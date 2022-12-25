90 ngày căng thẳng giành giật sự sống cho bé 3 tuổi nhiễm cúm B

Đầu tháng 10, T. sốt cao 2 ngày rồi co giật toàn thân vào ngày thứ 3. Bé nhập bệnh viện huyện trong tình trạng suy hô hấp, truỵ tim mạch. Sau khi đặt nội khí quản, bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM.

Theo thông tin từ báo Vietnamnet, ngày 25/12, PGS.BS Phùng Nguyễn Thế Nguyên, Trưởng khoa Hồi sức Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), cho biết bệnh nhi là bé T.H..T (3 tuổi, ở Tây Ninh) đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm.

Tác nhân gây bệnh được xác định là vi khuẩn Acinetobacter sp và cúm B. Trong đó, cúm B là tác nhân gây suy hô hấp nặng, tổn thương phổi lan tỏa, còn vi khuẩn Acinetobacter sp kháng rất nhiều loại kháng sinh.

Thời điểm nhập viện, bé hôn mê, suy hô hấp được thở máy, sốc, phù não, được dùng thuốc vận mạch, kháng sinh. Các xét nghiệm ban đầu cho thấy bạch cầu máu tăng cao, tổn thương gan nặng, toan hô hấp và chuyển hóa.

Quá trình điều trị gần 90 ngày cho bé T. rất căng thẳng. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Bác sĩ Nguyên cho hay gia đình đã nhiều lần xin cho bé T. về khi thấy tình trạng quá nặng. Quá trình điều trị rất căng thẳng. Trẻ trải qua 40 ngày thở máy và 10 ngày lọc máu, tổn thương đa cơ quan, trong đó tổn thương phổi nặng. Tình hình khó khăn hơn khi trẻ không thể thực hiện hỗ trợ hô hấp qua màng ngoài cơ thể (ECMO) vì nhiễm vi khuẩn đa kháng.

Mỗi ngày, các bác sĩ và điều dưỡng phải theo dõi kỹ lưỡng, áp dụng tất cả biện pháp hỗ trợ thông khí, hạn chế dịch, lợi tiểu, siêu lọc máu liên tục… nhằm giành lấy mạng sống cho bé.

Khi tổn thương phổi cải thiện, trẻ lại bị tràn khí màng phổi 2 lần, phải đặt ống dẫn lưu. Dinh dưỡng được tính toán phù hợp để bổ sung, giúp trẻ có đủ chất và năng lượng chống chọi bệnh tật.

Sau một thời gian, tình trạng cải thiện dần từ hô hấp, chức năng gan, thận và tri giác. Bệnh nhi được rút ống thở. Tuy nhiên, trong thời gian tiếp theo, trẻ và gia đình sẽ tiếp tục học phục hồi ngôn ngữ, tập vận động, khám tâm lý.

“Bé T. vượt qua giai đoạn tưởng chừng như không thể”, bác sĩ Nguyên chia sẻ. Ông cho biết gần 90 ngày điều trị là hành trình căng thẳng của trẻ và các y bác sĩ Khoa Hồi sức Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM.

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