Không lo bụng mỡ thừa cân, dùng giấm táo theo cách này chất béo cũng xin 'đầu hàng', trả lại vóc dáng chuẩn chỉnh đón Tết

Đã đến lúc mang chai giấm táo bị lãng quên đó ra khỏi kệ bếp của bạn vì chúng ta có lý do để tin rằng loại gia vị đơn giản này thực sự có thể giúp bạn giảm cân và giảm mỡ bụng cứng đầu. Hàm lượng kali cao trong giấm táo giúp ổn định lượng đường trong máu, trong khi các axit hữu cơ và enzyme góp phần vào quá trình đốt cháy chất béo. Tuy nhiên, hãy chắc chắn rằng bạn có loại hữu cơ, vì nó hoạt động theo nhiều cách từ hạn chế sự thèm ăn đến tăng cường trao đổi chất.

Dưới đây là 5 cách để sử dụng tối đa lợi ích của giấm táo:

Uống giấm táo khi bụng đói

Ảnh minh họa: Internet

Uống hai thìa cà phê giấm táo hữu cơ khi bụng đói vào buổi sáng sẽ giúp bạn no lâu hơn cũng như tránh giữ nước. Bắt đầu bằng cách uống một thìa cà phê và tăng lên hai thìa cà phê sau một tuần.

Pha loãng giấm táo với nước

Thêm một muỗng canh giấm táo hữu cơ vào một cốc nước ấm và uống 10-15 phút trước bữa ăn. Điều này có thể được thực hiện hai đến ba lần một ngày.

Uống giấm táo với mật ong

Ảnh minh họa: Internet

Nếu thấy vị giấm táo quá nồng, bạn có thể trộn với một thìa mật ong hoặc xi-rô cây thích. Tuy nhiên, điều này không được khuyến khích nếu bạn bị tiểu đường hoặc kháng insulin vì cả mật ong và xi-rô cây thích đều có thể làm tăng lượng đường.

Trộn giấm táo với bột quế

Ảnh minh họa: Internet

Thêm nửa muỗng cà phê bột quế vào một cốc nước ấm pha với giấm táo hữu cơ, vì điều này giúp kiểm soát lượng đường trong máu cũng như kiềm chế sự thèm ăn.

Rưới giấm táo lên món salad

Ảnh minh họa: Internet

Thêm nhiều giấm táo hữu cơ vào món salad của bạn sẽ không chỉ làm tăng hương vị mà còn đẩy nhanh quá trình trao đổi chất chậm chạp và do đó, giúp bạn giảm cân.

Theo Femina

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