Nghiên cứu mới chỉ ra vi sinh vật đường ruột liên quan đến chứng rối loạn lo âu

Sức khỏe 01/01/2024 09:14

Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng chứng rối loạn lo âu xã hội và vi sinh vật đường ruột có mối liên hệ với nhau.

Nghiên cứu mới cho thấy rằng vi khuẩn đường ruột đóng một vai trò trong sự phát triển của chứng rối loạn lo âu xã hội. Nghiên cứu mới này là một bằng chứng ủng hộ "lý thuyết trục ruột-não" cho rằng ruột và não được kết nối và tương tác chặt chẽ.

Trong bài báo đăng trên tạp chí Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ ngày 26/12 (giờ địa phương), các nhà nghiên cứu tại Đại học College Cork, Ireland, đã phát hiện ra rằng việc cấy vi sinh vật đường ruột của bệnh nhân mắc chứng rối loạn lo âu xã hội (SAD) vào chuột thí nghiệm làm tăng phản ứng của chuột với nỗi sợ hãi xã hội.

Nghiên cứu mới chỉ ra vi sinh vật đường ruột liên quan đến chứng rối loạn lo âu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Các nhà nghiên cứu đã thu thập các mẫu vi khuẩn đường ruột từ 6 người khỏe mạnh và 6 bệnh nhân SAD, đồng thời tạo ra 72 con chuột thí nghiệm bằng cách cấy một mẫu vi sinh vật vào mỗi con chuột. Những con chuột thí nghiệm trước đây đã được dùng thuốc kháng sinh để tiêu diệt các vi sinh vật đường ruột hiện có.

Sau đó, các nhà nghiên cứu quan sát phản ứng xã hội của 72 con chuột trong phòng thí nghiệm. Các nhà nghiên cứu đã cho chuột nhìn vào một con chuột mới và khiến chúng bị điện giật nhẹ khi chúng đến gần con chuột mới. Sau đó, đưa một con chuột mới khác không bị điện giật để kiểm tra phản ứng. 

Nghiên cứu cho thấy những con chuột được cấy vi khuẩn đường ruột của người khỏe mạnh nhanh chóng lấy lại sự tò mò đối với những con chuột lạ sau vài ngày, trong khi những con chuột được cấy vi khuẩn của bệnh nhân SAD vẫn sợ tiếp cận những con chuột mới. Hai loại chuột này không thể hiện phản ứng khác nhau đối với các hành vi xã hội hoặc lo lắng khác.

Nghiên cứu mới chỉ ra vi sinh vật đường ruột liên quan đến chứng rối loạn lo âu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giáo sư John Krayan của Đại học College Cork, đồng tác giả của bài báo, cho biết: "Những con chuột nhận vi sinh vật từ bệnh nhân SAD đã không hồi phục hoàn toàn, không thực sự hòa đồng cho đến cuối thí nghiệm. Nghiên cứu kết luận rằng oxytocin, một loại hormone quan trọng ảnh hưởng đến sự gắn kết và hệ thống miễn dịch đều có liên quan đến hành vi xã hội và những thay đổi này xảy ra ở những con chuột được tiêm vi khuẩn từ bệnh nhân SAD. Về sức khỏe đường ruột, việc tăng cường ăn chất xơ và thực phẩm lên men có thể hữu ích.”

Trong khi đó, trong nghiên cứu này, những con chuột nhận vi sinh vật từ bệnh nhân SAD cho thấy mức độ khác nhau của ba loại vi khuẩn được phát hiện trong phân so với những con chuột nhận vi sinh vật từ người khỏe mạnh, làm tăng khả năng nhận định vi khuẩn đường ruột có thể liên quan đến sự phát triển của SAD.

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Từ khóa:   rối loạn lo âu vi khuẩn đường ruột hệ tiêu hóa

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