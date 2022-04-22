Lối sống ít vận động ảnh hưởng đến não bộ của bạn thế nào? Hãy cùng chuyên gia giải đáp thắc mắc này nhé!

Theo ước tính, cứ 4 người trưởng thành trên toàn thế giới thì có một người ít vận động. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng tập thể dục tạo ra những thay đổi tích cực trong não bộ vùng ngắn hạn và dài hạn. Vì vậy, lười vận động có thể gây ra những thay đổi tiêu cực của cho não của bạn.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), thiếu hoạt động thể chất và lối sống lười biếng là một trong những yếu tố chính gây tử vong trên toàn thế giới. Vì nó có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh như tim mạch, tiểu đường và ung thư.

Cách đây 20 năm, nhiều nhà khoa học cho rằng khi một người trưởng thành, cấu trúc não được hình thành và không thể tạo ra tế bào não mới hoặc thay đổi cấu trúc của tế bào não hiện có. Nhưng tập thể dục có thể kích thích sản sinh các tế bào mới.

Tập thể dục là yếu tố quan trọng nhất tạo ra những thay đổi trong não, và khi thiếu hoạt động thể chất sẽ gây ra những thay đổi lớn. Ví dụ như ngồi lâu trong thời gian dài làm mỏng thùy thái dương trung tâm, liên quan đến việc hình thành trí nhớ.

Bộ não có nhiều liên kết kiểm soát tất cả các chức năng hoạt động của cơ thể, bao gồm như thở, điều chỉnh huyết áp, ghi nhớ và hoạt động của tim.

Ví dụ những thay đổi của não khi ít vận động

Các nhà nghiên cứu đã quan sát hoạt động não ở những con chuột lười hoạt động và những con chuột có nhiều hoạt động thể chất.

Sau 3 tháng, những con chuột ít hoạt động hơn có các tế bào thần kinh điều khiển một số chức năng như hô hấp, huyết áp bị ảnh hưởng nhiều hơn bình thường.

Do đó, trong não của những người ít vận động có nhiều nguy cơ mắc bệnh tim hoặc huyết áp cao hơn.

Ít vận động ảnh hưởng đến não bộ như thế nào?

Như đã đề cập trước đó, lối sống ít vận động có thể liên quan đến các sợi thần kinh não. Khi cơ thể không tiêu hao năng lượng ra bên ngoài, khối lượng công việc của các tế bào não sẽ tăng lên.

Qua thời gian, thói quen ít vận động gây ra những vấn đề sau:

Phiền muộn

Căng thẳng

Đau đầu

Toàn thân mệt mỏi

Ảnh hưởng khả năng tập trung

Giảm khả năng hoạt động thể chất

Để cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần, bạn hãy tạo thói quen tập thể dục mỗi ngày. Điều này sẽ giúp bạn có cuộc sống khỏe mạnh hơn.

Theo Step To Health