Nam diễn viên theo đuổi chế độ ăn kiêng nguy hiểm: Ngất xỉu tại trường quay, nhìn bên ngoài khỏe mạnh nhưng bên trong đang “yếu dần”

Trong hồi ký của mình, Lý Liên Kiệt viết: “Mặc dù bề ngoài tôi trông mạnh mẽ nhưng thực ra tôi đang gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe”.

Lý Liên Kiệt trông có vẻ khỏe mạnh trong các bộ phim Dragon Fight và The Master – cả hai đều quay ở Mỹ vào cuối những năm 1980 – nhưng sức khỏe của ông thực sự ở mức yếu nhất, nam diễn viên võ thuật Trung Quốc tiết lộ trong cuốn tự truyện của mình, Beyond Life and Death: Jet Li Looking for Jet Li. Trong cuốn sách mới, ngôi sao hành động phản ánh việc kỳ vọng rằng anh trông cơ bắp và cân đối có nghĩa là phải thực hiện một chế độ ăn kiêng nhằm mục đích giảm mỡ đáng kể trong một khoảng thời gian ngắn.

Lý Liên Kiệt viết: “Trong 6 tuần đó, tôi chỉ có thể ăn ngũ cốc không gia vị mỗi sáng, 170 gam ức gà luộc không gia vị cho bữa trưa và 113 gam cá hấp không gia vị với hành lá vào ban đêm. Tôi chạy 5 km mỗi ngày, cộng với tôi đã bốn giờ tập tạ và học các kỹ thuật thở để hỗ trợ. Đạo diễn hài lòng với kết quả. Sau bốn tuần, toàn bộ mỡ dưới da của tôi đã biến mất. Trông tôi có vẻ cơ bắp nhưng thực ra thể chất tôi rất yếu”. Lý Liên Kiệt đang quảng cáo cho cuốn sách mới của mình ở Đài Bắc vào tháng 11 năm 2023. Ảnh: Getty Khi Lý Liên Kiệt quảng bá cuốn sách mới của mình trên chương trình truyền hình Đài Loan Ask Sisy, anh đã chia sẻ nhiều hơn về quá trình tập luyện chuyên sâu của mình. “Một ngày nọ, khi đang quay phim, sau khi quay lại, tôi đột nhiên cảm thấy như không thể thở được, rồi ngất đi”.

Lý Liên Kiệt sau đó đã tham khảo ý kiến ​​của một bác sĩ y học cổ truyền Trung Quốc và được biết rằng cách ăn kiêng ở phương Đông và phương Tây rất khác nhau. Lý Liên Kiệt viết: “Chế độ ăn kiêng mới mà anh ấy đang theo đuổi đã phá vỡ sự cân bằng bên trong cơ thể anh ấy”. Lý Liên Kiệt trong một cảnh tĩnh của The Master (1992). Ảnh: The Master Ông nói: “Mặc dù bề ngoài tôi trông mạnh mẽ nhưng tôi đang gặp phải vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe”, đồng thời cảnh báo rằng chế độ ăn kiêng nhanh chóng không phù hợp với tất cả mọi người. “Tôi cảm thấy đây là một trải nghiệm thể dục thất bại vì nó đi ngược lại ý định và mục đích ban đầu về sức khỏe thể chất và tinh thần”, ông cho biết. Ông nói thêm: “Bây giờ tôi đã 60 tuổi. Tôi không có cơ bụng sáu múi , tôi chỉ có bụng thôi”.

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