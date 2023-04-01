Cảnh báo viên uống giảm cân Bứa Nari quảng cáo gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh

Tin y tế 01/04/2023 09:54

Cục An toàn Thực phẩm vừa đưa ra cảnh báo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bứa Nari vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo thực phẩm: Quảng cáo không phù hợp với một trong các tài liệu theo quy định, quảng cáo gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh.

 

Theo thông tin báo VietNamNet, Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) ngày 31/3 đưa ra cảnh báo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bứa Nari vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo; đồng thời cảnh báo người tiêu dùng không nên căn cứ vào nội dung quảng cáo sai sự thật tại các địa chỉ sau đây để mua và sử dụng sản phẩm vì có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế.

Cảnh báo viên uống giảm cân Bứa Nari quảng cáo gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh - Ảnh 1
Một trong những địa chỉ vi phạm quảng cáo viên uống giảm cân Bứa Nari - Ảnh: Người đưa tin
Cảnh báo viên uống giảm cân Bứa Nari quảng cáo gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh - Ảnh 2
Những địa chỉ vi phạm quảng cáo viên uống giảm cân Bứa Nari, Bộ Y tế khuyến cáo không nên mua - Ảnh: VietNamNet
Cảnh báo viên uống giảm cân Bứa Nari quảng cáo gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh - Ảnh 3
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bứa Nari - Ảnh: Người đưa tin

Trên Tiki, viên uống giảm cân Bứa Nari được quảng cáo là "sản phẩm từ thiên nhiên an toàn hiệu quả lấy lại vóc dáng nhanh chóng sau một liệu trình từ 3-5kg không tác dụng phụ không tăng cân trở lại sản phẩm đạt chuẩn GMP".

Trên các website, sản phẩm này được quảng cáo "là sự lựa chọn số 1 cho những người khi béo phì lâu năm, người bị nhờn thuốc do sử dụng nhiều loại thuốc giảm cân mà không hiệu quả".

Theo thông tin báo Sức khỏe và Đời Sống, Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định hiện hành.

Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, Cục An toàn thực phẩm đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật về sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bứa Nari trên các đường link nêu trên để quyết định mua và sử dụng sản phẩm vì có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế.

Cùng thời gian này, Cục An toàn thực phẩm cũng liên tục phát cảnh báo về nhiều loại thực phẩm chức năng vi phạm quảng cáo trên môi trường mạng. Đồng thời, cảnh báo người tiêu dùng không nên căn cứ vào nội dung quảng cáo sai sự thật tại các địa chỉ nêu trên để mua và sử dụng sản phẩmvì có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế.

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