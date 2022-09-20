3 công dụng thần thánh của giấm táo giúp sức khoẻ được nâng cấp

Bạn có thể kích thích hệ tiêu hóa, đẩy mạnh quá trình hấp thụ thức ăn bằng việc uống giấm táo. Hãy pha một thìa súp giấm táo với một nước lớn. Để công dụng của giấm táo đạt hiệu quả tốt, bạn nên uống khoảng 15 phút trước bữa ăn chính.

Giấm táo, đặc biệt là giấm táo hữu cơ có tác dụng gì? Nhiều nghiên cứu đã chứng minh giấm có khả năng cải thiện hệ tiêu hóa.

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Nhờ chứa nhiều enzyme và amino axit cũng như các lợi khuẩn mà giấm táo trở thành “bảo bối” đối với người có vấn đề về hệ tiêu hóa. Cụ thể, công dụng giấm táo có thể:

Giết chết các vi khuẩn có hại trong ruột. Những vi khuẩn có hại có thể gây ra tiêu chảy, đầy hơi và co thắt ruột.

Ngoài ra, các enzyme trong loại giấm này sẽ giúp tăng tốc độ tiêu hóa nói chung. Đồng thời, giấm táo hữu cơ cũng có lợi cho người bị dị ứng thực phẩm.

Giấm còn chứa các khoáng chất có giá trị và nguyên tố vi lượng. Pectin trong giấm táo có tác dụng hạ LDL cholesterol, đốt cháy chất béo. Tác dụng của axit acetic, axit malic trong giám táo giúp chống lại virus. Ngoài ra, công dụng của giấm táo cũng đến từ các enzyme sống, axit amin và nhiều dưỡng chất khác.

1. Giấm táo ngăn ngừa viêm nhiễm nấm candida

Công dụng giấm táo gây bất ngờ chính là hạn chế nhiễm nấm Candida. Đây là một vấn đề phổ biến và khó khăn với những người có chế độ ăn có lượng đường cao.

Giấm táo chứa các axit có lợi giúp cải thiện cấu tạo hệ đường ruột của bạn. Giấm táo bao gồm axit axetic và axit malic. Những chất này có đặc tính kháng khuẩn, kháng sinh, chống nấm và có thể giúp kiểm soát sự lây lan của nấm candida trong ruột.

2. Giải độc

Không chỉ hỗ trợ giảm nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch, uống giấm táo và mật ong vào mỗi buổi sáng giúp thanh lọc cơ thể, giải độc gan. Hàm lượng cao fructose và glucose có trong mật ong giúp hỗ trợ cải thiện chức năng gan, làm mát gan và thanh lọc cơ thể giúp làn da được sáng bóng, căng mượt. Kết hợp giấm táo và mật ong là phương pháp loại bỏ các chất độc hại cho cơ thể một cách lành mạnh

3 Hỗ trợ giảm cân

Một số nghiên cứu cho thấy axit axetic trong giấm táo thúc đẩy giảm cân bằng cách giảm lượng đường trong máu, giảm mức insulin, cải thiện trao đổi chất, giảm tích trữ chất béo, ngăn chặn sự thèm ăn.

Giấm táo cũng thúc đẩy cảm giác no, làm giảm lượng calo hấp thụ, chậm tốc độ thức ăn rời khỏi dạ dày.

Một nghiên cứu nhỏ được công bố vào năm 2018 đã theo dõi quá trình giảm cân ở hai nhóm người trong khoảng thời gian 12 tuần. Cả hai nhóm đều ăn ít calo hơn. Một nhóm cũng uống 30ml giấm táo mỗi ngày. Vào cuối nghiên cứu, nhóm ăn giấm giảm cân nhiều hơn và mất nhiều mỡ nội tạng hơn.