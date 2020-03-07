Huyết áp thấp uống gì để mau bình phục?

Sức khỏe 07/03/2020 09:32

Huyết áp thấp uống gì để mau bình phục? Người bị huyết áp thấp nên ăn gì và uống những thức uống nào?

Nội dung bài viết

Người bị huyết áp thấp thường phải đối mặt với nguy cơ thiếu máu cao, sức khỏe bị ảnh hưởng. Trong bài viết hôm nay, hãy cùng tìm hiểu huyết áp thấp uống gì và thực đơn dành cho người bị huyết áp thấp.

Nguyên nhân huyết áp thấp

Những nguyên nhân khiến huyết áp bị giảm có thể là:

  • Do phản ứng ngược của một số loại thuốc như: thuốc lợi tiểu, thuốc gây tê hay gây mê, nitrat, thuốc ngăn ngừa canxi, thuốc chống trầm cảm hay thuốc chữa cao huyết áp.
  • Đổ mồ hôi quá nhiều, mất máu hay tiêu chảy cấp dẫn đến tình trạng mất nước.
  • Do các cơn ngất hay choáng.
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Huyết áp thấp do ngất hay choáng - Ảnh minh họa: Internet
  • Khi bạn chuyển tư thế một cách quá đột ngột cũng sẽ làm cho huyết áp bị tụt.
  • Bệnh nhân gặp tình trạng bị choáng do chảy máu trong, do nhiễm trùng cấp tính, chứng suy tim, đau tim hay nhịp tim bất thường.
  • Do kháng phản vệ, đây là một phản ứng gặp ở người bị dị ứng nặng.
  • Người bị thần kinh, bị bệnh đái tháo đường hay mắc các bệnh về thần kinh ngoại biên.
  • Mang thai có thể là nguyên nhân gây ra huyết áp thấp.

Huyết áp thấp là bao nhiêu

Huyết áp được đo qua hai chỉ số. Chỉ số đầu tiên thường cao hơn là huyết áp tâm thu hay được gọi là áp lực trong lòng động mạch khi tim co bóp và đẩy máu. Chỉ số thứ hai nhỏ hơn là huyết áp tâm trương hay áp suất trong lòng động mạch khi tim nghỉ giữa hai lần co bóp. 

Đối với người có huyết áp bình thường, chỉ số huyết áp là 120/80 mmHg (huyết áp tâm thu/huyết áp tâm trương). Người bị huyết áp thấp có chỉ số huyết áp tâm thu nhỏ hơn 90 mmHg và/hoặc huyết áp tâm trương nhỏ hơn 60 mmHg. Kết quả này được đo khi cơ thể đang trong trạng thái nghỉ ngơi.

Huyết áp thấp uống gì?

Người bị huyết áp cần chú ý đến chế độ dinh dưỡng của mình nhiều hơn để tăng lượng máu trong cơ thể, hạn chế tình trạng huyết áp xuống đột ngột ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

  • Rễ cam thảo: Có công dụng bình thường hóa chỉ số huyết áp thấp gây ra do lượng cortisol trong máu thấp.
  • Muối chứa sodium: Có công dụng tăng huyết áp, bạn chỉ cần lấy một ít muối cho vào hòa tan cùng một ly nước và uống. Khuyến cáo, bạn không nên quá lạm dụng liệu pháp này.
  • Những thực phẩm chứa cafein như cà phê, chè đặc, cola…
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Người bị huyết áp thấp nên uống đồ có chứa cafein - Ảnh minh họa: Internet
  • Bổ sung những thực phẩm như: gan lợn, trứng gà, tôm cá, thịt nạc, các loại đậu, khoai lang, rau dền, rau đay...

Huyết áp thấp nên ăn trái cây gì?

Dưới đây là một số loại trái cây tốt cho người bị huyết áp thấp. Ngoài việc sử dụng trực tiếp bạn cũng có thể xay thành sinh tố hay làm những món ăn kèm để kích thích khẩu vị của người bệnh.

Dâu tây

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Ăn dâu tây điều trị huyết áp thấp - Ảnh minh họa: Internet

Dâu tây giàu chất sắt, một dưỡng chất cần thiết cho người bị huyết áp thấp. Các chuyên gia về sức khỏe khuyên người bị bệnh huyết áp thấp nên sử dụng dâu tây hàng ngày. Bạn có thể dùng dâu tây dưới dạng đồ ăn tráng miệng, sinh tố hay sử dụng trực tiếp, rất có lợi cho việc điều trị bệnh.

Nho

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Nho tốt cho người bị huyết áp thấp - Ảnh minh họa: Internet

Nho có công dụng bổ máu rất tốt. Theo Đông y, nho có vị ngọt, tính bình, có công dụng bổ thận, tim, gan đồng thời nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. Y học hiện đại cũng đã chỉ ra trong quả nho chứa hàm lượng lớn đường tự nhiên cùng rất nhiều chất dinh dưỡng như vitamin, axit, amin, sắt, phốt pho và canxi. Việc thường xuyên ăn nho sẽ giúp người bệnh giảm căng thẳng, mệt mỏi và tạo máu để đi nuôi cơ thể.

Mía

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Người bị huyết áp thấp nên uống nước mía - Ảnh minh họa: Internet

Lượng đường trong mía là đường tự nhiên nên rất tốt cho người huyết áp thấp. Người bị huyết áp thấp nên dùng nước mía để cân bằng huyết áp.

Táo

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Nước ép táo trị huyết áp thấp - Ảnh minh họa: Internet

Táo chứa nhiều axit amin, đường và vitamin. Các nhà khoa học đã chỉ ra hiệu quả của táo trong việc điều trị huyết áp thấp. Táo có công dụng tạo máu để nuôi cơ thể, các hợp chất có trong táo giúp điều hòa quá trình trao đổi chất, loại bỏ tế bào chết đồng thời tái tạo tế bào mới và tăng cường lượng hồng cầu trong máu.

Bài viết trên đã trả lời cụ thể câu hỏi huyết áp thấp uống gì đồng thời nêu ra những nguyên nhân gây ra huyết áp thấp để người bệnh hiểu rõ hơn về căn bệnh này. 

Giải đáp thắc mắc người bị huyết áp cao nên ăn gì để hạ?

Giải đáp thắc mắc người bị huyết áp cao nên ăn gì để hạ?

Người bị huyết áp cao nên ăn gì để hạ? Bạn hãy tham khảo các thực phẩm “thần dược” dưới đây để xây dựng thực đơn khoa học cho người cao huyết áp.

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