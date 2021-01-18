Dầu thông đỏ có tác dụng gì? Cách sử dụng hiệu quả

Sức khỏe 18/01/2021 13:43

Tìm hiểu dầu thông đỏ có tác dụng gì cũng như cách sử dụng để mang đến hiệu quả tốt nhất cho người dùng.

Nội dung bài viết

Chắc hẳn nhiều người đã từng nghe qua về tinh dầu thông đỏ tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên để hiểu rõ dầu thông đỏ có tác dụng gì thì không phải ai cũng nắm được. Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu vấn đề này qua nội dung bài viết dưới đây.

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Dầu thông đỏ có tác dụng gì? Cách sử dụng hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet 

Dầu thông đỏ là gì?

Dầu thông đỏ hay còn được gọi là tinh dầu thông đỏ là loại tinh dầu được chiết xuất từ lá của cây thông đỏ. Đây là loại cây có nguồn gốc từ Na Uy, cây có hình dáng mảnh, thẳng, thân cây có đường kính khoảng 70cm, lá của cây hình kim có màu xanh đậm, màu thành chùm.

Trong thành phần tinh dầu thông đỏ có chứa nhiều các axit amin cần thiết cũng như các hoạt chất quý có tác dụng với cơ thể như ngăn ngừa ung thư và hỗ trợ điều trị một số bệnh lý khác. 

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Dầu thông đỏ được chiết xuất từ lá cây thông đỏ - Ảnh minh họa: Internet 

Dầu thông đỏ có tác dụng gì?

Rất nhiều người thắc mắc dầu thông đỏ chữa bệnh gì khi tìm hiểu về loại tinh dầu này, dưới đây là một số công dụng cụ thể tinh dầu thông đỏ với người dùng:

Làm giảm sưng tấy 

Thành phần tinh dầu thông đỏ có tác dụng làm giảm sưng tấy, tiêu viêm. Bạn có thể bôi trực tiếp tinh dầu lên vùng da bị chấn thương như các loại cao khác, hoặc bạn cũng có thể hòa 1 chút tinh dầu thông đỏ vào nước ấm rồi ngâm hoặc thoa lên vùng da bị sưng tấy.

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Tinh dầu thông đỏ có tác dụng giảm sưng tấy, tiêu viêm - Ảnh minh họa: Internet 

Làm tiêu đờm, giảm viêm xoang 

Tinh dầu thông đỏ có tác dụng hỗ trợ điều trị một số bệnh lý về đường hô hấp như giảm ho, tiêu đờm, cúm, viêm xoang. Hiện nay tinh dầu thông đỏ đã được chiết xuất dưới dạng viên nén vì vậy bạn có thể uống như một số loại thuốc chữa bệnh thông thường.

Vậy tinh dầu thông đỏ uống khi nào thì tốt nhất? Câu trả lời là bạn nên uống vào buổi sáng để cơ thể có thể dễ dàng hấp thụ được các dưỡng chất cần thiết một cách tốt nhất.

Dưỡng da 

Tinh dầu thông đỏ dưỡng da hiệu quả đã được nhiều chị em phụ nữ chia sẻ với nhau. Các dưỡng chất có trong tinh dầu thông đỏ có tác dụng kháng viêm, diệt các loại nấm, ngăn ngừa vảy nến, mụn trứng cá trên da, mang lại cho bạn làn da tươi sáng, sạch mụn. 

Bạn có thể thoa trực tiếp tinh dầu lên da và massage nhẹ nhàng hoặc uống viên tinh dầu đều đặn mỗi ngày. 

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Dầu thông đỏ có tác dụng dưỡng da, làm đẹp da - Ảnh minh họa: Internet 

Làm chậm quá trình lão hóa

Trong thành phần tinh dầu thông đỏ có chứa nhiều chất chống oxy hóa có tác dụng trung hòa các gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa ở các mô tế bào, giúp cho cơ thể trẻ lâu. Bên cạnh đó loại tinh dầu này cũng làm chậm quá trình teo cơ ở người cao tuổi, bảo vệ hệ thống thần kinh hiệu quả. 

Sát trùng 

Tinh dầu thông đỏ có khả năng kháng khuẩn, sát trùng tự nhiên rất tốt. Bạn có thể sử dụng tinh dầu thông đỏ để rửa các vết thương ngoài da, sát trùng trên da, ngăn ngừa các vi khuẩn có hại.

Phòng ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư

Thành phần các chất chống oxy hóa có trong tinh dầu thông đỏ có tác dụng ngăn ngừa các tế bào ung thư cũng như làm chậm quá trình phát triển của loại tế bào này, hỗ trợ cho việc điều trị ung thư có kết quả tốt.

Cách sử dụng viên tinh dầu thông đỏ

Hiện nay tinh dầu thông đỏ đã chiết xuất dưới dạng viên nén để người tiêu dùng thuận tiện trong việc sử dụng hàng ngày. Trên thị trường có nhiều loại viên tinh dầu thông đỏ từ nhiều thương hiệu khác nhau, mang đến nhiều lựa chọn cho người sử dụng

Ngoài việc chứa đầy đủ các khoáng chất, hàm lượng tinh dầu cần thiết trong việc hỗ trợ điều trị bệnh thì việc sử dụng viên tinh dầu thông đỏ còn mang đến sự tiện lợi cho người dùng khi bạn có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi. Đồng thời việc bảo quản viên tinh dầu thông đỏ cũng có nhiều thuận tiện.

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Viên uống tinh dầu thông đỏ - Ảnh minh họa: Internet 

Trên thị trường hiện nay có nhiều loại viên uống tinh dầu thông đỏ nên người tiêu dùng cần tìm hiểu kỹ về chất lượng, thương hiệu cũng như giá thành trước khi quyết định mua và sử dụng

Ngoài ra, việc sử dụng viên uống tinh dầu thông đỏ tùy vào thể trạng của mỗi người. Bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi uống. 

Với những người bình thường thì có thể uống từ 2 – 3 viên/ ngày vào thời điểm trước bữa ăn 30 phút. Đối với người già, trẻ nhỏ khi sử dụng viên tinh dầu thì cần được sự tư vấn của bác sĩ. 

Bạn nên sử dụng tinh dầu thông đỏ một cách đều đặn, liên tục, không tự ý bỏ uống để mang lại hiệu quả tốt nhất cho sức khỏe cơ thể hay làm đẹp da. 

Trong quá trình sử dụng tinh dầu thông đỏ nếu thấy cơ thể xuất hiện những triệu chứng lạ thì cần ngưng sử dụng thuốc. Bạn hãy đến thăm khảm tại các cơ sở y tế để tìm rõ nguyên nhân trước khi quyết định có nên sử dụng tiếp tinh dầu không.

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Nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng viên tinh dầu thông đỏ - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những nội dung giải đáp tinh dầu thông đỏ có tác dụng gì cho sức khỏe cơ thể. Hy vọng qua những kiến thức bài viết cung cấp, bạn đọc sẽ hiểu rõ về loại tinh dầu này và biết cách sử dụng hợp lý, tốt cho cơ thể.

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