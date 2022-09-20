Phát hiện que tránh thai “đi lạc” sâu trong cơ bắp tay người phụ nữ

Sức khỏe 20/09/2022 17:05

Người phụ nữ bị rong kinh sau 2 tháng cấy que tránh thai nên đến bệnh viện kiểm tra, bất ngờ phát hiện que đi sâu vào trong cơ bắp tay cần phẫu thuật ngay.

Báo VnExpress cho biết, chị N. sinh con đầu lòng vào tháng 12.2021. Nửa năm sau chị cấy que tránh thai, nhưng bị nổi mụn, rong kinh nên chị đã đến Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP.HCM thăm khám.

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Hình ảnh X-quang thể hiện rõ que tránh thai lạc vào ⅓ mô mềm giữa mặt trong cánh tay. Ảnh: VnExpress

Tuy nhiên sau thăm khám, ThS.BS Nguyễn Thị Quý Khoa (Trung tâm Sản Phụ khoa của bệnh viện) cho hay, khi kiểm tra bác sĩ không thấy que cấy dưới lớp da cánh tay, ở vùng đặt que cấy xuất hiện vết thương nhỏ. 

Kết quả siêu âm phát hiện dị vật que tránh thai đi lạc vào sâu trong cơ bắp tay ở vị trí ⅓ giữa mặt trong cánh tay, cách khuỷu tay 11 cm. Chị N. từng can thiệp rút que tránh thai tại một bệnh viện trên địa bàn TP HCM nhưng không tháo được.

Xác định đây là trường hợp que tránh thai đi lạc sâu vào tổ chức cơ phức tạp, bác sĩ Tăng Hà Nam Anh và bác sĩ Quý Khoa phối hợp thực hiện. Sau 10 phút can thiệp, các bác sĩ đã rút được dị vật ra khỏi bắp tay. Que cấy đã đi lạc chỗ khá sâu, xuyên qua bao cơ vào trong lớp cơ. May mắn, dị vật chưa chạm vào bó mạch máu - thần kinh cánh tay.
Phát hiện que tránh thai “đi lạc” sâu trong cơ bắp tay người phụ nữ - Ảnh 2C-arm hỗ trợ ê kíp bác sĩ xác định chính xác vị trí của que cấy trong cuộc phẫu thuật tìm dị vật - Ảnh: Thanh Niên

Trên VnExpress, bác sĩ Hà Nam nhận định, trường hợp chị N. nếu không can thiệp lấy sớm, que tránh thai có thể tiếp tục đi sâu, đụng bó mạch thần kinh. Người bệnh có thể viêm, chèn ép dây thần kinh, khó khăn trong việc nâng, mang, vác đồ vật thường ngày, không loại trừ khả năng gây vỡ mạch máu, gây tê - yếu liệt tay, hoặc tiếp tục di chuyển đến các bộ phận trong cơ thể.

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Dị vật que tránh thai đi sâu vào lớp cơ tay được BVĐK Tâm Anh gắp thành công - Ảnh: VnExpress

Ngoài ra, bác sĩ Quý Khoa chia sẻ thêm, que tránh thai đi lạc phần lớn do kỹ thuật cấy que chưa phù hợp.

Để đề phòng que cấy tránh thai đi lạc nguy hiểm, chị em nên thực hiện thủ thuật cấy que ngừa thai ở các bệnh viện uy tín. Khi đã được cấy que tránh thai, chị em nên tái khám để kiểm tra theo hẹn của bác sĩ. Ngoài ra, nếu chị em tự sờ không cảm nhận được que cấy thì cần đến bệnh viện khám ngay.

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