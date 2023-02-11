Thanh niên 26 tuổi phải cắt bỏ cánh tay vì nhiễm một loại vi khuẩn thường gặp: Cẩn trọng vết mẩn đỏ ở một vùng da

Tin y tế 11/02/2023 12:19

Biểu hiện sưng, nóng, đỏ đau ở một vùng da, nhất là vùng chi có thể là dấu hiệu cảnh báo sức khỏe nghiêm trọng.

Thông tin từ VietNamNet cho hay, thông tin từ Bệnh viện Quân y 175, anh N.T.T (26 tuổi) cấp cứu vào ngày thứ 5 của bệnh với chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn và gout mạn tính.

Khi nhập viện, bác sĩ ghi nhận mạch nhanh 130 lần/phút, huyết áp tụt 80/50mmHg, cẳng tay phải của bệnh nhân sưng nề, mặt sau cánh tay phải có vùng phỏng nước, hoại tử 5cm, mu tay phải phù nề, chảy mủ. Qua siêu âm, bác sĩ chẩn đoán anh T. bị phù nề tụ dịch mô kẽ, viêm mô tế bào vùng cẳng tay phải.

Suốt một tuần điều trị tích cực, tình trạng không đáp ứng, anh bị nhiễm trùng, nhiễm độc nặng, rối loạn dinh dưỡng, rối loạn điện giải. Vết thương có nhiều hoại tử tiến triển, mô hạt kém phát triển, nhiều dịch dạng tinh thể urat.

Bệnh nhân được lọc máu liên tục, truyền bù đạm, bù máu, chuyển sang kháng sinh mạnh hơn, cắt lọc bổ sung.

Hai ngày sau, tình trạng tại chỗ và toàn thân tiếp tục nặng nề hơn. Bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị vêm phổi bệnh viện do vi khuẩn K.pneumoniae, sốc nhiễm khuẩn đường vào từ viêm mô tế bào do S. pyogenes + Klebsiella đa kháng.

Bệnh nhân nhanh chóng được phẫu thuật rạch giải phóng ổ áp-xe, cắt lọc nhưng nguy cơ tái sốc do nguồn nhiễm chưa giải quyết hoàn toàn, bị loạn thần sau dùng an thần kéo dài, rối loạn điện giải - gout - tiền đái tháo đường, suy tim.

 

Thanh niên 26 tuổi phải cắt bỏ cánh tay vì nhiễm một loại vi khuẩn thường gặp: Cẩn trọng vết mẩn đỏ ở một vùng da - Ảnh 1
Bệnh nhân được cứu sống. Ảnh: VietNamNet

 

Cũng theo BS.CKII Nguyễn Văn Bình - Phó Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật chi trên, Bệnh viện Quân y 175 chia sẻ trên Báo Lao Động, cho biết : “Với tinh thần ưu tiên cứu sống tính mạng bệnh nhân, sau khi trao đổi giải thích với bệnh nhân và người nhà cũng như làm những thủ tục bắt buộc, ngay trong đêm, các bác sĩ triển khai mổ cấp cứu giữ lại 1/3 đoạn chi trên cánh tay phải để cứu sống tính mạng bệnh nhân” .

Tình trạng dần được cải thiện, bệnh nhân qua cơn nguy kịch, tỉnh, tiếp xúc được và cai thở máy. Các chỉ số xét nghiệm cũng dần trở về bình thường. Hiện tại, toàn thân bệnh nhân ổn định, vùng da ghép mỏm cụt tiến triển tốt, có thể xuất viện trong thời gian tới.

“Trường hợp bệnh nhân T là một trường hợp khá đặc biệt, bệnh nhân có tuổi đời còn khá trẻ, nhưng bệnh diễn biến nhanh, nặng nề và phức tạp. Quá trình điều trị phải quyết liệt, kiên trì và luôn sâu sát để kịp thời xử trí nếu không sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát, luôn đặt nguyên tắc cứu sống tính mạng bệnh nhân lên hàng đầu”, bác sĩ Bình chia sẻ.

Theo bác sĩ Bình, đây là trường hợp khá đặc biệt. Bệnh nhân trẻ tuổi nhưng diễn biến bệnh nhanh, nặng nề và phức tạp. Trong khi đó, viêm mô tế bào là tổn thương thường gặp trong cộng đồng, biểu hiện khởi phát không quá nghiêm trọng nên dễ khiến người bệnh chủ quan.

Đây là tình trạng nhiễm khuẩn mô mềm cấp tính, thường do vi khuẩn thuộc nhóm Streptococcus hoặc Staphylococci gây ra. Trường hợp nhẹ sẽ xuất hiện mẩn đỏ ở một vùng da. Bệnh nặng sẽ gây sốt và các hạch bạch huyết khu vực sưng to, gây nhiễm khuẩn huyết thậm chí sốc nhiễm khuẩn dẫn đến suy đa cơ quan và tử vong.

Do đó, khi có biểu hiện sưng, nóng, đỏ, đau vùng da trên cơ thể nhất là vùng chi, người bệnh cần đến viện sớm để tránh biến chứng, nguy hiểm đến tính mạng.

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Từ khóa:   nhiễm khuẩn hoại tử tay sưng đỏ

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