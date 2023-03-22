Theo đó, cách đây hơn một tuần, cháu V.Q.H. (9 tuổi, trú huyện Tân Kỳ) được đưa đến bệnh viện với chẩn đoán bị bệnh dại . Bé H. không được tiêm vaccine dại sau khi tiếp xúc với động vật bị bệnh. Khi nhập viện, bệnh nhi tử vong.

Theo Baophapluat, ngày 21/3, thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, đơn vị này tiếp nhận 2 bệnh nhi đến cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, nghi do chó dại cắn.

Sau đó, trẻ được chuyển Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An điều trị trong tình trạng suy hô hấp, co giật kéo dài, nhiều đờm dãi, sợ gió, sợ nước.

Trước đó, vào cuối tháng 2/2023, bé L.B.T (3 tuổi, trú huyện Quế Phong) xuất hiện nôn nhiều kèm co giật. Gia đình lo lắng đưa trẻ tới Trung tâm y tế tuyến huyện để cấp cứu.

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Ảnh: Đại Đoàn Kết

Các bác sĩ nhận định đây là trường hợp nghi ngờ bệnh dại. Qua khai thác tiền sử, trẻ thường xuyên tiếp xúc với chó mèo. Sau khi vào bệnh viện, dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng bé T. đã không qua khỏi.

Khi bệnh nhân lên cơn dại, tỷ lệ tử vong gần 100%. Cho tới nay, bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Khi bị chó, mèo cắn, cào, cần sơ cứu vết thương đúng cách. Tiêm vaccine phòng dại là biện pháp duy nhất và hiệu quả để phòng ngừa bệnh dại cho người bị chó cắn - Đại diện Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An khuyến cáo.

Theo Tạp chí Trẻ Em Việt Nam, Tiến sĩ, bác sĩ nội trú Trần Văn Cương - Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng khoa Cấp cứu - Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm - viêm não tủy cấp tính do virus, lây truyền từ động vật sang người chủ yếu qua vết cắn, vết thương, vết liếm ở da bị tổn thương của động vật mắc bệnh (thường là chó, mèo).

Bệnh dại và những điều nên biết. Ảnh: Tạp chí trẻ em Việt Nam

Việc gia đình nuôi con vật trong nhà (nhất là vật khi chưa được tiêm phòng) và để trẻ thường xuyên tiếp xúc với chúng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Do thời gian ủ bệnh dại khá dài (từ 2 - 8 tuần, có thể kéo dài đến một năm) nên nhiều cha mẹ thường không để ý đến những tổn thương trên cơ thể trẻ. Thời kỳ ủ bệnh phụ thuộc vào tình trạng nặng nhẹ của vết thương, vị trí vết thương và lượng virus dại được truyền sang người.

Dại khi đã lên cơn tỉ lệ tử vong là gần 100%. Cho tới nay, bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Khi bị chó, mèo cắn, cào cần sơ cứu vết thương đúng cách. Tiêm vaccine phòng dại vẫn là biện pháp duy nhất và hiệu quả để phòng ngừa bệnh dại cho người bị chó cắn.

Khi bị chó, mèo cắn, cào, người bệnh cần bình tĩnh thực hiện:

- Rửa kỹ vết thương bằng nước và xà phòng đặc liên tục trong 15 phút, nếu không có xà phòng thì phải rửa vết thương bằng nước sạch. Đây là biện pháp sơ cứu hiệu quả để giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh dại khi bị chó, mèo cắn.

- Sau đó tiếp tục rửa vết thương bằng cồn 70%, cồn iod hoặc Povidone, Iodine.

- Hạn chế làm dập vết thương và không được băng kín vết thương.

- Đến ngay Trung tâm Y tế gần nhất để được tư vấn và tiêm phòng dại kịp thời.

- Chỉ có tiêm phòng mới ngăn ngừa không bị bệnh dại.

Những trường hợp sau cần phải tiêm đồng thời cả vaccine dại và huyết thanh kháng dại:

- Khi chó cắn nghi ngờ là chó dại hoặc đang lên cơn dại.

- Có nhiều vết cắn nguy hiểm, vết cắn sâu.

- Có vết cắn (dù là nhẹ) tại bộ phận sinh dục và những nơi có nhiều dây thần kinh như đầu, mặt, cổ, đầu chi.