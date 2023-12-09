Nghiên cứu chỉ ra thiếu 'hormone hạnh phúc' ở người suy giảm nhận thức có thể gây ra bệnh Alzheimer

Sức khỏe 09/12/2023 09:44

Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng serotonin, được gọi là 'hormone hạnh phúc', có liên quan trực tiếp đến quá trình chuyển từ suy giảm nhận thức nhẹ sang bệnh Alzheimer.

Một nhóm nghiên cứu tại Trường Y thuộc Đại học Johns Hopkins đã công bố vào ngày 7/12 (giờ địa phương) rằng những người trưởng thành bị suy giảm nhận thức nhẹ thiếu hormone serotonin có liên quan đến việc gây ra bệnh Alzheimer. Nhóm nghiên cứu cho biết: “Những người bị suy giảm nhận thức nhẹ đã có biểu hiện mất serotonin”, đồng thời nói thêm: “Serotonin có liên quan đến bệnh Alzheimer”.

Nghiên cứu chỉ ra thiếu 'hormone hạnh phúc' ở người suy giảm nhận thức có thể gây ra bệnh Alzheimer - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhóm nghiên cứu đã tuyển chọn 49 người tham gia nghiên cứu bị suy giảm nhận thức nhẹ. Họ cũng tuyển chọn 45 người trưởng thành khỏe mạnh từ 55 tuổi trở lên đã chụp cộng hưởng từ (MRI) và hai lần chụp cắt lớp phát xạ positron (PET) để đo lường những thay đổi trong cấu trúc não tại Bệnh viện Johns Hopkins từ năm 2009 đến năm 2022. 

Thông qua PET, nhóm nghiên cứu đã quan sát thấy sự phân phối serotonin, một chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến tâm trạng tích cực, sự thèm ăn và giấc ngủ cũng như protein beta amyloid trong não. Protein beta amyloid bị nghi ngờ là nguyên nhân gây ra bệnh Alzheimer.

Nghiên cứu chỉ ra thiếu 'hormone hạnh phúc' ở người suy giảm nhận thức có thể gây ra bệnh Alzheimer - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng những người bị suy giảm nhận thức nhẹ có mức serotonin thấp hơn và nhiều protein beta amyloid hơn những người khỏe mạnh. Những người bị suy giảm nhận thức nhẹ có mức serotonin thấp hơn tới 25% ở vỏ não và hệ limbic, nơi chịu trách nhiệm về cảm xúc và trí nhớ, so với những người khỏe mạnh.

Nhóm nghiên cứu cho biết: “Nếu xác nhận được rằng việc mất serotonin có liên quan trực tiếp đến quá trình chuyển từ suy giảm nhận thức nhẹ sang bệnh Alzheimer thì thuốc chống trầm cảm được phát triển gần đây có thể là một cách hiệu quả để cải thiện tình trạng mất trí nhớ”.

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Từ khóa:   suy giảm nhận thức bệnh Alzheimer hormone hạnh phúc

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