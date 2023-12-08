Không làm “chuyện ấy” quá lâu, “cậu nhỏ” có ngắn lại không? Chuyên gia khẳng định nam giới sẽ gặp hậu họa về sau

Việc quan hệ là một nhu cầu cần thiết của các cặp đôi, tuy nhiên nếu “chuyện ấy” để quá lâu sẽ có thể ảnh hưởng rất nhiều đến nam giới.

Mới đây, chuyên gia tình dục Xu Lanfang đã chia sẻ một chủ đề mới trên mạng, “Không làm “chuyện ấy”, liệu cậu nhỏ nhỏ đi không?”

Gần đây, cô đã nói rằng “tự sướng” quá thường xuyên dễ gây viêm nhiễm, vì vậy có các quý ông tò mò hỏi “Liệu không sử dụng có tốt hơn không?”

Bởi vì sau khi trưởng thành, dương vật không còn phát triển thêm về kích thước, Xu Lanfang đưa ra câu trả lời rằng không sử dụng không có nghĩa là khả năng tình dục sẽ càng ngày càng tốt hơn.

Ngược lại, nếu bạn để “cậu nhỏ” không được hoạt động trong thời gian “Dương vật của bạn sẽ nhỏ đi, rút ngắn đi!”

Xu Lanfang giải thích, nếu dương vật không được sử dụng trong thời gian dài và không có “sự giãn nở và tăng lưu lượng mạch máu” định kỳ thì thường xuyên sẽ dẫn đến xơ cứng vật hang hoặc thoái hóa cơ trơn.



Ảnh minh họa: Internet

Do đó, ngay cả khi nam giới không thực hiện quan hệ hoặc tự sướng, họ cũng không nên bỏ qua “thói quen giữ cho dương vật luôn được tăng lưu lượng máu”, tức là hành vi giãn nở và co lại.

Nếu nam giới vẫn có khả năng cương cứng, Xu Lanfang cho rằng không nhất thiết phải tìm bạn tình để quan hệ, nhưng cần phải duy trì “cậu nhỏ” luôn hoạt động như vậy.

Xu Lanfang cũng phá bỏ quan niệm sai lầm rằng quá nhiều hoặc quá ít đều không tốt, “Không cần cố tình quan hệ, cũng đừng nói là không làm hoàn toàn”, chỉ cần trong thời gian và không gian phù hợp với đối phương, bạn có thể thỏa mãn ham muốn.

Về việc nam giới cần “xuất tinh mấy lần trong một đêm mới được coi là bình thường”, Xu Lanfang đã từng chỉ ra rằng, một người đàn ông trưởng thành bình thường có thể xuất ba lần trong một đêm.

Khi đến lần thứ ba, lượng tinh dịch sẽ chỉ còn một nửa so với lần đầu tiên, “Nếu bạn muốn thứ tư, thứ năm cũng không sao, nhưng có thể không còn gì để xuất!”, cô nói thêm.

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