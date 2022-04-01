6 Động tác đơn giản trước khi ngủ có thể giúp bạn xoa dịu tâm trí và giải tỏa mọi căng thẳng

Sức khỏe 01/04/2022 10:08

Khi căng thẳng, bạn có thể gặp một số khó khăn khi ngủ. Những suy nghĩ mông lung có thể khiến tâm trí bạn bị xáo trộn, không cho cơ thể nghỉ ngơi. Trong trường hợp này, bạn có thể thử một vài động tác kéo giãn nhẹ nhàng trước khi ngủ. Một số nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng nó mang lại giấc ngủ ngon hơn.

6 bài tập có thể giúp bạn thư giãn và "tham quan" thế giới trong mơ nhanh hơn.

1. Bắt chéo tay chân

6 Động tác đơn giản trước khi ngủ có thể giúp bạn xoa dịu tâm trí và giải tỏa mọi căng thẳng - Ảnh 1

Ngoài việc thư giãn, động tác kéo giãn hình số 4 còn giúp giảm căng cơ ở mông và đùi. Thực hiện bài tập này từ từ mà không cần bất kỳ động tác nhanh nào.

  1. Nằm ngửa, đầu gối cong và bàn chân đặt trên sàn.
  2. Bắt chéo mắt cá chân phải qua đầu gối trái như trong hình.
  3. Vòng tay quanh chân trái và đan các ngón tay ngay dưới nếp gấp của đầu gối trái.
  4. Bây giờ dùng tay kéo đầu gối trái về phía ngực. Cảm thấy căng ở cơ mông và hông phải của bạn.
  5. Giữ tư thế này trong ít nhất năm nhịp thở (tối đa hai phút) sau đó lặp lại ở bên trái của bạn.

2. Bài tập lật ngược mặt bàn

6 Động tác đơn giản trước khi ngủ có thể giúp bạn xoa dịu tâm trí và giải tỏa mọi căng thẳng - Ảnh 2

Đó là một bài tập đơn giản nhưng hiệu quả. Nó mở mặt trước của cơ thể và tăng cường sức mạnh cho toàn bộ mặt sau cơ thể bạn.

  1. Ngồi xuống với đầu gối cong xuống và bàn chân phẳng trên sàn.
  2. Đặt tay ra sau bạn. Chúng phải cách nhau rộng bằng vai và các ngón tay của bạn phải hướng về phía bàn chân của bạn.
  3. Thở ra sâu và nâng hông với đầu ngửa ra sau. Bây giờ hãy nhắm mắt lại và tiếp tục hít thở sâu. Tập trung vào giữa ngực của bạn.
  4. Giữ tư thế này trong 30 giây. Lặp lại 2 lần nữa.

6 Động tác đơn giản trước khi ngủ có thể giúp bạn xoa dịu tâm trí và giải tỏa mọi căng thẳng - Ảnh 3

Tư thế này không chỉ giúp xoa dịu mà còn tăng cường sức mạnh cho chân và cột sống, đồng thời làm săn chắc các cơ quan vùng bụng.

  1. Đứng thẳng và giữ cho hai bàn chân của bạn cách nhau một khoảng tầm 1m. Tay của bạn phải đặt trên hông.
  2. Thở ra và từ từ uốn cong cơ thể của bạn lên trên mông cho đến khi nó song song với mặt đất.
  3. Giữ cánh tay của bạn thẳng xuống, cố gắng chạm sàn bằng các ngón tay. Giữ chân của bạn thẳng.
  4. Bây giờ hít vào và nghiêng người về phía trước. Sau đó thở ra và nghiêng người về phía trước qua mông. Lưng và đầu của bạn phải thẳng.
  5. Gập khuỷu tay để giữ thăng bằng cho cơ thể, và đừng quên giữ thẳng chân.
  6. Giữ nguyên tư thế này trong ít nhất 30-60 giây. Đừng tập nó quá 90 giây.

4. Tạo dáng em bé vui vẻ

6 Động tác đơn giản trước khi ngủ có thể giúp bạn xoa dịu tâm trí và giải tỏa mọi căng thẳng - Ảnh 4

Tư thế này có thể giúp mở hông và giải phóng năng lượng cho lưng cùng cơ xương.

  1. Nằm ngửa và đưa đầu gối về phía ngực. Chân của bạn phải nâng lên trong khi hông của bạn ở dưới.
  2. Đưa lòng bàn chân hướng lên trần nhà và quấn hai ngón tay đầu tiên quanh ngón chân cái. Bắt đầu kéo các ngón chân xuống một cách nhẹ nhàng.
  3. Hít thở sâu và giữ nguyên tư thế cho đến khi bạn cảm thấy lưng được thư giãn.

5. Tư thế trẻ con với một chiếc gối

6 Động tác đơn giản trước khi ngủ có thể giúp bạn xoa dịu tâm trí và giải tỏa mọi căng thẳng - Ảnh 5

Đây là một bài tập mà bạn có thể thực hiện ngay trên giường của mình. Tư thế trẻ em có thể làm dịu sự khó chịu về tiêu hóa và giảm đau lưng dưới. Bạn cần một chiếc gối để đạt được mức độ thư giãn cao nhất ở đây.

  1. Giữ vị trí bằng cả bốn chân. Bây giờ đặt một chiếc gối bên dưới bụng của bạn.
  2. Hông của bạn phải trên gót chân của bạn. Nằm sấp và gối đầu xuống gối.
  3. Dang dài hai tay ra trước mặt.
  4. Hít thở sâu 10 lần để thư giãn.

6. Duỗi gấp về phía trước bằng một chiếc gối

6 Động tác đơn giản trước khi ngủ có thể giúp bạn xoa dịu tâm trí và giải tỏa mọi căng thẳng - Ảnh 6

Bạn cũng có thể thực hiện bài tập này trên giường. Bạn sẽ cần chiếc gối của mình một lần nữa.

  1. Ngồi trên giường, hai chân dang rộng.
  2. Bây giờ gấp đôi một chiếc gối và đặt nó ở phía trước của bạn để hỗ trợ đầu của bạn.
  3. Ngả người về phía trước trên gối và cố gắng chạm vào gót chân bằng tay như trong hình.
  4. Hít thở trong 10 nhịp thở sâu.

Theo Brightside

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