Chữa rạn da ở spa, cô gái trẻ đau đớn vì vết đốt điện bị nhiễm trùng nặng, chỉ có thể nằm một chỗ

Sức khỏe 15/09/2022 19:16

Sau khi đến spa trị rạn, vết đốt điện ở chân chảy máu, mủ, gây đau nhức nặng nề, cô gái không thể đi đứng. Tuy nhiên, cơ sở này cho rằng đây là chuyện bình thường.

Theo Vietnamnet đưa tin, Bệnh viện Da liễu TP.HCM vừa tiếp nhận một trường hợp nhiễm trùng nặng sau khi điều trị rạn da tại một cơ sở spa.

Bệnh nhân là chị T.T.H (24 tuổi, huyện Bình Chánh, TP.HCM) bị rạn da ở vùng đùi. Sau khi được một spa tư vấn chỉ cần điều trị từ 3-6 tháng, cam kết không đau, chi phí 8 triệu đồng, chị H. đã đến  để đốt điện trị rạn da. Ngay trong lần đầu thực hiện, chị đã thấy rất đau. 

Chữa rạn da ở spa, cô gái trẻ đau đớn vì vết đốt điện bị nhiễm trùng nặng, chỉ có thể nằm một chỗ - Ảnh 1
Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng nặng sau khi đốt điện trị rạn da. Ảnh: Dân Việt

Mấy ngày sau, các vết đốt bất ngờ bưng mủ, chảy máu, đóng mài dày… gây đau đớn. Chị H. không thể tự đi lại, sinh hoạt mà chỉ nằm một chỗ.

Nhận thấy tình trạng xấu, chị H. đã nhiều lần liên hệ cơ sở spa để tư vấn nhưng nhận lại là câu nói “yên tâm đi, cứ uống kháng sinh, giảm đau” và sau đó không còn nghe máy.

Khi vùng đùi bị đốt điện càng ngày càng đau đớn, chị đã quyết định đến Bệnh viện Da liễu TP.HCM điều trị trong tình trạng nhiễm trùng nặng.

Bác sĩ CKI. Phạm Ngọc Trâm, Khoa Lâm sàng 1, Bệnh viện Da liễu TP.HCM cho biết trên Dân Việt, những vết loét sâu ở 2 bên đùi, đóng mài đen dày, chảy máu và dịch mủ chứng tỏ cơ sở đã can thiệp bằng phương pháp xâm lấn rất sâu vào trong mô, gây ra tình trạng tổn thương da rất sâu.

Chữa rạn da ở spa, cô gái trẻ đau đớn vì vết đốt điện bị nhiễm trùng nặng, chỉ có thể nằm một chỗ - Ảnh 2
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh: Vietnamnet

Các bác sĩ cũng nhận định, cơ sở spa đã chỉ định phương pháp điều trị chưa phù hợp, hoặc không kiểm soát được mức năng lượng khi sử dụng các thiết bị laser, cũng như hướng dẫn chăm sóc sau điều trị chưa tốt. 

Hậu quả là dẫn đến loét da, bưng mủ sau đó, có thể diễn tiến thành nhiễm trùng lan rộng toàn thân, nguy hiểm đến tính mạng người bệnh nếu không được xử trí và điều trị kịp thời. Sau một điều trị tại bệnh viện, tình trạng của chị H. đã ổn định và được xuất viện. 

Chia sẻ với Vietnamnet, Bác sĩ CKI. Lư Huỳnh Thanh Thảo, Khoa Thẩm mỹ da, Bệnh viện Da liễu TP.HCM cho biết, rạn da là tình trạng xuất hiện những thương tổn da dạng đường, ban đầu màu đỏ, sau đó chuyển trắng. Rạn da rất phổ biến và có thể xảy ra với bất kỳ ai, bất kỳ lứa tuổi, giới tính nào. 

Chữa rạn da ở spa, cô gái trẻ đau đớn vì vết đốt điện bị nhiễm trùng nặng, chỉ có thể nằm một chỗ - Ảnh 3
Nên chăm sóc vùng da bị rạn đúng cách để tránh gây nguy hiểm - Ảnh minh họa

Ngoài ra, khi điều trị rạn da, các bác sĩ da liễu sẽ căn cứ vào tình trạng vết rạn để chỉ định phương pháp điều trị phù hợp như laser vi điểm, lăn kim, RF vi điểm… Đa số cần kết hợp nhiều phương pháp với nhau.

Để phòng ngừa rạn da, chị em phụ nữ cần thường xuyên luyện tập thể thao, giúp kiểm soát cân nặng tốt, không tăng cân quá nhanh trong thời gian ngắn.

Trong thời kỳ mang thai, đặc biệt giữa thai kỳ, chị em thường xuyên chăm sóc vùng da bụng bằng cách bôi kem giữ ẩm và kiểm soát cân nặng; Tuyệt đối không tự ý bôi các thuốc có chứa corticoid kéo dài.

Ngoài ra, bác sĩ cũng khuyến cáo, cần cảnh giác khi mua các sản phẩm được quảng cáo là "mỹ phẩm làm trắng" hay kem trộn có chứa corticoid.

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