Về nguyên nhân qua đời, gia đình cho biết Tần Mai thường xuyên nhịn ăn để ép cân giữ dáng, làm việc quá mức dẫn đến kiệt sức. Việc nhịn ăn để ép cân giữ dáng thường xảy ra với các vũ công ở Trung Quốc.Hệ lụy của việc nhịn ăn là nhiều người mẫu đối mặt với bệnh biếng ăn và điều tồi tệ nhất là đã qua đời vì suy dinh dưỡng .

Mới đây, sự ra đi đột ngột của nữ diễn viên múa nổi tiếng Tần Mai ở tuổi 21 khiến công chúng sốc nặng và cực kỳ xót xa. Cô được cho là tài năng mới của nghệ thuật múa cổ truyền xứ Trung, gây chú ý với những màn trình diễn có độ khó cao.

Theo Medlatec, nhịn ăn là việc nhiều người vẫn làm nhưng thời gian nhịn ăn bao lâu ở mỗi người lại không giống nhau. Nếu chỉ nhịn ăn vài ngày với người có sức khỏe bình thường và không để xảy ra tình trạng mất nước thì ít khi ảnh hưởng đến cơ thể.

Những nguy hại ít ai ngờ tới khi giảm cân bằng cách nhịn ăn

- Cơ thể bị mất nước

Nhịn ăn một thời gian dài khiến cho quá trình dự trữ năng lượng của cơ thể bị chậm lại. Đây chính là yếu góp phần gây ra tình trạng mất nước. Hệ quả của mất nước chính là huyết áp thấp, da khô, táo bón,...

- Dạ dày bị viêm loét

Khi dạ dày bị bỏ đói nó sẽ phải co bóp nhiều hơn, dịch vị được tiết ra nhưng do không có gì để tiêu hóa nên sẽ bị viêm loét dạ dày. Một điều không thể bỏ qua nữa là nhịn ăn sẽ làm cho việc sản xuất axit trong dạ dày giảm xuống.

Tác hại của việc nhịn ăn. Ảnh: Internet

Khi bị bỏ đói càng lâu thì hoạt động của enzym trong dạ dày càng kém, thậm chí còn có thể ngừng hoàn toàn. Nếu dạ dày không tiết ra axit nữa sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí còn đe dọa đến tính mạng.

- Trí nhớ suy giảm

- Bị táo bón

- Mất ngủ

- Dễ hạ đường huyết: Nhịn ăn thường xuyên hay ăn quá ít làm suy giảm lượng đường trong máu nên cơ thể dễ bị hạ đường huyết và xuất hiện tình trạng mất cân bằng, chóng mặt, hoa mắt,...

- Rụng tóc

Đối với phái đẹp, làn da, mái tóc là bí quyết giúp họ đẹp hơn trong mắt mọi người. Tuy nhiên khi cơ thể đói sẽ làm rụng tóc.

- Tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Bỏ bữa khiến cho tế bào gan ngừng đáp ứng với insulin. Điều này có nghĩa là gan không nhận được tín hiệu để ngừng sản xuất glucose và tiếp tục bơm nó vào máu. Đường dư thừa này tích tụ trong máu và dần dần có thể gây ra bệnh tiểu đường týp 2.

- Mất xương

Một cá nhân nhịn ăn liên tục có thể gây ảnh hưởng đến xương. Ở cả mô hình động vật và con người, tình trạng đói kéo dài gây mất xương do kích thích hoạt động của tế bào hủy xương (tế bào xương bị phá vỡ), dẫn đến mất mật độ khoáng của xương và giảm sức mạnh tổng thể của xương.

Cách để giảm cân an toàn, hiệu quả

Theo Tiền Phong, không phải nhịn ăn, những cách giảm cân hiệu quả có thể chỉ ra như:Hạn chế ăn nhiều đường và tinh bột, ăn nhiều protein, rau xanh và chất béo tốt, tập thể dục từ 3 – 4 lần mỗi tuần. Một số mẹo giảm cân:

- Ăn một bữa sáng nhiều protein. Ăn một bữa sáng nhiều protein sẽ làm giảm thèm ăn và lượng calorie bạn sẽ ăn trong ngày.

- Tránh đồ uống có đường và nước ép trái cây. Đây là yếu tố dễ gây béo phì nhất mà bạn có thể đưa vào cơ thể của bạn, và tránh chúng có thể giúp bạn giảm cân.

- Uống nước nửa giờ trước bữa ăn. Một nghiên cứu cho thấy, uống nước nửa giờ trước bữa ăn làm tăng tỷ lệ giảm cân đến 44% trong 3 tháng.

- Ăn chất xơ hòa tan. Các nghiên cứu cho thấy rằng các sợi hòa tan có thể làm giảm chất béo, đặc biệt là ở vùng bụng. Chất bổ sung chất xơ như glucomannan cũng có thể giúp cơ thể thon gọn hơn.

- Uống cà phê hoặc trà. Hãy uống càng nhiều càng tốt vì chất caffeine trong chúng có thể tăng sự trao đổi chất của bạn lên 3-11%

- Ăn thực phẩm nguyên chất, chưa qua chế biến. Hãy chỉ ăn những thực phẩm này thôi. Chúng lành mạnh, giàu dinh dưỡng và có thể làm no bụng bạn nhanh chóng.

- Ăn chậm. Ăn chậm làm cho bạn cảm thấy no hơn và có thể kích thích cơ thể tăng sản xuất hormone giảm cân

- Sử dụng bát đĩa nhỏ hơn. Nghiên cứu cho thấy rằng người ta tự động ăn ít hơn khi họ sử dụng các bát đĩa nhỏ hơn

- Hãy ngủ ngon giấc mỗi đêm. Ngủ kém là một trong những yếu tố nguy cơ lớn nhất để tăng cân, vì vậy việc chăm sóc giấc ngủ của bạn rất quan trọng.

- Uống nhiều nước. Để giảm cân nhanh, bạn nên uống 2 -2,5 lít nước trong cả ngày. Một nghiên cứu ở 24 người trưởng thành thừa cân và béo phì cho thấy nhóm những người uống 500 ml nước trước bữa ăn giảm được 13% lượng calo hấp thu so với nhóm người không uống.