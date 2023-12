Nam diễn viên theo đuổi chế độ ăn kiêng nguy hiểm: Ngất xỉu tại trường quay, nhìn bên ngoài khỏe mạnh nhưng bên trong đang “yếu dần”

Lý Liên Kiệt trông có vẻ khỏe mạnh trong các bộ phim Dragon Fight và The Master – cả hai đều quay ở Mỹ vào cuối những năm 1980 – nhưng sức khỏe của ông thực sự ở mức yếu nhất, nam diễn viên võ thuật Trung Quốc tiết lộ trong cuốn tự truyện của mình, Beyond Life and Death: Jet Li Looking for Jet Li.

Trong cuốn sách mới, ngôi sao hành động phản ánh việc kỳ vọng rằng anh trông cơ bắp và cân đối có nghĩa là phải thực hiện một chế độ ăn kiêng nhằm mục đích giảm mỡ đáng kể trong một khoảng thời gian ngắn.