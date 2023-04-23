Cứ giữ những thói quen xấu này, nam giới dễ bị teo dương vật khó điều trị

Dưới đây là một số thói quen bạn cần từ bỏ để có sức khỏe tốt hơn:

Khi nhiều người cố gắng tập trung hơn vào những gì có thể làm để làm cho dương vật của mình to hơn thì một số thói quen có thể làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn và khiến dương vật của nam giới bị thu nhỏ kích thước.

Nghiên cứu của Trung tâm Y tế Cedars-Sinai cho thấy những người đàn ông tập thể dục nhiều hơn đã cải thiện chức năng cương dương và tình dục. Tập thể dục thường xuyên có tác động đáng kể đến sự phát triển của dương vật. Bằng cách thỉnh thoảng tập thể dục, bạn sẽ có thể cải thiện lưu lượng máu đến cơ quan sinh sản và thông thoáng các mạch máu.

Không giữ răng sạch sẽ

Hôi miệng không phải là nguyên nhân duy nhất khi bạn không đánh răng. Các nhà nghiên cứu từ Tạp chí nha chu đã phát hiện ra rằng nam giới bị rối loạn cương dương có tỷ lệ mắc bệnh nướu răng cao gấp 7 lần.

Ảnh minh họa: Internet

Theo một nghiên cứu năm 2012, vi khuẩn trong mô nướu có thể di chuyển khắp cơ thể bạn, gây viêm và làm hại các mạch máu trong dương vật của bạn.

Ăn thực phẩm không lành mạnh

Thừa cân và tiêu thụ quá nhiều thực phẩm không lành mạnh, chẳng hạn như thức ăn nhanh, sẽ có tác động lớn nhất đến kích thước dương vật. Theo một nghiên cứu của Harvard năm 2011, nam giới thường xuyên tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn chứa nhiều chất béo chuyển hóa (chẳng hạn như bánh quy, bánh ngọt, sô cô la, khoai tây chiên, đồ chiên rán và chế biến sẵn) sẽ tạo ra tinh trùng có chất lượng kém hơn so với những người đàn ông duy trì chế độ ăn uống cân bằng (ngũ cốc nguyên hạt, rau và cá).

Hãy cố gắng tăng cường các bữa ăn bổ dưỡng để tránh béo phì vì nó có thể khiến dương vật nhỏ lại, cân nặng và vòng eo lại tăng lên.

Hút thuốc quá nhiều

Hút thuốc góp phần gây tắc nghẽn, làm giảm đáng kể kích thước dương vật. Các chất có hại trong khói thuốc lá có thể gây hại cho các mạch máu, dẫn đến rối loạn chức năng cương dương và gây hại cho các mô dương vật.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, vì hút thuốc có liên quan đến tình trạng tim, lưu lượng máu đến nhiều cơ quan trong cơ thể, bao gồm cả dương vật cũng bị ảnh hưởng.

Không ăn đủ trái cây hoặc rau

Chuyên gia từ giới y khoa luôn khuyên hãy cố gắng tiêu thụ trái cây và rau quả chứa nhiều chất chống oxy hóa để có một dương vật dài và khỏe mạnh. Những chất này đặc biệt hiệu quả trong việc chống lại các gốc tự do phát triển trong mạch máu và gây hại cho cơ thể bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Chất chống oxy hóa cũng hỗ trợ tăng cường sức mạnh của mạch máu. Theo một nghiên cứu năm 2008 của Đại học Texas A&M, ăn dưa hấu có thể điều trị hiệu quả và thậm chí có thể ngăn ngừa chứng rối loạn cương dương do hợp chất citrulline-arginine có trong dưa hấu.