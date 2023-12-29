Nghiên cứu mới chỉ ra chế độ ăn ít carbohydrate tập trung vào thịt gây tăng cân

Một nghiên cứu cho thấy chế độ ăn ít carbohydrate (carb) tiêu thụ nhiều protein thực vật và chất béo lành mạnh có hiệu quả trong việc giảm cân nhanh chóng, nhưng chế độ ăn ít carb tập trung vào thịt có thể gây tăng cân.

Một nhóm nghiên cứu tại Trường y tế công Harvard T.H. Chan đã công bố vào ngày 27/12 (giờ địa phương) rằng chế độ ăn kiêng chất lượng thấp, ít carbohydrate tập trung vào thịt có thể gây ra tác dụng phụ. Nhóm nghiên cứu cho biết: “Ngay cả với chế độ ăn ít carbohydrate, chất lượng và sự cân bằng của các chất dinh dưỡng vẫn rất quan trọng”. Kết quả nghiên cứu này đã được công bố trên tạp chí JAMA Network.

Ảnh minh họa: Internet Để phân tích mối quan hệ giữa chế độ ăn uống và chế độ ăn kiêng, nhóm nghiên cứu đã kiểm tra dữ liệu từ hơn 123.300 người tham gia vào ba nghiên cứu, bao gồm Nghiên cứu Sức khỏe Y tá được thực hiện từ năm 1986 đến năm 2010. Nhóm nghiên cứu đã so sánh các chế độ ăn trong dữ liệu nghiên cứu bằng cách chia chúng thành các loại carbohydrate và chất béo. Đó là chế độ ăn kiêng low-carb điển hình, chế độ ăn kiêng low-carb dựa trên thực vật giàu protein và chất béo thực vật. Chế độ ăn kiêng low-carb lành mạnh với ít carbohydrate tinh chế hơn và nhiều chất béo từ thực vật hơn như dầu ô liu và ít carbohydrate không lành mạnh.

Chế độ ăn kiêng carbohydrate nhấn mạnh nhiều protein và chất béo động vật. Lượng calo trong tất cả các chế độ ăn kiêng thấp hơn 38-40% so với lượng calo nạp vào hàng ngày. Ảnh minh họa: Internet Khi so sánh sự thay đổi cân nặng của những người duy trì từng chế độ ăn kiêng, cân nặng của những người chọn chế độ ăn ít carbohydrate tập trung vào protein và chất béo động vật đã tăng trung bình khoảng 2,3 kg trong 4 năm. Mặt khác, những người tuân theo chế độ ăn kiêng low-carb lành mạnh đã giảm trung bình khoảng 2,2kg cân nặng. Nhóm nghiên cứu cho biết: “Chế độ ăn ít carbohydrate không nên chỉ tập trung vào số lượng chất dinh dưỡng mà chất lượng chất dinh dưỡng cũng rất quan trọng”.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghien-cuu-moi-chi-ra-che-o-an-it-carbohydrate-tap-trung-vao-thit-gay-tang-can-641112.html