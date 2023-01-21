Đi thăm mộ cuối năm, thiếu niên bị dây thép đâm xuyên thấu cổ tay trái

Tin y tế 21/01/2023 16:30

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM thông tin bác sĩ tại đơn vị này vừa tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân N.B.H.P. (15 tuổi) ngã vào hàng rào kẽm gai, bị thanh kim loại đâm xuyên thấu cổ tay.

 

Theo thông tin báo Người Lao Động, ngày 21-1, BS CK2 Võ Hòa Khánh, Trưởng Phòng Quản lý chất lượng, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP HCM cho biết các bác sĩ tại bệnh viện vừa tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân N.B.H.P (15 tuổi) cấp cứu vì tai nạn dịp cận Tết.

Đi thăm mộ cuối năm, thiếu niên bị dây thép đâm xuyên thấu cổ tay trái - Ảnh 1

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng thanh kim loại hình mũi tên đâm xuyên thấu cổ tay. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Theo đó, P. nhập viện trong tình trạng cổ tay trái bị thanh kim loại hình mũi tên đâm xuyên thấu. Khai thác bệnh sử, gia đình cho biết sáng 20-1 (29 Tết âm lịch), em theo gia đình đến nghĩa trang để chăm sóc phần mộ cho ông bà không may bị té ngã vào hàng rào kẽm gai. Cổ tay trái của thiếu niên bị phần trụ của dây thép gai xuyên thấu từ mặt trước ra mặt sau. Gia đình đã cắt bỏ phần kẽm gai xung quanh và đưa thẳng tới Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM, phần xuyên thấu qua cổ tay P. vẫn còn trong tay.

Tai bệnh viện, các bác sĩ tiếp nhận P. và nhanh chóng đưa bệnh nhân vào phòng mổ. Bác sĩ Nguyễn Quốc Thắng - người trực tiếp phẫu thuật - cho biết may mắn vết thương xuyên thấu không đâm trúng dây thần kinh và mạch máu quan trọng của cổ tay. Ca mổ kéo dài 30 phút. Các bác sĩ đã lấy dị vật, rửa vết thương rất kỹ bằng muối sinh lý, đánh giá tổn thương và khâu cầm máu vết thương.

Đi thăm mộ cuối năm, thiếu niên bị dây thép đâm xuyên thấu cổ tay trái - Ảnh 2
Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng thanh kim loại hình mũi tên đâm xuyên thấu cổ tay. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ cho biết dự kiến, P. sẽ kịp xuất viện về ăn Tết cùng gia đình. Ngoài ra, bệnh nhân cũng cần theo dõi thêm về nguy cơ nhiễm trùng.

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Sau khi chế biến thức ăn xong, gia đình mời chị gái qua ăn, thế nhưng vừa ăn xong khoảng 30 phút, cả 3 người liên tục nôn ói và được đưa đi nhập viện cấp cứu.

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