Cách chữa ghẻ nước tại nhà an toàn và hiệu quả

Sức khỏe 05/03/2020 14:39

Có rất nhiều cách chữa ghẻ nước, tùy thuộc vào tình trạng của bệnh. Nếu chỉ mới bị nhẹ, mụn nước mọc ở tay, kẻ tay,...bạn có thể áp dụng các cách dưới đây.

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Bệnh ghẻ nước rất phổ biến và khá nguy hiểm. Nhiều người nghĩ rằng thời hiện đại sạch sẽ làm gì có ghẻ, chắc chắn ghẻ đã bị tiêu diệt từ lâu nhưng thật ra, ai cũng có thể bị mắc ghẻ nước. Như vậy bệnh ghẻ nước là gì, cách chữa ghẻ nước ra sao? Cùng tìm câu trả lời chi tiết trong bài viết dưới đây.

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Cách chữa ghẻ nước tại nhà an toàn và hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Cách chữa bệnh ghẻ nước bằng lá trầu không

Lá trầu không là một loại lá quen thuộc đối với người dân Việt Nam. Lá trầu không có khả năng kháng khuẩn mạnh, thích hợp cho những người bị bệnh ghẻ nước chỉ mới khỏe phát 1-2 ngày. Cách chữa ghẻ nước bằng lá trầu không như sau:

Cách 1 - Dùng nước lá trầu không khử trùng ghẻ nước

  • Bạn rửa sạch khoảng 3-4 lá trầu không rồi cắt nhỏ (vò nát cũng được), sau đó cho lá trầu vào một cốc sạch. 
  • Tiếp theo đổ nước sôi vào cốc, hãm trong khoảng 20 phút. 
  • Dùng nước lá trầu không rửa sạch chỗ da bị ghẻ nước.
  • Sau đó, lau khô tay rồi dùng phần lá trầu còn lại chà nhẹ nhàng lên vùng da bị ghẻ nước.
  • Cuối cùng, vệ sinh lại một lần nữa bằng nước ấm, rồi dùng khăn mềm lau khô và sạch chỗ bị tổn thương.
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Rửa sạch ghẻ nước bằng lá trầu không - Ảnh minh họa: Internet

Cách 2 - Dùng nước lá trầu không để tắm

  • Rửa sạch nắm lá trầu không rồi ngâm với nước muối. 
  • Sau đó, đun sôi lá trầu không với nước. Khi nước sôi, cho thêm một chút muối.
  • Tiếp theo, tắt bếp, cho nước lá trầu không nguội vừa ấm để tắm.
  • Mỗi ngày, tắm 2 lần để có hiệu quả tốt nhất.

Nếu bạn thấy các mụn nước bị vỡ ra, khiến tình trạng viêm nhiễm, hãy đến bệnh viện để được chữa trị kịp thời.

Cách chữa ghẻ nước bằng lá đào

Lá đào vị đắng, tính bình, có tác dụng thanh nhiệt, diệt khuẩn và chữa phong thấp. Theo Đông y, lá đào được sử dụng để trị sốt, mẩn ngứa, loét da, lở chân,...ở người lớn.

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Cách trị ghẻ nước bằng lá đào - Ảnh minh họa: Internet

Nhờ những công dụng đó, lá đào được dân gian dùng để chữa ghẻ lở, viêm kẽ chân, mẩn ngứa, chấy rận,...Tuy nhiên, chỉ được dùng lá đào để chữa bệnh cho người lớn. Đặc biệt, bạn không được phép nhầm lẫn lá đào với lá trúc đào bởi lá trúc đào chứa độc tố rất mạnh và có thể gây độc cho máu.

Bạn cũng có thể dùng lá đào để chữa ghẻ nước theo 2 phương pháp sau:

Cách 1 - Dùng bã lá đào đắp lên chỗ bị ghẻ nước

  • Rửa sạch một ít lá đào bằng nước muối, sau đó giã nhuyễn.
  • Cho bã lá lên một miếng gạc y tế và đắp vào vùng da bị ghẻ nước.
  • Kiên trì thực hiện trong thời gian 1-2 tuần sẽ cho hiệu quả như ý.

Cách 2 - Dùng nước lá đào để tắm

  • Rửa sạch 1 nắm lá đào.
  • Dùng tay vò nát lá đào rồi cho vào nồi, thêm ít nước và đun sôi.
  • Dùng nước lá đào vừa ấm để tắm. Mỗi ngày, nấu nước lá đào dùng để tắm 2 sẽ thấy hiệu quả.

Cách chữa ghẻ bằng nước muối

Ai cũng biết muối biển có tác dụng kháng khuẩn, tiêu diệt vi khuẩn. Do đó, nó có thể tiêu diệt và đẩy lùi nấm và các ký sinh trùng trên vùng da bị ghẻ nước. Bên cạnh đó, các khoáng chất: kẽm, natri, canxi, clo, vitamin E, vitamin A,...có trong muối biển giúp tái tạo và phục hồi lớp da mới sau khi điều trị tổn thương.

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Cách chữa ghẻ nước bằng muối - Ảnh minh họa: Internet

Có 2 cách chữa ghẻ nước bằng muối. Bao gồm:

Cách 1 - Dùng nước muối vệ sinh chỗ da bị ghẻ nước

  • Hòa tan khoảng 200mg muối với 1 lít nước
  • Dùng nước muối vừa pha lau lên chỗ ghẻ nước thật kỹ. Điều này sẽ giúp tình trạng ghẻ không còn.
  • Bạn cũng có thể cho ngâm chỗ da bị ghẻ trong chậu nước muối khoảng 15-20 phút.
  • Thực hiện mỗi ngày 2 lần để có hiệu quả.
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Ngâm chỗ ghẻ trong chậu nước muối - Ảnh minh họa: Internet

Cách 2 - Tắm chỗ ghẻ bằng nước muối loãng

  • Hòa tan một ít muối vào nước ấm
  • Dùng nước muối vừa pha để tắm, nhất là những chỗ bị ghẻ ngứa.

Cách chữa ghẻ nước bằng lá mướp

Lá mướp có thành phần sát khuẩn đồng thời tiêu diệt ký sinh trùng. Do đó, nó được sử dụng để chữa ghẻ nước rất hiệu quả. Bạn có thể áp dụng cách làm như sau:

  • Nguyên liệu: Chuẩn bị 1 thìa muối hạt, 1 nắm lá mướp tươi.
  • Cách thực hiện:
  • Rửa sạch lá mướp rồi ngâm với nước muối để sát khuẩn.
  • Vớt lá mướp ra rổ cho ráo. Sau đó, thái nhỏ lá mướp.
  • Cho lá mướp vào cối rồi giã nát với một ít muối hạt.
  • Vệ sinh sạch vùng da ghẻ nước, sau đó dùng khăn sạch lau khô.
  • Chà lá mướp đã giã lên vùng da bị ghẻ. Sau đó, dùng gạc y tế bó chỗ ghẻ lại tầm 30 phút rồi rửa sạch.
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Các chữa ghẻ nước bằng lá mướp - Ảnh minh họa: Internet
  • Thực hiện 2 lần/ngày để nhanh khỏi. Kiên trì sau 1 tuần, bệnh sẽ giảm hẳn triệu chứng.

Hy vọng qua bài viết này, bạn đã biết cách chữa ghẻ nước tại nhà bằng các phương pháp dân gian lành tính và hiệu quả. Chúc bạn luôn sống khỏe và hạnh phúc. Hãy theo dõi website Phụ nữ và Gia đình để đón đọc những bài viết hay về chuyên mục sức khỏeđời sống!

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