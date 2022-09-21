4 loại thực phẩm tốt cho người tiểu đường

Với những người bị bệnh tiểu đường, đang có nguy cơ bị đau tim và đột quỵ thì việc ăn những loại cá này sẽ cung cấp đủ lượng dưỡng quan trọng.

Nhiều nghiên cứu quan sát cho thấy những người thường xuyên ăn cá béo sẽ có rất ít nguy cơ bị suy tim và tử vong vì bệnh tim. Trong các nghiên cứu này, những người lớn tuổi, bao gồm cả nam và nữ, ăn cá béo 5–7 ngày mỗi tuần trong vòng 8 tuần đã giảm được đáng kể lượng triglyceride và các dấu hiệu viêm nhiễm.

Cá béo là một trong những loại thực phẩm cho người bị tiểu đường lành mạnh nhất. Người bị tiểu đường nên ăn gì? Các loại cá béo bao gồm: cá hồi, cá thu, cá ngừ, cá mòi và cá trích đều là những nguồn cung cấp axit béo omega 3 như DHA và EPA, cực kỳ tốt cho tim mạch. Với những người bị bệnh tiểu đường, đang có nguy cơ bị đau tim và đột quỵ thì việc ăn những loại cá này sẽ cung cấp đủ lượng dưỡng quan trọng. DHA và EPA sẽ giúp bảo vệ các tế bào trên mạch máu, giảm thiểu viêm nhiễm và cải thiện chức năng của động mạch.

Cá cũng là một nguồn cung cấp đạm chất lượng, giúp bạn cảm thấy no và tăng cường trao đổi chất.

2. Bông cải xanh

Nghiên cứu về bệnh nhân tiểu đường đã cho thấy bông cải xanh có thể làm hạ nồng độ insulin và bảo vệ tế bào khỏi sự sản sinh các gốc tự do có hại trong quá trình trao đổi chất. Ảnh minh họa: Internet

Bông cải xanh cũng là một trong những loại rau cho người tiểu đường. Khoảng 92g bông cải xanh nấu chín chỉ chứa 27 calo và 3g tinh bột đường tiêu hóa, kèm theo rất nhiều chất dinh dưỡng như vitamin C và Mg.

Nghiên cứu về bệnh nhân tiểu đường đã cho thấy bông cải xanh có thể làm hạ nồng độ insulin và bảo vệ tế bào khỏi sự sản sinh các gốc tự do có hại trong quá trình trao đổi chất.

Không chỉ là một loại thực phẩm cho người bị tiểu đường, bông cải xanh còn rất giàu chất chống oxy hóa lutein và zeaxanthin, cực kỳ tốt cho mắt.

3. Rong biển

Rong biển là món ăn khá phổ biến đối với những người quan tâm đến sức khỏe. Bởi ăn rong biển được biết đến như một cách siêu lành mạnh và bổ dưỡng để bổ sung thêm vitamin và khoáng chất vào chế độ ăn uống. Sử dụng rong biển thường xuyên có thể tăng cường sức khỏe và bảo vệ cơ thể khỏi một số bệnh, trong đó có tiểu đường.

Trong khoảng thời gian 3 ngày, bạn ăn rong biển có thể làm giảm lượng đường trong máu một một chút, nhưng nếu bạn ăn trong năm ngày thì sẽ giúp làm giảm bớt lượng đường trong máu hơn rất nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Rong biển là loại thực phẩm rất giàu polysaccharide, caroten, protein và các loại vitamin khác nhau. Trong đó, polysaccharide trong rong biển có thể làm giảm lượng đường trong máu vô cùng hiệu quả. Nếu trong khoảng thời gian 3 ngày, bạn ăn rong biển có thể làm giảm lượng đường trong máu một một chút, nhưng nếu bạn ăn trong năm ngày thì sẽ giúp làm giảm bớt lượng đường trong máu hơn rất nhiều.

Không chỉ vậy, rong biển còn là một trong những loại thực phẩm chống ung thư tuyệt vời, đặc biệt là ức chế ung thư tuyến giáp hiệu quả. Vì vậy, bạn nên bổ sung rong biển trong thực đơn mỗi ngày, nhưng tốt nhất là bạn nên ăn trong khi đói sẽ giúp đem lại hiệu quả.

Một số món ngon được chế biến từ rong biển như: rong biển cháy tỏi ớt, canh rong biển - món ăn phổ biến tại Hàn Quốc, cơm cuộn rong biển...

4. Sữa chua ít đường

ợi ích của sữa chua với người bệnh tiểu đường đã được chứng minh. Nó có thể kiểm soát mức đường huyết tốt hơn và giảm nguy cơ mắc bệnh tim, một phần nhờ vào lượng lợi khuẩn probiotic có trong chúng. Ảnh minh họa: Internet

Sữa chua ít đường, đặc biệt là sữa chua Hy Lạp là thực phẩm cho người bị tiểu đường.

Lợi ích của sữa chua với người bệnh tiểu đường đã được chứng minh. Nó có thể kiểm soát mức đường huyết tốt hơn và giảm nguy cơ mắc bệnh tim, một phần nhờ vào lượng lợi khuẩn probiotic có trong chúng. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng: sữa chua và những loại thực phẩm từ sữa khác sẽ duy trì cân nặng ổn định và cải thiện tình trạng cơ thể của người bị tiểu đường tuýp 2. Nhiều người tin rằng, hàm lượng cao canxi và axit béo linoleic liên hợp (CLA) có trong sữa chua có thể có một vai trò rất quan trọng.

Hơn nữa, mỗi phần sữa chua Hy Lạp chỉ chứa khoảng 6-8g tinh bột đường, thấp hơn các loại sữa chua khác. Chúng cũng có hàm lượng đạm cao hơn, thúc đẩy giảm cân do có khả năng làm hạn chế cơn thèm ăn và giảm thiểu được lượng calo tiêu thụ.