Mẹ sinh 6 con trong 10 phút: 32 nhân viên y tế được huy động đỡ đẻ, các bé nhỏ bằng bàn tay người lớn

Sức khỏe 06/10/2023 14:09

6 bé sơ sinh vẫn khỏe mạnh dù người mẹ chuyển dạ sớm - ở tuần thứ 27 - và ca phẫu thuật sinh mổ được thực hiện bởi 32 nhân viên y tế.

 

Tờ The Mirror (Anh) đưa tin, Quezia Romualdo, sống ở Brazil, đã sinh được 6 đứa con khỏe mạnh bằng phương pháp mổ lấy thai ở tuần thai thứ 27.

Vào tháng 4/2023, Quezia Romualdo và chồng Magdiel Costa phát hiện cô đang mang thai 6 đứa con. Ngày 7/9, Quezia được phẫu thuật khâu tử cung và khoảng 4 tuần sau cô được chỉ định sinh mổ tại một bệnh viện ở Colatina.

Mẹ sinh 6 con trong 10 phút: 32 nhân viên y tế được huy động đỡ đẻ, các bé nhỏ bằng bàn tay người lớn - Ảnh 1
Một người phụ nữ tên Quezia Romualdo, sống ở Brazil, đã sinh được 6 đứa con khỏe mạnh chỉ trong 10 phút bằng phương pháp mổ lấy thai ở tuần thai thứ 27 - Ảnh: The Mirror

Tổng cộng có 32 nhân viên y tế, bao gồm bác sĩ, y tá, vật lý trị liệu, kỹ thuật viên điều dưỡng, bác sĩ gây mê và bác sĩ nhi khoa tham gia vào ca đỡ đẻ. 

Trong vòng 10 phút sau khi ca phẫu thuật bắt đầu, cả 6 em bé đều chào đời khỏe mạnh. Một trong các bác sĩ cho biết đứa bé đầu tiên đủ nhỏ để nằm gọn trong lòng bàn tay. 

Mẹ sinh 6 con trong 10 phút: 32 nhân viên y tế được huy động đỡ đẻ, các bé nhỏ bằng bàn tay người lớn - Ảnh 2
Quezia Romualdo chia sẻ ảnh siêu âm đáng kinh ngạc về 6 đứa con sinh đôi của mình - Ảnh: The Mirror

Tất cả các em bé đều thở chậm nhưng hồi phục nhanh chóng sau khi đặt nội khí quản. Cặp vợ chồng này đã có một đứa con 5 tuổi và cả hai đã sửa sang lại ngôi nhà để chào đón 6 đứa trẻ song sinh chào đời. 

Gia đình quyết định đặt tên cho 6 bé là Theo, Matteu, Lucca, Henry, Eloa và Mayte.

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