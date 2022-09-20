4 loại trà "đáng thử" vào mùa thu: thơm ngon, lành mạnh, tốt cho sức khỏe, dáng đẹp eo thon

Vào mùa thu, cơ thể rất dễ “phế khí, tổn thương thân thể”, xuất phát từ phổi mà ra. Nếu phổi không được dưỡng khí tốt sẽ dễ dẫn đến các bệnh về đường ruột và hô hấp. Vì thế, để tránh hanh khô và phòng phế khí, ta phải dưỡng ẩm cho phổi. Loại trà phù hợp nhất vấn đề này đó là trà Tiểu Thanh Cam. Vỏ quýt trong trà có tính ôn, có tác dụng dưỡng âm, dưỡng phổi và điều hòa ga khí, dưỡng dạ dày. Không chỉ vậy, mùi hương thơm nồng nhưng thanh tao của trà sẽ khiến tâm trạng bạn cảm thấy sảng khoái, thông suốt, vui vẻ hơn rất nhiều.

Hoa nhài màu trắng đi vào phổi, hương thơm vào lá lách, có tác dụng giải nhiệt, rất có hiệu quả trong việc chống viêm. Dùng hoa nhài ngâm với nước uống có tác dụng tiêu viêm, thanh nhiệt. Hơn nữa trà hoa nhài có nhiều polyphenol hoạt động như chất chống oxy hóa trong cơ thể bạn và bảo vệ các tế bào của bạn chống lại các gốc tự do, đồng thời giúp bảo vệ cơ thể và chống lại bệnh tim.

Uống trà dâm bụt cung cấp cho bạn một số hợp chất thực vật giúp tăng cường loại bỏ chất béo và điều chỉnh các gen chuyển hóa lipid. Trà dâm bụt là một lựa chọn tốt cho những ai không thích uống trà xanh. Bạn nên uống 3-4 tách trà dâm bụt mỗi ngày, không thêm đường, nửa giờ trước bữa ăn chính của bạn. Chiết xuất dâm bụt có thể giữ cho cân nặng của bạn ở mức lành mạnh hơn.

Trà xanh

Một nghiên cứu cho thấy những người thường xuyên uống 2 tách trà xanh mỗi ngày có tỷ lệ mỡ trong cơ thể thấp hơn so với những người không uống trà xanh thường xuyên. Vì thế trà xanh được coi là một loại trà giảm cân hiệu quả.

Trà xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa gọi là catechin giúp tăng quá trình đốt cháy chất béo và thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Catechin kiểm soát huyết áp, giúp kiểm soát giảm cân và cải thiện sức khỏe não bộ. Ngoài ra, nó còn thúc đẩy quá trình trao đổi chất của bạn và giúp đốt cháy nhiều chất béo trong cơ thể. Tính chất đốt cháy calo của trà xanh là một lựa chọn tốt cho những người béo phì và thừa cân.