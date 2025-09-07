Bắt nóng tài xế đập phá kính xe, tấn công đồng nghiệp trên đường ở TP.HCM

Đời sống 07/09/2025 20:33

Chiều 7/9, Công an phường Khánh Hội (quận 4 cũ) phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM nhanh chóng truy xét, bắt giữ nam tài xế xe tải tấn công đồng nghiệp, khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin từ báo Dân trí, tối 7/9, Công an phường Khánh Hội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM bắt giữ người đàn ông chặn xe, tấn công nam tài xế trên đường Hoàng Diệu. Nghi phạm tên S. (tài xế của một hãng chuyển phát nhanh) bị bắt giữ tại khu vực huyện Củ Chi cũ, TPHCM.

Bước đầu, nghi phạm khai do mâu thuẫn với đồng nghiệp nên đã lái xe chặn đường. Sau đó, S. đập vỡ kính ô tô, dùng hung khí tấn công khiến nạn nhân bị thương, đang được điều trị tại bệnh viện.

Bắt nóng tài xế đập phá kính xe, tấn công đồng nghiệp trên đường ở TP.HCM - Ảnh 1
Hình ảnh tài xế xe tải tấn công đồng nghiệp - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh S. đập phá kính xe tải, tấn công tài xế. Hình ảnh từ clip cho thấy, hai xe tải của một đơn vị vận chuyển dừng tại giao lộ Hoàng Diệu - đường số 45, phường Khánh Hội, TPHCM.

khoảng 13h ngày 7/9, trên đường Hoàng Diệu (phường Khánh Hội), 2 tài xế đang dừng xe trên đường thì xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, tài xế xe phía trước rời buồng lái, tiến đến đập bể cửa kính xe tải phía sau, rồi nhoài người lên cabin liên tục tấn công người bên trong buồng lái. Vụ việc khiến một người bị thương, được người dân hỗ trợ đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nạn nhân được xác định là đồng nghiệp làm cùng hãng xe với nghi phạm.

Camera hành trình của ô tô lưu thông trên đường đã ghi nhận lại diễn biến, sau đó phát tán trên mạng xã hội.

Được biết, sau khi xảy ra vụ việc, Công an địa phương đã khẩn trương truy xét, bắt giữ nghi phạm tại địa bàn huyện Củ Chi cũ sau 1 giờ gây án.

Hiện Công an đang lấy lời khai nghi phạm để điều tra, xử lý.

'Lạnh người' anh trai chém em dâu ở Thái Nguyên, hiện trường gây ám ảnh

'Lạnh người' anh trai chém em dâu ở Thái Nguyên, hiện trường gây ám ảnh

Sau khi dùng kiếm đâm em dâu, đối tượng tiếp tục tấn công lực lượng chức năng khiến một cán bộ Công an phường Phan Đình Phùng (tỉnh Thái Nguyên) bị thương.

Sau ngày mai, thứ Hai 8/9/2025, Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp hưởng trọn lộc trời, sự nghiệp suôn sẻ trăm đường, tiền bạc đầy két sắt

Bắt nóng tài xế đập phá kính xe, tấn công đồng nghiệp trên đường ở TP.HCM

Kể từ ngày mai, thứ Hai 8/9/2025, Thần Tài lẫn quý nhân kề cạnh giúp đỡ, 3 con giáp trúng quả đậm, mở mắt đã có tiền, hưởng đủ vinh hoa phú quý

Kho hàng bốc cháy ngùn ngụt trong mưa ở TP.HCM, khói đen bốc cao hàng chục mét

Bắt khẩn cấp người đàn ông chặn xe gây hấn, đánh người trên đường ở TP.HCM

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/9/2025, 3 con giáp phúc khí tựa biển đông, công danh sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 8/9/2025, Thần Tài trải chiếu lộc, 3 con giáp 'hốt sạch lộc trời', công việc thuận lợi đủ đường, tiền bạc nhiều 'thẳng cánh cò bay'

Phớt lời chất lượng sản phẩm, Quang Linh Vlog chỉ tập trung quảng cáo: 'Một viên kẹo Kera tương ứng 1 đĩa rau luộc…'

Bão số 7 Tapah có đổ bộ vào đất liền Việt Nam không?

Lời khai 'lạnh người' của kẻ sát hại người phụ nữ, phi tang xác cách hiện trường 70km

