Nghiên cứu mới chỉ ra hệ vi sinh vật đường ruột của trẻ có liên quan đến chức năng nhận thức và sự phát triển thần kinh

Bài học làm mẹ 25/12/2023 10:22

Đây là nghiên cứu đầu tiên kiểm tra mối quan hệ giữa sự phát triển nhận thức và hệ vi sinh vật ở trẻ khỏe mạnh.

Một nhóm nghiên cứu tại Đại học Wellesley College phát hiện ra rằng sự khác biệt về hệ vi sinh vật có liên quan đến chức năng nhận thức của trẻ em. Hệ vi sinh vật là một nhóm vi sinh vật sống trong đường ruột tạo thành hệ vi sinh vật trong cơ thể và được biết là có tác động đáng kể đến sức khỏe

Nhóm nghiên cứu cho biết: “Ngay sau khi sinh, các vi sinh vật đường ruột của trẻ sơ sinh được hình thành nhanh chóng qua đường sinh, người chăm sóc, thức ăn, v.v."

Kết quả nghiên cứu này đã được công bố trên tạp chí Science Advances

Nghiên cứu mới chỉ ra hệ vi sinh vật đường ruột của trẻ có liên quan đến chức năng nhận thức và sự phát triển thần kinh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhóm nghiên cứu đã phân tích tình trạng phát triển của não và hệ vi sinh vật của 381 trẻ khỏe mạnh từ 40 ngày đến 10 tuổi. Để đạt được mục tiêu này, nhóm nghiên cứu đã tiến hành đánh giá nhận thức và hành vi của trẻ cũng như đo lường hình ảnh thần kinh về hình thái vỏ não.

Nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng các vi khuẩn đường ruột, như Alistipes obesi và Blautia wexlerae, có liên quan đến chức năng nhận thức cao hơn. Ngược lại, các loài như Ruminococcus gnavus lại phổ biến hơn ở trẻ em có điểm nhận thức tương đối thấp. Các gen liên quan đến quá trình chuyển hóa các hợp chất hoạt động thần kinh như axit béo chuỗi ngắn ảnh hưởng đến khả năng nhận thức. 

Nghiên cứu mới chỉ ra hệ vi sinh vật đường ruột của trẻ có liên quan đến chức năng nhận thức và sự phát triển thần kinh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhóm nghiên cứu cho biết: “Kết quả của nghiên cứu mở đường cho việc phát triển các dấu ấn sinh học về nhận thức thần kinh và phát triển não bộ”, đồng thời nói thêm: “Càng phát hiện sớm các vấn đề về phát triển thì càng có thể giảm bớt các vấn đề nhận thức lâu dài càng sớm”.

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Từ khóa:   hệ vi sinh đường ruột chức năng nhận thức hệ thần kinh

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