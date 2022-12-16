Sau khi chụp Xquang do ngã gãy xương đòn trái, bé trai 4 tuổi bỗng phát hiện dị vật là chiếc kim may quần áo. Dị vật đã xuyên từ đường tiêu hóa sang phổi của bệnh nhi, đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của tính mạng.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 16/12, thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM cho biết, tại đây vừa tiếp nhận một trường hợp bị dị vật rất nguy hiểm ở phổi. Bệnh nhi là bé P.T. (4 tuổi) nhập viện sau tai nạn bị té gãy xương đòn bên trái. Bệnh nhi đã được các bác sĩ chụp X-quang để xác định vị trí xương bị gãy để có hướng xử trí phù hợp. Tuy nhiên, trên phim X-quang, các bác sĩ tá hỏa phát hiện trong nhu mô phổi bên trái của bệnh nhi có dị vật cản quang dài và nhọn giống chiếc kim may vá đã xuyên từ thùy dưới lên thùy trên.

Khai thác bệnh sử từ người nhà cho biết, khoảng một tháng nay bệnh nhi thường ho, người nhà đã mua thuốc cho bé uống nhưng tình trạng của trẻ vẫn không cải thiện. Việc xuất hiện kim khâu trong phổi của bé khiến gia đình rất bất ngờ và không biết trẻ đã bị mắc dị vật từ bao giờ. Dị vật là chiếc kim (hình ảnh cản quang) nằm trong nhu mô phổi của bệnh nhi (Ảnh: Tiền Phong) Bệnh nhi được chỉ định phẫu thuật lấy dị vật. Tuy nhiên, do dị vật nằm sâu trong nhu mô phổi và không rõ ràng nên nếu phẫu thuật mở lồng ngực tìm dị vật, bé phải chịu đường mổ lớn. Vậy nên các bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp của bệnh viện đã quyết định phẫu thuật nội soi lồng ngực để lấy dị vật ra cho bé. Kết quả đã tìm thấy chiếc kim nằm sâu trong nhu mô phổi, đã bị gãy làm đôi do rỉ sét lâu ngày.

Cùng với việc can thiệp loại bỏ dị vật ra khỏi cơ thể, bệnh nhi đã được can thiệp, điều trị tình trạng gãy xương đòn bên trái. Hiện sức khỏe bệnh nhi đã bình phục tốt. Từ trường hợp trên, bác sĩ cảnh báo phụ huynh cần cẩn thận, không để trẻ tiếp xúc với các vật nhọn nguy hiểm hoặc đồ vật thiếu an toàn. Chiếc kim khâu gỉ sét được bác sĩ thực hiện nội soi gắp ra ngoài thành công (Ảnh: Tiền Phong) Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, trường hợp này nếu để lâu kim khâu có thể gây áp xe, nhiễm trùng phổi, dẫn đến nhiều biến chứng. Dị vật cũng có thể đâm xuyên vào các mạch máu ở phổi, gây chảy máu, hoặc đâm thủng phế quản, nguy hiểm tính mạng. Cho tới nay các bác sĩ vẫn chưa thể xác định được đường đi của cây kim may đi vào phổi của cháu bé như thế nào. Rất có khả năng phụ huynh để quên kim trên giường và trẻ đã nằm lên và bị đâm trúng. "Đây là trường hợp tai nạn sinh hoạt hy hữu, phụ huynh hết sức cẩn thận, tránh để con trẻ tiếp xúc các đồ vật thiếu an toàn, làm tiếp diễn các sự cố tương tự.", bác sĩ Nhân khuyến cáo.

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