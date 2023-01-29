Phú Thọ: Đang chơi đùa, bé 3 tuổi vô ý ngã vào nồi nước sôi

Bệnh nhi 3 tuổi trú tại Phú Thọ được người nhà đưa đến Bệnh viện đa khoa Hùng Vương trong tình trạng đau đớn, bỏng nhiều khu vực.

Theo thông tin Báo Pháp luật Việt Nam, bệnh nhi 3 tuổi trú tại Phú Thọ được người nhà đưa đến Bệnh viện đa khoa Hùng Vương cấp cứu trong tình trạng đau đớn, kích thích, bỏng toàn bộ vùng ngực, lưng, thân người, cẳng tay, chân.

Tình trạng bệnh nhi sau ngã vào nồi nước sôi (Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam)

Tại phòng cấp cứu, các bác sĩ đã tập trung hồi sức, cấp cứu, tạo đường truyền bù dịch, giảm đau, chống sốc, xử trí băng vết bỏng. Bệnh nhi được chẩn đoán bỏng nước sôi độ II vùng thân người, bụng, cánh cẳng tay trái, đùi - mông trái, gối-bàn chân trái.

Theo người nhà bệnh nhi, bé đang chơi thì vô ý ngã vào nồi nước sôi đang để dưới đất dẫn đến bỏng toàn thân.

Hiện tại bệnh nhi được điều trị tại khoa Chấn thương chỉnh hình bệnh viện.

Theo bệnh viện, liên tiếp những ngày gần đây đơn vị tiếp nhận và cấp cứu các trường hợp trẻ bị tai nạn vô cùng hy hữu như bỏng do ngã vào nước sôi, uống nhầm dầu hoả, nuốt nhầm đồ chơi, đồng xu... Tất cả các bệnh nhi đều nhập viện trong tình trạng nguy hiểm, kích thích, đau đớn. Các cháu may mắn hiện sức khoẻ đều trong tình trạng ổn định những tổn thương về cơ thể, về tinh thần chắc chắn sẽ còn đeo đẳng và ám ảnh các bé lâu dài.

Qua đây bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh hãy đảm bảo một môi trường sống an toàn cho trẻ, sự bất cẩn của người lớn sẽ vô tình khiến trẻ em gặp phải những tai nạn đau đớn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Nhập viện khẩn do xuất huyết tiêu hóa, sau Tết lưu ý 2 triệu chứng kẻo bị bệnh nguy hiểm 2 triệu chứng này có thể là những dấu hiệu cảnh báo sớm của những bệnh lý nguy hiểm như viêm loét dạ dày, đại tràng, polyp, thậm chí ung thư tiêu hóa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phu-tho-dang-choi-dua-be-3-tuoi-vo-y-nga-vao-noi-nuoc-soi-550334.html