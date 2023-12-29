Nghiên cứu mới cho thấy nuôi chó hoặc mèo có thể ngăn ngừa chứng mất trí nhớ ở người cao tuổi sống một mình

Các nhà nghiên cứu đã xem xét những người sống ở Anh trên 50 tuổi, được hỏi liệu họ có sống cùng thú cưng hay không và thực hiện các bài kiểm tra về trí nhớ của họ về từ ngữ và khả năng nói trôi chảy.

Người lớn tuổi sống một mình - trường hợp của khoảng 1/3 dân số Mỹ - có liên quan đến nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ . Nhưng một nghiên cứu trên gần 8.000 người gần đây cho thấy việc nuôi thú cưng có thể làm giảm nguy cơ này bằng cách khiến mọi người bớt cô đơn hơn.

Tiến sĩ Yanzhi Li, người đứng đầu nghiên cứu từ Đại học quốc lập Trung Sơn, cho biết: “Sự đồng hành của thú cưng có thể làm giảm sự cô đơn và tăng cường sức khỏe , trong khi việc dắt chó đi dạo có thể giúp gặp gỡ người khác thông qua việc cung cấp chủ đề trò chuyện.

Việc trí nhớ và khả năng nói trôi chảy bằng lời nói trở nên kém hơn khi chúng ta già đi là điều bình thường, nhưng sự suy giảm này diễn ra chậm hơn ở những người sống một mình có nuôi thú cưng.

'Kết quả của chúng tôi cho thấy những người nuôi thú cưng ít bị cô lập về mặt xã hội hơn so với những người không nuôi thú cưng, điều này tốt cho não bộ và giảm tỷ lệ suy giảm nhận thức. Những người nuôi chó cũng có thể tập thể dục nhiều hơn từ việc đi dạo và ngủ ngon hơn sau khi mệt mỏi vì những cuộc đi dạo này, điều này có thể giúp ích cho chức năng nhận thức".

Trong số 7.945 người lớn tuổi được xem xét trong nghiên cứu, hơn 1/3 người lớn tuổi có nuôi thú cưng và gần 27% sống một mình.

Trí nhớ lời nói của họ được kiểm tra bằng cách đưa cho họ một danh sách các từ và yêu cầu họ ghi nhớ chúng, ngay lập tức và sau một thời gian trì hoãn, trong khi khả năng nói trôi chảy được đo bằng cách yêu cầu mọi người liệt kê càng nhiều tên động vật càng tốt trong vòng một phút.

Ảnh minh họa: Internet

Đối với những người không sống chung với người khác, những người nuôi thú cưng có tốc độ suy giảm kỹ năng ngôn ngữ chậm hơn ngay cả sau khi tính đến các yếu tố có thể ảnh hưởng đến sức khỏe não bộ của họ như tuổi tác, một số tình trạng sức khỏe và mức độ tập thể dục.

Thật vậy, tỷ lệ suy giảm gần như giống nhau ở những người nuôi thú cưng sống một mình cũng như những người nuôi thú cưng sống cùng bạn đời hoặc người khác.

Điều đó có nghĩa là chỉ cần nuôi một con vật cưng có thể "bù đắp hoàn toàn" tốc độ suy giảm nhanh hơn về trí nhớ bằng lời nói và khả năng nói trôi chảy ở những người sống một mình, những người thường ít trò chuyện hàng ngày hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Những phát hiện này tiếp nối bằng chứng trước đây cho thấy việc nuôi thú cưng khiến con người cảm thấy bớt bị cô lập hơn, ngoài những lợi ích sức khỏe khác của việc dắt chó đi dạo mỗi ngày.

Các nghiên cứu trước đây cho thấy những người nuôi thú cưng có tinh thần nhanh nhạy hơn và có chức năng điều hành tốt hơn - điều này giúp lập kế hoạch và giải quyết vấn đề.

Nhưng các bằng chứng còn chưa rõ ràng và cần có nhiều thử nghiệm hơn để chứng minh rằng việc nuôi thú cưng nói chung làm chậm quá trình suy giảm nhận thức vì nghiên cứu hiện tại chỉ kiểm tra khả năng ngôn ngữ của mọi người.

Mặc dù sự suy giảm chậm hơn về kỹ năng tư duy ở những người nuôi thú cưng có thể đồng nghĩa với việc giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ, nhưng cũng cần có thêm bằng chứng cho điều này.

Nghiên cứu này đã được công bố trên tạp chí JAMA Network Open.