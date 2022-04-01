Tập thể dục có hạn chế chứng mất trí nhớ không? Kiến thức hữu ích giúp bạn tăng cường khả năng não bộ

Chứng mất trí nhớ được gây ra bởi các nguyên nhân khác nhau làm suy giảm chức năng nhận thức của não. Trước đây, nó được xem như một hiện tượng lão hóa, nhưng sau này được xếp vào nhóm bệnh về não, vậy nên cần được chẩn đoán và điều trị kịp thời.



Bệnh Alzheimer chiếm 55-70% nguyên nhân gây ra chứng mất trí nhớ. Các nguyên nhân khác bao gồm bệnh hẹp hoặc tắc nghẽn mạch máu não, các bệnh thoái hóa như chứng mất trí thể Lewy, bệnh nội tiết, truyền nhiễm, não úng thủy và u não.



Tập thể dục có thể làm giảm nguy cơ mất trí nhớ không?



Gần đây, đã có nhiều nghiên cứu về tác dụng của việc tập thể dục liên quan đến các phương pháp phòng ngừa chứng mất trí nhớ. Những nghiên cứu này đã chỉ ra rằng tập thể dục là điều cần thiết để duy trì lượng máu đầy đủ chuyển đến não và thúc đẩy sự phát triển và tồn tại của các tế bào não.



Các chuyên gia cho biết: "Để phòng ngừa chứng mất trí nhớ hoặc khi bệnh nhân đã mắc phải chứng mất trí nhớ muốn bắt đầu tập thể dục, họ nên tham khảo ý kiến ​​của bác sĩ."