Tập thể dục có hạn chế chứng mất trí nhớ không? Kiến thức hữu ích giúp bạn tăng cường khả năng não bộ

Chứng mất trí nhớ khiến nhiều người gặp khó khăn trong việc sinh hoạt hằng ngày, vì vậy cần phải ngăn ngừa và giảm thiểu tối đa khả năng mắc phải chứng này. Tập thể dục là một trong những phương pháp hữu hiệu giúp cải thiện sức khỏe não bộ của bạn.
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Chứng mất trí nhớ được gây ra bởi các nguyên nhân khác nhau làm suy giảm chức năng nhận thức của não. Trước đây, nó được xem như một hiện tượng lão hóa, nhưng sau này được xếp vào nhóm bệnh về não, vậy nên cần được chẩn đoán và điều trị kịp thời.
Bệnh Alzheimer chiếm 55-70% nguyên nhân gây ra chứng mất trí nhớ. Các nguyên nhân khác bao gồm bệnh hẹp hoặc tắc nghẽn mạch máu não, các bệnh thoái hóa như chứng mất trí thể Lewy, bệnh nội tiết, truyền nhiễm, não úng thủy và u não.
Tập thể dục có thể làm giảm nguy cơ mất trí nhớ không?
Gần đây, đã có nhiều nghiên cứu về tác dụng của việc tập thể dục liên quan đến các phương pháp phòng ngừa chứng mất trí nhớ. Những nghiên cứu này đã chỉ ra rằng tập thể dục là điều cần thiết để duy trì lượng máu đầy đủ chuyển đến não và thúc đẩy sự phát triển và tồn tại của các tế bào não.
Các chuyên gia cho biết: "Để phòng ngừa chứng mất trí nhớ hoặc khi bệnh nhân đã mắc phải chứng mất trí nhớ muốn bắt đầu tập thể dục, họ nên tham khảo ý kiến của bác sĩ."
Tác dụng cụ thể của việc tập thể dục đối với não bộ là gì?
Các nhà khoa học cho biết: “Tập thể dục làm giảm nguy cơ suy giảm nhận thức và mất trí nhớ. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người tập thể dục thường xuyên có nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ thấp hơn. Bệnh tim và đột quỵ là những yếu tố liên quan đến sự phát triển của chứng mất trí nhớ."
Tập thể dục còn làm giảm nguy cơ huyết áp cao, tiểu đường và béo phì, những bệnh có liên quan đến mất trí nhớ. Một số nghiên cứu phát hiện ra những người lớn tuổi tập thể dục nhiều sẽ tăng cường chức năng ghi nhớ.
Tập thể dục thế nào là hợp lý?
Các chuyên gia cho biết “Tập các bài thể dục như đi bộ ít nhất 30 phút mỗi ngày rất tốt cho sức khỏe não bộ. Theo nghiên cứu, không chỉ tập thể dục nhẹ nhàng như đi bộ, mà cả tập luyện sức bền và các bài tập giúp tăng cường sự linh hoạt và cân bằng cũng rất có lợi."
Tập thể dục nhịp điệu, đi bộ, chạy, khiêu vũ, đi xe đạp hoặc bơi lội, làm tăng lưu lượng máu đến não và giúp duy trì sức khỏe não bộ. Tập luyện cơ bắp có tác dụng tăng cơ, tăng sự linh hoạt và tỷ lệ trao đổi chất. Ngoài ra, các bài tập giúp tăng tính linh hoạt và thăng bằng, chẳng hạn như kéo căng, thái cực quyền và yoga giúp củng cố cơ bắp, đồng thời cải thiện sự cân bằng.
Đặc biệt, tập thể dục rất hữu ích trong việc làm giảm các triệu chứng và làm giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ với các bài tập phù hợp và cường độ hợp lý.
Theo Kormedi