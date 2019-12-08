Mẹo chữa ghẻ bằng nước muối vô cùng đơn giản, hiệu quả mà không phải ai cũng biết

Sức khỏe 08/12/2019 18:43

Chữa ghẻ bằng nước muối là phương pháp vô cùng hữu hiệu được nhiều người áp dụng không chỉ vì thực hiện đơn giản mà còn mang lại kết quả rất nhanh chóng.

Chữa ghẻ bằng nước muối là phương pháp vô cùng hữu hiệu được nhiều người áp dụng không chỉ vì thực hiện đơn giản mà còn mang lại kết quả rất nhanh chóng. Bên cạnh đó, bí quyết trị ghẻ này còn giúp người bệnh sát khuẩn da rất tốt, hạn chế sự quay lại của bệnh ghẻ. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ những cách chữa ghẻ phổ biến nhất bằng nước muối.

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Chữa ghẻ bằng nước muối rất đơn giản và hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet.

Bệnh ghẻ ngứa là gì? Những thông tin bạn cần nắm được

Ghẻ ngứa là bệnh về da do ký sinh trùng là Ghẻ Cái gây ra. Ghẻ Cái khi xâm nhập vào da sẽ di chuyển và đào dưới ra nhiều rãnh, đẻ trứng, gây cảm giác vô cùng ngứa ngáy và khó chịu.

Biểu hiện của bệnh ghẻ ngứa là trên bề mặt nơi có Ghẻ Cái ký sinh nổi nhiều mụn nước, vùng da ửng đỏ và rất ngứa. Đặc biệt, người bệnh ngứa nhiều về đêm và càng gãi thì càng gây kích ứng và ngứa nhiều hơn. Bệnh rất dễ lây lan qua nhiều con đường, đặc biệt là khi tiếp xúc.

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Bệnh ghẻ gây cảm giác ngứa ngáy, khó chịu - Ảnh minh họa: Internet.

Nguyên nhân gây ra ghẻ ngứa có thể bao gồm:

  • Nguồn nước sinh hoạt đã bị nhiễm bẩn.
  • Ghẻ do vệ sinh cá nhân không sạch sẽ, tắm rửa ít hoặc không kỹ càng.
  • Ghẻ do bị lây từ người khác, Ghẻ Cái rất dễ lây qua tiếp xúc.
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Bị ghẻ do nước sinh hoạt bẩn - Ảnh minh họa: Internet.

Cách chữa ghẻ bằng nước muối

Muối có tính sát khuẩn rất cao nên được coi là “khắc tinh” của bệnh ghẻ. Vậy có những cách nào chữa ghẻ bằng nước muối hoặc muối?

Chữa ghẻ bằng nước muối loãng đơn giản

Cách này rất đơn giản và được nhiều người áp dụng vì dễ làm nhưng mang lại hiệu quả cao. Người bệnh chỉ cần pha 200g muối tinh cùng khoảng 1l-1.5l nước sạch. Sau đó, bạn lấy bông y tế thấm và lau nhiều lần trên vùng da bị ghẻ.

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Nước muối loãng sát khuẩn tốt cho người bị ghẻ - Ảnh minh họa: Internet.

Nếu bạn kiên trì lau nhiều lần trong ngày, các vùng da sẽ được vệ sinh sạch sẽ. Đồng thời, Ghẻ Cái cũng sẽ không còn nơi để trú ngụ.

Chữa ghẻ bằng cách tắm nước muối loãng toàn thân

Đối với những người bị ghẻ lan rộng nhiều vùng da trên cơ thể thì lau người bằng nước muối sẽ rất mất thời gian. Khi đó, biện pháp tắm bằng nước muối là lựa chọn tốt nhất.

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Tắm nước muối chữa ghẻ hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet.

Một mẹo hay cho những người bị ghẻ là hãy pha muối với nước ấm vừa để cho muối nhanh hòa tan, vừa có tính sát khuẩn cao hơn. Tắm bằng nước muối sẽ vừa giúp chữa ghẻ, vừa diệt khuẩn cho toàn bộ da trên cơ thể bạn.

Bài thuốc trị ghẻ muối và lá mướp

Trong lá mướp có chứa nhiều chất giúp sát khuẩn và hạn chế sự phát triển, lây lan của vi khuẩn, đặc biệt là Ghẻ Cái. Vì vậy, nếu kết hợp lá mướp và muối thì hiệu quả sẽ được tăng lên gấp bội.

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Trị ghẻ bằng muối kết hợp lá mướp - Ảnh minh họa: Internet.

Cách làm khá đơn giản, bạn chỉ cần lấy khoảng 5 lá mướp và rửa sạch, giã nhuyễn cùng 1 thìa muối tinh. Sau khi hỗn hợp này hòa tan thì bạn lấy và xát trực tiếp lên vùng da bị ghẻ nhiều lần. Sau đó, rửa lại với nước và lau khô.

Bài thuốc này có thể thực hiện 2-3 ngày/lần tùy theo mức độ bị ghẻ. Trước khi bôi thì bạn có thể sát khuẩn trước bằng nước muối loãng để trị ghẻ nhanh chóng hơn.

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Một số lưu ý khi chữa bệnh ghẻ bằng nước muối

Khi trị ghẻ bằng nước muối, bạn cần lưu ý những điều sau:

  • Muối lựa chọn phải là muối tinh, sạch và không lẫn tạp chất. Muối lẫn tạp chất có thể khiến cho bệnh ghẻ nặng và lây lan nhanh hơn.
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Muối sử dụng phải đảm bảo sạch để đạt hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet.
  • Khi sử dụng muối để chữa ghẻ, đặc biệt là phương pháp xát trực tiếp lên da, bạn cần để muối tan thì mới xát. Tránh trường hợp muối còn nguyên hạt to sẽ gây trầy xước, tổn thương vùng da bị ghẻ, vỡ mụn nước dẫn tới nhiễm khuẩn.
  • Lưu ý, bạn không nên sử dụng quá nhiều muối. Hàm lượng muối nên dùng hợp lý, không nên pha quá đặc, nước muối đặc có thể làm vùng da ghẻ bị cảm thấy xót hoặc rát.

Ngoài ra, để phòng chống ghẻ và để hỗ trợ điều trị ghẻ bằng muối đạt hiệu quả tốt nhất, bạn cần có các biện pháp phòng tránh:

  • Vệ sinh thân thể thường xuyên và đúng cách. Những ngày bị ghẻ nên tắm bằng nước muối ấm pha loãng.
  • Sử dụng nguồn nước sạch sẽ, xử lý nguồn nước nếu có dấu hiệu ô nhiễm.
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Sử dụng nước sạch để tránh bị ghẻ - Ảnh minh họa: Internet.
  • Không dùng chung các đồ vật cá nhân với người bị bệnh ghẻ, không ngủ chung giường vì Ghẻ Cái rất dễ xâm nhập sang người không mắc bệnh.
  • Người bị ghẻ cần phải giặt giũ kỹ càng chăn màn, quần áo, phơi khô trước khi mặc để tránh Ghẻ Cái có cơ hội đẻ trứng nhiều.
  • Gia đình hoặc tập thể có người bị ghẻ thì cần tránh tiếp xúc trực tiếp, tránh mặc chung quần áo.
  • Nếu sau khi chữa ghẻ bằng nước muối mà vẫn thấy ghẻ lan rộng, không có dấu hiệu thuyên giảm thì tức là bạn bị ghẻ nặng. Trường hợp này bạn cần đến bác sĩ chuyên khoa ngay để khám và có liệu trình điều trị phù hợp và dứt điểm.

Trên đây là một số mẹo chữa ghẻ bằng nước muối vô cùng đơn giản, hiệu quả mà không phải ai cũng biết. Cách trị ghẻ bằng nước muối dễ dàng thực hiện bằng những nguyên liệu sẵn có mà lại hiệu quả trị bệnh cao. Người bệnh ghẻ nên áp dụng và kết hợp với phòng chống lây lan ghẻ để nhanh chóng khỏi bệnh.

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