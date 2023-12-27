Một nghiên cứu cho thấy những người có lối sống được gọi là 'cú đêm' (ngủ muộn vào ban đêm) có nguy cơ mắc bệnh xơ cứng động mạch cao gấp đôi so với những người dậy sớm vào buổi sáng.

Một nhóm nghiên cứu tại Viện nghiên cứu y tế thuộc Đại học Gothenburg ở Thụy Điển mới đây tiết lộ rằng lối sống cú đêm có thể làm tăng đáng kể nguy cơ xơ cứng động mạch. Xơ cứng động mạch, xảy ra khi chất béo tích tụ trong mạch máu, thường xảy ra ở người cao tuổi bị huyết áp và mức cholesterol cao, đồng thời được biết là làm tăng nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ. Kết quả nghiên cứu này đã được công bố trên tạp chí học thuật Sleep medicine.

Ảnh minh họa: Internet Nhóm nghiên cứu đã phân tích mối tương quan giữa thói quen ngủ và bệnh tật dựa trên dữ liệu từ 771 người từ 50 đến 64 tuổi. Những người tham gia được chia thành lối sống cú đêm là ngủ muộn vào buổi tối và lối sống buổi sáng là thức dậy sớm vào buổi sáng, và chất lượng giấc ngủ được phân loại bằng "Chỉ số chất lượng giấc ngủ Pittsburgh". Kết quả là, trong số 771 người tham gia nghiên cứu, 144 người được phân loại là người có lối sống buổi sáng và 128 người được phân loại là cú đêm. Khi mức độ vôi hóa động mạch vành gây xơ cứng động mạch được kiểm tra bằng chụp cắt lớp vi tính, tình trạng vôi hóa động mạch vành được tìm thấy ở khoảng 40,6% nhóm thức đêm.

Mặt khác, ở nhóm người dậy sớm, vôi hóa động mạch vành gặp ở 22,2%. Đây là con số thấp nhất trong số các nhóm được khảo sát. Sở dĩ tỷ lệ vôi hóa động mạch vành cao ở nhóm có lối sống cú đêm là do thói quen ngủ muộn làm rối loạn nhịp sinh học của con người và khiến thói quen ăn uống không điều độ. Ảnh minh họa: Internet Nhóm nghiên cứu cho biết: “Những người có lối sống cú đêm có thể có nguy cơ mắc bệnh tim mạch, vì vậy họ nên nhận thức được nguy cơ tiềm ẩn mắc chứng xơ cứng động mạch và cố gắng không đi ngủ quá muộn”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghien-cuu-moi-cu-em-co-nguy-co-mac-benh-nay-cao-gap-oi-so-voi-nhung-nguoi-thuc-day-som-vao-buoi-sang-640524.html