim loại nặng do thời gian uống kéo dài. Những trường hợp này phải nhanh chóng xử lý lọc máu để sớm thải những độc tố ra bên ngoài cơ thể.

Theo thông tin từ Quốc hội TV, thời gian qua, tại Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai, tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị nhiễm độc nặng do uống phải những loại thuốc đông y 'rởm' được rao bán trên mạng xã hội. Có bệnh nhân vì cả tin quảng cáo thuốc chữa bách bệnh đã bỏ ra hàng chục triệu đồng đặt mua qua mạng rồi về uống, sau đó chuốc họa vào thân.

Theo PGS. TS Trần Thái Hà, Phó trưởng Bộ môn Y học cổ truyền Trường Đại học Y Dược – ĐHQG Hà Nội chia sẻ, "các thuốc mà được quảng cáo tràn lan mà không rõ nguồn gốc đặc biệt là chúng tôi nói rằng trong các quảng cáo chúng tôi có xem thì thấy nó sai sự thật hoặc là quá so với tác dụng. Chính vì vậy người dân không nên xem quảng cáo mà uống thuốc thì rất nguy hiểm mà chúng ta nên đến các cơ sở y tế có uy tín thì sau đó chúng ta sử dụng thuốc nó mới có hiệu quả."

Lướt qua Facebook, YouTube, TikTok…, dễ dàng bắt gặp những mô tuýp quảng cáo như: “3 đời gia truyền nhà tôi chữa sỏi thận, sỏi mật, to mấy cũng tan"; “Nhà tôi 3 đời chữa bệnh xương khớp”; “Tôi chỉ cho bài thuốc này khỏe mạnh đến già”. Để tạo lòng tin với người bệnh, nhiều chủ cơ sở còn mạo danh là lương y đang công tác ở bệnh viện quân đội Trung ương”.

Nhiều bệnh nhân phải nhập viện trong tình trạng bị bị nhiễm độc nặng, nguyên nhân từ những loại thuốc đông y được rao bán trên mạng. Ảnh: VTV

Trước đó, vì tin lời quảng cáo trên mạng và nghe theo mách bảo của bạn bè, bệnh nhân này đã bỏ ra hơn 10 triệu đồng để mua 2 loại thuốc bào chế theo dạng Y học cổ truyền: một loại bào chế dạng viên hoàn tán và một dạng cao đặc với mục đích sử dụng điều trị tận gốc bệnh Đái tháo đường. Tuy nhiên sau khi uống được vài tuần, bệnh nhân có biểu hiện buồn nôn, mệt mỏi và suy nhược cơ thể.

Bà Nguyễn Thị Duyên, người nhà bệnh nhân:"Có một người bạn mách bảo là mẹ chú ý uống thuốc này nó giảm lượng đường. Nó là một loại hoàn tán màu trắng, một loại nó như cao đen tấm nhưng lại không biết tên thuốc. Trên mạng quảng cáo là uống không không khỏi tiền là hoàn %. Nghe thấy vậy ông ấy ghi số điện thoại xong là mua thì về nhà uống."

Tại Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai , theo kết quả xét nghiệm viên thuốc hoàn tán mà bệnh nhân sử dụng có thành phần Phenformin. Đây là chất đã bị cấm sử dụng trên toàn thế giới từ năm 1978.

Những quảng cáo thuốc qua mặt cơ quan y tế. Ảnh: Tuổi Trẻ

TS. BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho hay: "Đây là thuốc rất độc mà thế giới ngừng sử dụng vài chục năm rồi và độc tính rất cao và có thể gây tử vong rất nhiều người. Thế nhưng vẫn được trộn vào trong thuốc YHCT rởm hiện nay để bán, quảng cáo rất mạnh mẽ trên mạng và đã gây ra rất nhiều trường hợp ngộ độc thậm chí là tử vong. Hiện tai bệnh nhân may mắn là đã hồi phục."

Cũng theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ trước đó, bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương liên tục cấp cứu nhiều trường hợp sử dụng thuốc nam không rõ nguồn gốc được quảng cáo trên mạng dẫn tới bị đau bụng dữ dội, men gan tăng vọt hàng chục lần và phải nhập viện cấp cứu.

Theo Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương, một trong hai người bệnh này 25 tuổi, đã uống thuốc "gia truyền" 20 ngày nay mà theo quảng cáo là để... sinh con trai. Sau khi uống thuốc, bệnh nhân mệt mỏi, men gan tăng gấp 20 lần so với bình thường, trong khi bình thường men gan chỉ tăng 2-3 lần đã là nguy hiểm.

"Bệnh nhân tới sớm nên chưa tổn thương nặng tới mức vàng da, vàng mắt. Qua xét nghiệm cho thấy bệnh nhân không bị viêm gan siêu vi B, C, HIV, tình trạng men gan tăng cao là do gan bị nhiễm độc thuốc nam" - bác sĩ Vũ Minh Đức, khoa nội tổng hợp Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương, cho biết.

Một bệnh nhân khác (73 tuổi, bị đau khớp và viêm gan B đã nhiều năm) cũng gặp tình trạng tương tự. Bệnh nhân nhập viện hôm 30-3 trong tình trạng suy gan, suy thận, khó thở...

Chồng bệnh nhân cho biết vợ ông đã sử dụng thuốc nam và tưởng đã khỏi bệnh, nhưng thời điểm trước khi nhập viện, ông thấy bà có các mảng bầm tím dưới da nên đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tại bệnh viện, người vợ được chẩn đoán đã suy gan, suy thận... cũng do ngộ độc thuốc nam.

Đây không phải là những trường hợp cá biệt, đã "trả tiền thật để rước bệnh về mình" do tin vào quảng cáo thuốc "trời ơi" trên mạng.

Trong bối cảnh bát nháo tình trạng quảng cáo thuốc đông y trên mạng xã hội nhưng chưa được chấn chỉnh triệt để như hiện nay, Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần hết sức cẩn trọng, tìm hiểu kỹ lưỡng thông tin để tránh tiền mất, tật mang.